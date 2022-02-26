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Kulağınızı dört açın, kültür-sanat turu başlıyor! En iyi 10 kültür-sanat podcast’i

#En İyi 10 Kültür-Sanat Podcast’İ#Ben Okurum#Hürriyet Cumartesi
Kulağınızı dört açın, kültür-sanat turu başlıyor En iyi 10 kültür-sanat podcast’i

Evde, yolda, arabada hatta işyerinde... Canınız sıkıldığında, kafanızı boşaltmak istediğinizde ya da kısa bir mola verme ihtiyacı duyduğunuzda... Kahve veya çay eşliğinde Spotify üzerinden dinleyebileceğiniz, zengin içerikli birçok podcast var. İçlerinden kültür ve sanatın konuşulduğu en iyilerini uzmanlarına sorduk.

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Kulağınızı dört açın, kültür-sanat turu başlıyor En iyi 10 kültür-sanat podcast’i

1) Kitabın hissettirdiklerini anlatıyor
Ben Okurum

Kulağınızı dört açın, kültür-sanat turu başlıyor En iyi 10 kültür-sanat podcast’i

Storytel’deki birçok kitabın sesi Deniz Yüce Başarır,
‘Ben Okurum’un her bölümünde okuduğu bir kitabı, kitabın ona hissettirdiklerini anlatıyor, alıntılar paylaşıyor. Dostlarıyla kitaplar hakkında sohbetler ediyor. Fatih Uslu’nun önerisi.

2) Tiyatro sevenler için...
Altkat Sanat

Kulağınızı dört açın, kültür-sanat turu başlıyor En iyi 10 kültür-sanat podcast’i

Tiyatronun tarihini ya da bir oyunun sahneleme aşamalarını dinlemekten keyif alacaksınız. Bahar Çuhadar ‘Kadıköy’deki bağımsız tiyatro AltKat Sanat ekibinin hazırladığı, tiyatro tarihinden figürleri ve akımları berrak bir dille aktaran öğretici bir podcast serisi” diyor.

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3) Albüm tutkusu sürenlere
Chorus

Kulağınızı dört açın, kültür-sanat turu başlıyor En iyi 10 kültür-sanat podcast’i
Ant Arın Şermet, Chorus’ta çalma listeleri çağına inat müzik albümlerini konuşuyor. Her programda farklı bir konuk, farklı bir albüm seçiyor. Hakan Bıçakçı’nın önerisi.

4) Fotoğrafa ilginiz varsa...  
Fotoğraf Konuşmaları

Kulağınızı dört açın, kültür-sanat turu başlıyor En iyi 10 kültür-sanat podcast’i

Ahmet Sel’in hazırlayıp sunduğu ‘Fotoğraf Konuşmaları’nda editörler, eleştirmenler, yayıncılar ve araştırmacılar Ahmet Sel’in konuğu oluyor. Aykut İbrişim’in favorisi.

5)Seçtiğimiz kelimeler neden önemli? 
Dile Kolay

Kulağınızı dört açın, kültür-sanat turu başlıyor En iyi 10 kültür-sanat podcast’i

Dil ve kültür ilişkisinin irdelendiği podcast serisi bir İKSV projesi. Seyhan Akıncı: “Kültürel alanda dinleyecek bir şeyler arayanların kulak vermesi gereken bir içerik.” diyor.

6) Sinemaya dair her şey
Fil’m Hafızası

Kulağınızı dört açın, kültür-sanat turu başlıyor En iyi 10 kültür-sanat podcast’i

Sinemaya dair dopdolu içerikleriyle herkesi yedinci sanatı keşfetmeye davet ediyor Fil’m Hafızası. Cemran Öder öneriyor.

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7) Ödül sezonlarının adresi
O Podcast

Kulağınızı dört açın, kültür-sanat turu başlıyor En iyi 10 kültür-sanat podcast’i

Umur Çağın Taş ve Seda Artar 2014’ten beri sinemanın önemli ödüllerinin bütün ayrıntılarını uzun uzun konuşuyor. Elçin Yahşi de dinleyenler arasında.

8) Müzelerden ören yerlerine...
Kahverengi Yol Panoları

Kulağınızı dört açın, kültür-sanat turu başlıyor En iyi 10 kültür-sanat podcast’i

Ören yerlerinden müzelere kahverengi yol panolarıyla işaretlenen kültür varlıkları konuşuluyor. Gazeteci Emrah Kolukısa biliminsanları, sanatçılar, gezginler ve yazarlarla sohbet ediyor.

9) İcadından bugüne... 
Foto Müze

Kulağınızı dört açın, kültür-sanat turu başlıyor En iyi 10 kültür-sanat podcast’i

Fotoğraf tarihçisi Gülderen Bölük’ün hazırladığı podcast serisi fotoğrafın icadından selfie’ye hayatı kadrajın içinden anlamamıza yardım ediyor. Seyhan Akıncı’nın seçimi.

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10) Edebiyat konuşmaları
Kıraathane24

Kulağınızı dört açın, kültür-sanat turu başlıyor En iyi 10 kültür-sanat podcast’i

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde gerçekleşen konuşma, söyleşi ve dinletilerin kayıtlarını bu kanaldan dinleyebilirsiniz. Bahar Çuhadar’ın önerisi.

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#En İyi 10 Kültür-Sanat Podcast’İ#Ben Okurum#Hürriyet Cumartesi

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