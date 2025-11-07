‘Kral Şakir de korkuyor ama cesaret korkmana rağmen devam edebilmektir’

Haberin Devamı

Varol Yaşaroğlu’nun yaratıcısı olduğu ‘Kral Şakir’ serisinin yeni filmi bugün vizyona girdi.

Bugün ara tatilin ilk günü, vizyondaysa yıllar içerisinde fenomene dönüşen çizgi karakter Kral Şakir’in yeni filmi var. Serinin son halkası ‘Kral Şakir: Dünyalar Karıştı’da yapay zekâ tarafından kontrol edilen bir müzik grubunun şehri hipnotize etme planlarını engellemeye çalışan Şakir ve ekibinin fantastik maceralarını izliyoruz. Öte yandan filmde dostluk, işbirliği ve dijital farkındalık gibi temalar da işleniyor. Yaşları 6-11 arasında değişen çocuklardan bu çok sevilen çizgi karakterle ilgili sorular topladık. ‘Kral Şakir’in yaratıcısı karikatürist Varol Yaşaroğlu bu soruları yanıtladı.

Alina Özüağ, 9

Haberin Devamı

◊ Şakir’in lakabı neden ‘Kral’?

Çünkü Şakir, kendi dünyasında cesaretiyle, iyiliğiyle ve liderliğiyle kalplerin kralı. Taç takmasa bile davranışlarıyla, sevgisiyle zaten bir kral gibi. Ayrıca ormanların kralı aslan olduğu için aslan Şakirimiz bu anlamda da kalplerin kralı.

Duru Deniz, 7

◊ Canan anne-babasından bile akıllı, kaç yaşında olduğunu merak ediyorum...

Canan 8 yaşında ama aklı yaşını çoktan geçmiş diyebilirim. Teknolojiye, bilime ve araştırmaya o kadar meraklı ki, bazen ben bile şaşırıyorum. Onun zekâsı bizim için ilham kaynağı.

◊ Ben ‘Kral Şakir’deki Canan’ım. Siz hangi karaktersiniz?

Ben bazen Şakir gibi maceracıyım, bazen Canan gibi meraklıyım ve çok kitap okurum ama çoğu zaman Necati gibi pozitifim. Yani biraz hepsinden var bende.

Esat Çolak, 11

◊ En çok hangi karakteri çizmeyi seviyorsunuz? Neden?

En çok Fil Necati’yi çizmeyi seviyorum. O kadar sempatik, şaşkın ve doğal ki... Her çizdiğimde kendi kendime gülüyorum. Surat ifadeleri o kadar eğlenceli ki bazen ben bile ne yapacağını merak ediyorum!

◊ Gerçek hayatta Kral Şakir’le tanışsaydınız, ona ne söylerdiniz?

Ona “Sakın hayal kurmaktan ve maceracı ruhundan vazgeçme” derdim. Çünkü bence Şakir’in en güzel tarafı, her şeye rağmen merakını ve enerjisini koruması.

Haberin Devamı

◊ Şakir büyüyecek mi yoksa hep çocuk mu kalacak?

Tüm dünyada çizgi filmlerde karakterler hep olduğu haliyle kalır. Şakir de belki fiziksel olarak hiç büyümeyecek ama büyüyüp yetişkin olanların da kalplerindeki çocuk ruhunu korumalarına ilham vererek onların dünyaya hep umutla ve neşeyle bakmalarını sağlayacak.

Lara Terlikci, 8

◊ Kral Şakir’de tasarlarken en zorlandığınız karakter hangisi?

En zorlandığım karakter Kral Şakir oldu. Çizgi dizimize adını veren ana karakter olduğu için çok titiz bir şekilde çalışmam gerekiyordu. Ben karikatürist olmamdan dolayı hep olabildiğince az çizgiyle çok şey anlatmak yöntemini izlerim. Ama bir tasarımı doğru bir şekilde sadeleştirmek çok zordur; yılların birikimi ve tecrübesini gerektirir.

Lorin Çimentay, 6

Haberin Devamı

◊ Şakir aslan, kardeşi Canan kedi, Peyami Dede kaplumbağa... Bütün aile nasıl başka hayvanlardan oluşuyor?

Bizim dünyamızda aile sadece kan bağıyla değil, sevgiyle kurulur. O yüzden Şakir’in ailesinde herkes farklı türden ama hepsi birbirine çok bağlı. Farklı olmaları onların zenginliği!

◊ Babamla Kemal Sunal’ın Şaban filmlerini izliyorum. Fil Necati’nin konuşmalarını ve hallerini Şaban’a benzetiyorum. Size de öyle geliyor mu?

Evet, aslında Fil Necati kayıtsızlığı ve sakarlığıyla Şaban’dan da izler taşıyor. Kral Şakir karakterlerinde ‘Hababam Sınıfı’ndan tutun ‘Neşeli Günler’e kadar bizim sıcacık ve şefkatli mizah kültürümüzden birçok ize rastlamamız mümkün. Zaten çocuklarla büyükleri ‘Kral Şakir’de aynı çizgide buluşturan da bu köklü kültürel mizah anlayışımız.

Haberin Devamı

◊ Şakir neden hep maceralara atılıyor? Hiç korkmuyor mu, yorulmuyor mu?

Aslında korkuyor ama cesaret demek, korkmana rağmen devam edebilmek demek. Şakir bazen yoruluyor ama arkadaşlarının desteğiyle her seferinde yeniden güç buluyor.

Rüzgar Laçin, 11

◊ Çizgi filmde neden hayvanlar kullanıldı?

Birincisi, hayvanları çok seviyorum. İkincisi, hayvan karakterleri seçmemizin sebebi, onların hikâyeleri evrensel hale getirmesi. Her çocuk ister Türkiye’de ister başka bir ülkede olsun, o hayvanları tanıyor. Böylece mesajlarımız herkes tarafından anlaşılabiliyor.

◊ Hayvan karakterlerin farklı farklı kişilikleri var: Çalışkan, tembel, korkak... Bu farklılık neden önemli?

Haberin Devamı

Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi herkesin farklı bir özelliği var. Bizim hikâyelerimizde bu farklılıklar birleşince, ekip daha güçlü hale geliyor. Herkesin farklı olması, birbirini tamamlamasını sağlıyor.

Zeynep Deniz, 10

◊ Peyami Dede neden kaplumbağa? O Şakirlerle yaşıyor ama babaanneleri neden onlarla yaşamıyor?

Peyami Dede bilge bir karakter olsun istedik. Kaplumbağalar uzun ömürlü ve sakin oldukları için ona çok yakıştı. Babaanneleriyse başka bir şehirde yaşıyor ama Şakir’in ailesi sık sık onu ziyarete gidiyor. Kim bilir, belki bir gün onu da yeni bir macerada görürüz!