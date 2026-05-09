Küçük Prens, Ankara’da...

Ankara dönem dönem farklı renkleriyle sosyal medyada viral oluyor. Son örneklerden biri de Antoine de Saint-Exupéry’nin unutulmaz karakteri Küçük Prens duvar resmi (mural). Güvenlik Caddesi’ndeki bir apartmanın cephesine yapılan dev duvar resmi, önünde fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak noktalarından birine dönüştü. Çalışmanın sahibi ‘Stak’ mahlasını kullanan sokak sanatçısı Hasan Ali Yaldıran. Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan ve Konya Selçuk Üniversitesi’nde resim ana sanat dalında yüksek lisans yapan sanatçıyla sokak sanatını konuştuk.

◊ Stak’ın anlamı nedir?

Bir anlama gelmeyen bir kelime. Özellikle böyle istedim.

◊ Küçük Prens resmi yapma fikri nasıl oluştu?

Binadaki kreşin isteğiyle yaptık. Yanındaki binada Hitit Heykeli çalışmam vardı. Onlar da Küçük Prens’i bina cephesinde istediler.

◊ Böyle ilgi bekliyor muydun?

Kesinlikle beklemiyordum. Twitter’da (X’te) şaşkın şaşkın izliyorum.

◊ Nasıl viral oldu?

‘Neler yapıyorsunuz Ankaralılar? Neden böyle güzel şeyleriniz var’ gibi paylaşılmıştı. Sonra bir sosyal medya kullanıcısı “Ankara’da bakın ne buldum” gibi fotoğrafını paylaştı.

◊ Siparişle mi çalışıyorsun?

2014’te ilk ticari işlerimi yapmaya başladım. Ticari işleri grafiti olarak değerlendirmiyorum. Onlara duvar resmi demeyi tercih ediyorum. Grafiti bizim sokakta yaptığımız, kendi mahlasımızı yazdığımız işler daha çok. Yakın zamana kadar sokakta izinli-izinsiz işler yapmaya devam ediyordum ama iki mahkeme süreci geçirdim. Kamu malına zarar vermekten yargılandım. Birinden beraat aldım, diğerinden ceza aldım. 5 yıl içinde tekrar bu suçu işleyip yakalanmamam gerekiyor ki ceza almayayım. Bu yüzden izinsiz boyamaları bırakmak zorunda kaldım. 3 yaşında bir oğlum ve geçindirmek zorunda kaldığım bir evim var. İzinli duvarlar bulup onlarda iş yapmaya devam ediyorum.

◊ Sokak sanatının galeriye girmesi hakkında ne düşünüyorsun?

Çok sıcak karşılamıyorum. İçeri girdiğinde benliğini kaybettiğini düşünüyorum. Bir kere ismi sokak sanatı; sokakta olduğu zaman benim için daha anlamlı. Galeriye girdiği zaman sadece galeriye giden bir kesime hitap etmiş oluyor.

‘Boyalarımı çöpe atmıştı’

◊ Ailen ne diyor?

Ailem uzun süre desteklemedi. O zamanlar grafiti boyaları Türkiye’de pek yoktu. Almanya’dan sipariş veriyordum. Babam boyalarımı toplayıp çöpe atmıştı. Sonra yaptığım işlerin ilgi çektiğini gördüler. Şimdi destekliyorlar.