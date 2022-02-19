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Kulağımızın pası silinsin

#Müzik#Simge#Kaan Boşnak
Kulağımızın pası silinsin

Simge’nin Sevgililer Günü öncesi çıkan yeni teklisi ‘Kısaca’, aşk acısına ilaç gibi geliyor. Geçen senenin en çok dinlenen şarkılarından biri olan ‘Bilmem mi?’ İspanyolca versiyonu ‘Mírame’ adıyla dünyada şansını deniyor. Kaan Boşnak’ın ‘Leyla ile Mecnun’ dizisinde de çalınan ‘Beklenen Gemi’ şarkısıysa beklentileri karşılıyor.

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SİMGE AÇIK KAPI BIRAKMIYOR

Bugünün kuralları sanatçıları sürekli üretmeye zorluyor. Çok azı bu baskıya direnme gücünü buluyor. Simge başından beri bu konuda başarılı. Gerektiğinde durmayı biliyor; iyi şarkı yakalayana kadar bekliyor. Yeni teklisi ‘Kısaca’, çıkışı 14 Şubat haftasına denk getirilmiş bir aşk şarkısı. Sona yaklaşmış bir ilişkinin sancılarını Sibel Algan’ın sözleriyle dile getiriyor: “Açık kapı bırakmadan ayrıl hemen / Bilmem ki ben alıştıra alıştıra / Gel adını koyalım burada.” Düzenlemesi Aytaç Özgümüş ve Atıl Aksoy imzalı şarkı, Simge hayranlarına ilaç gibi gelecek.

Kulağımızın pası silinsin
Kısaca (Tekli)
Simge
Doğan Müzik Yapım

10 YIL SONRA YENİDEN

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Onların adını duyunca aklımıza hemen çok satan albümler, liste başı şarkılar geliyor. Pop müziğin iki büyük ismi Taylor Swift ve Ed Sheeran ilk kez 10 yıl önce ‘Everything Has Changed’ için bir araya gelmişti. Söz ve müziği ikiliye ait şarkı Swift’in ‘Red’ albümünde yayımlanmıştı. Bu kez ‘The Joker and the Queen’ için tekrar birlikteler. Aslında şarkı Sheeran’ın geçen yıl çıkardığı ‘=’ (Equals) albümünden. Üzerinde yeniden çalışılmış ve şarkı sözü yazarları arasına Taylor Swift’in adı da eklenmiş. Bu duygusal düet, 10 yıl önceki şarkıyla başlayan aşk hikâyesinin devamı niteliğinde. 

Kulağımızın pası silinsin

The Joker and the Queen
Ed Sheeran, Taylor Swift
Atlantic Records

UYUM YAKALANMIŞ

Mavi, henüz 18 yaşında olmasına rağmen trap sahnesinde yeteneğiyle dikkat çeken bir isim. İlk şarkılarını 11 yaşında yazmaya başlamış. Güneş ise R&B pop müziğin yükselen kadın seslerinden. ‘Benim İstanbul’um Sensin’ ikilinin birlikteliğinden doğmuş. Şarkının sözlerinde ikisinin de imzası var. Aslında bu onların ilk ortak üretimi değil. İki yıl önce de ‘Hâlâ’yı birlikte seslendirmişlerdi. Mavi ve Güneş iyi bir uyum yakaladıklarını bu şarkıyla bir kez daha gösteriyorlar.

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Kulağımızın pası silinsin
Benim İstanbul’um Sensin
Mavi, Güneş
Universal Music

BİLMEYEN KALMAYACAK

Türkiye’de 2021’in en çok dinlenen şarkıları arasında olan ‘Bilmem mi?’ şimdi de Latin versiyonuyla dünyada şansını deniyor. Sefo, işini sağlama almış ve ‘dünyaya açılırken’ yanına güçlü bir ortak bulmuş. Şarkının İspanyolca bölümünü seslendiren Latin pop üçlüsü Reik’in Spotify’daki aylık dinleyici sayısı 19 milyona yaklaşıyor. Yeni düzenlemesini Dímelo Flow ve Aerro’nun yaptığı şarkı şimdiden birçok ülkenin listesine girmeyi başardı. Teklinin görseli de başarılı. Kapakta Sefo ve Reik’i, bir ‘Vahşi Batı’ kasabasında, ‘Saloon El Turco’nun önünde görüyoruz.

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Kulağımızın pası silinsin

Mírame
(Bilmem mi? Remix)
Sefo, Reik, Dímelo Flow, Aerro
Sony Music Türkiye

BEKLENEN ŞARKI

Kült dizi ‘Leyla ile Mecnun’la özdeşleşmiş bir cümledir “O gemi bir gün gelecek”. Kaan Boşnak’ın diziye özel yeni şarkısı ‘Beklenen Gemi’yi dinlediğinizde bu cümle yeniden aklınıza geliyor, içinizi hüzün kaplıyor: “Bir gün gelir belki, beklenen gemi.” Sözleri Oya Barutçu’ya ait şarkının müziği ve düzenlemesi Kaan Boşnak’ın. Son dönemin en üretken isimlerinden biri Boşnak. Bir yandan grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz’la kapalı gişe konserler verirken diğer yandan solo kariyerinde de güçlenerek ilerliyor. 

Kulağımızın pası silinsin

Beklenen Gemi
Kaan Boşnak
Sony Music Türkiye

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#Müzik#Simge#Kaan Boşnak

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