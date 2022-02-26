Kulağınızı dört açın, kültür-sanat turu başlıyor! En iyi 10 kültür-sanat podcast’i

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1) Kitabın hissettirdiklerini anlatıyor

Ben Okurum





Storytel’deki birçok kitabın sesi Deniz Yüce Başarır,

‘Ben Okurum’un her bölümünde okuduğu bir kitabı, kitabın ona hissettirdiklerini anlatıyor, alıntılar paylaşıyor. Dostlarıyla kitaplar hakkında sohbetler ediyor. Fatih Uslu’nun önerisi.

2) Tiyatro sevenler için...

Altkat Sanat





Tiyatronun tarihini ya da bir oyunun sahneleme aşamalarını dinlemekten keyif alacaksınız. Bahar Çuhadar ‘Kadıköy’deki bağımsız tiyatro AltKat Sanat ekibinin hazırladığı, tiyatro tarihinden figürleri ve akımları berrak bir dille aktaran öğretici bir podcast serisi” diyor.

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3) Albüm tutkusu sürenlere

Chorus

Ant Arın Şermet, Chorus’ta çalma listeleri çağına inat müzik albümlerini konuşuyor. Her programda farklı bir konuk, farklı bir albüm seçiyor. Hakan Bıçakçı’nın önerisi.

4) Fotoğrafa ilginiz varsa...

Fotoğraf Konuşmaları



Ahmet Sel’in hazırlayıp sunduğu ‘Fotoğraf Konuşmaları’nda editörler, eleştirmenler, yayıncılar ve araştırmacılar Ahmet Sel’in konuğu oluyor. Aykut İbrişim’in favorisi.

5)Seçtiğimiz kelimeler neden önemli?

Dile Kolay



Dil ve kültür ilişkisinin irdelendiği podcast serisi bir İKSV projesi. Seyhan Akıncı: “Kültürel alanda dinleyecek bir şeyler arayanların kulak vermesi gereken bir içerik.” diyor.

6) Sinemaya dair her şey

Fil’m Hafızası



Sinemaya dair dopdolu içerikleriyle herkesi yedinci sanatı keşfetmeye davet ediyor Fil’m Hafızası. Cemran Öder öneriyor.

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7) Ödül sezonlarının adresi

O Podcast



Umur Çağın Taş ve Seda Artar 2014’ten beri sinemanın önemli ödüllerinin bütün ayrıntılarını uzun uzun konuşuyor. Elçin Yahşi de dinleyenler arasında.

8) Müzelerden ören yerlerine...

Kahverengi Yol Panoları



Ören yerlerinden müzelere kahverengi yol panolarıyla işaretlenen kültür varlıkları konuşuluyor. Gazeteci Emrah Kolukısa biliminsanları, sanatçılar, gezginler ve yazarlarla sohbet ediyor.

9) İcadından bugüne...

Foto Müze



Fotoğraf tarihçisi Gülderen Bölük’ün hazırladığı podcast serisi fotoğrafın icadından selfie’ye hayatı kadrajın içinden anlamamıza yardım ediyor. Seyhan Akıncı’nın seçimi.

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10) Edebiyat konuşmaları

Kıraathane24



Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde gerçekleşen konuşma, söyleşi ve dinletilerin kayıtlarını bu kanaldan dinleyebilirsiniz. Bahar Çuhadar’ın önerisi.