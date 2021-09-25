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Kültür-sanat aşkına... Seç, beğen, git!

#Konser#Festival#Sergi
Kültür-sanat aşkına... Seç, beğen, git

Açık hava konserleri, sergiler ve festivaller tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta ister Gülşen, ister rock grubu Nekropsi’nin konserini izleyin. Yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerine yer veren BASE’in düzenlediği karma sergiyi de kaçırmayın. En yeni kültür-sanat etkinliklerinden seçme bir rehber hazırladık.

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(Uygar TAYLAN/utaylan@hurriyet.com.tr) 

KONSER

- Nekropsi, 29 Eylül Çarşamba, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatları 66-176 lira arasında.

- Yüzyüzeyken Konuşuruz 27 Eylül Pazartesi günü saat 21.00’de, Antalya Açıkhava Sahnesi’nde. Bilet fiyatları 89-224 lira arasında.

- Fazıl Say, Ankara’da... 27 Eylül Pazartesi saat 20.30’da Bilkent Odeon’daki konserin bilet fiyatları 112-246 lira arasında.

- Gülşen bugün saat 21.00’de, Jolly Joker Vadİstanbul’da. Konserin bilet fiyatları şöyle: Bistro B 226 lira, Bistro A 339 lira, sahne önü 452 lira.

- Selda Bağcan bugün, Ankara Armada AVM Açıkhava Sahnesi’nde. Bilet fiyatları 77-170 lira arasında.

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DANS

- Modern Dans Topluluğu İstanbul, sahnelere döndü. Çağdaş dansın beden dili üzerine kurulu dinamizmini 5 farklı koreografiyle yansıtan ‘Yeni Hayat’, 28 Eylül Salı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde. Saat 20.00’deki etkinliğin bilet fiyatları 40-65 lira arasında değişiyor.

STAND-UP

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- Hasan Can Kaya, ‘Stand-up Party’ ile 27 Eylül Pazartesi, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda. Biletler 165-396 lira arasında.

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- ‘Kaan Sekban Saçmalar’ gösterisi bugün Harbiye Cemil Topuzlu’da. Bilet fiyatları 99-220 lira arasında.

SERGİ

- Bu yıl beşinci kez gerçekleşecek olan BASE, 29 Eylül-3 Ekim arasında Tophane-i Amire’de. Sergide, 32 üniversiteden 100 yeni mezun sanatçının 114 eseri yer alacak.

- Ali Bilge Kaya, ‘Dört veya Kaotik Kentlerin Çözülmüş Sessizliği’ sergisiyle 30 Ekim’e kadar, x-ist Karaköy’de.

- Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, 13 sanatçının eserlerinin bir araya geldiği ‘Büyücü ve Bahçe’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. 31 Aralık’a kadar görülebilir.

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‘Meydan’, Alkan Aksoy, 2021

FESTİVAL

- Tube&Berger, Aksak, Hemi ve Ecem Seçkin’in performanslarının yanı sıra Reach Geblo ve Sabahat Karcı’nın çalışmalarının yer alacağı ‘Garden-X Carnaval’, yarın saat 15.00’te Hilton İstanbul Bosphorus’ta. Bilet fiyatı 155 lira.

Kültür-sanat aşkına... Seç, beğen, git

- Kadıköy Çizgi Festivali başladı. Bugün ve yarın Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenecek festivalde söyleşilerden canlı çizimlere, imza günlerinden çizgi roman mezatına kadar birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor.

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#Konser#Festival#Sergi