Kötü şöhretini unutup tadını çıkaralım
Brokoliden kaçmak değil, tadını çıkarmak lazım! Çocuklar gibi ‘Sevmem’ diye tutturmayıp önyargılarımızı bir kenara bırakalım. Yararları saymakla bitmeyen bu mevsim sebzesini çok farklı tekniklerle tatlandırmak mümkün.
BROKOLİLİ MAKARNA SALATASI
Doyurucu, tam bir öğün
Şef İdil Yazar’dan... (4 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
- 2 adet brokoli
- 3 dal taze kekik
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 diş sarımsak
- 1/3 bardak dolmalık fıstık
- 500 gram burgu makarna
- 1/2 bardak kurutulmuş domates
- 1 adet kabak
- 2 adet salatalık
- 3 yemek kaşığı dereotu
- 1 adet limon
- 250 gram beyazpeynir
- Tuz
- Karabiber
NASIL YAPARIM?
- Yağlı kâğıt serili tepsiye brokolileri yayın, üzerine limon dilimleri yerleştirin.
- Kıyılmış sarımsakları bir kâseye alın. Tuz ve zeytinyağı ekleyip karıştırın, brokolilerin üzerine dökün. Taze kekik serpiştirin. 200 derecede 15 dakika pişirin.
- Dolmalık fıstığı bir tavaya alın ve rengi dönene kadar kavurun.
- Haşlanan makarnanın suyunu süzün. Derin bir kâsede doğranmış çiğ kabak ve salatalıkları birleştirin. Dilimlenmiş zeytin, kurutulmuş domates, dereotu ve kavrulmuş fıstığı ilave edin.
- Sos için bir kâsede zeytinyağının içine limon kabuğu rendeleyin. Suyunu da sıkıp biraz tuz ilave edin ve güzelce karıştırın.
- Sosu salatanın üzerinden dökün. Servis tabağına makarnadan alın. Üzerine fırında pişen brokoliden ekleyin. Biraz beyazpeynir serperek servis edin.
BROKOLİ KÖFTE
Tadını sevdirecek yöntem
Şef Sinem Çapraz’dan... (4 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
- 700 gr haşlanmış brokoli
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı siyez unu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4 dal taze soğan
- Toz kırmızıbiber
- Kuru nane
- 1 su bardağı kadar maydanoz, nane, dereotu ve fesleğen karışımı
- 2 diş sarımsak
- Toz zencefil
- Muskat
- Tuz ve karabiber
NASIL YAPARIM?
- Haşlanmış brokolileri blender’dan geçirin. Diğer malzemeleri de içine ekleyip karıştırın.
- Fırınınızı 170 derecede ısıtın.
- Blender’dan geçirdiğiniz karışımı kaşık yardımıyla toplar haline getirin ya da mücver gibi şekil verin.
- Isınmış fırında 20 dakika pişirin.
- Yoğurda kuru nane serperek sosunu hazırlayın ve servis edin.
FIRINDA BROKOLİ, KARNABAHAR, HAVUÇ
İçinde yok yok
Şef Refika Birgül’den... (4 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
- 1 küçük boy brokoli
- Küçük boy karnabahar
- 2 adet havuç
- 3 çorba kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- Nar
- 1 tatlı kaşığı tane kişniş
- 1 çorba kaşığı keten tohumu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı pulbiber
- 1 çay kaşığı karabiber
NASIL YAPARIM?
- Küçük boy karnabahar ve brokoliyi çiçeklerine ayırın.
- Havuçları 2 cm uzunluğunda doğrayın.
- 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tane kişniş, 1 çay kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı keten tohumu, 1 tatlı kaşığı pulbiber, 1 çay kaşığı karabiber ve ince dilimlediğiniz 2 diş sarımsağı karıştırıp havuç, brokoli ve karnabaharları güzelce bu sosa bulayın.
- Fırın kâğıdı serilmiş tepsiye malzemeleri yayıp 180 derecede 25 dakika pişirin.
- Biraz soğuyunca tabağa alın ve üzerine 2 avuç nar serpin.
SARIMSAKLI, SUSAMLI BROKOLİ SALATASI
Pratik ve lezzetli
“Brokoli salatası tarifimi mutlaka vermem lazım” diyen muhabirimiz Gizem Coşkunarda’dan... (1 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
- 1.5 tatlı kaşığı üzüm sirkesi
- Çiçeklerine ayrılmış 2 adet brokoli
- 1/4 bardak zeytinyağı
- 4 diş sarımsak
- 2 çay kaşığı kimyon tohumu ya da tozu
- 1 tatlı kaşığı susamyağı (ya da 2 tatlı kaşığı susam)
- 1 çay kaşığı pulbiber
- 1 çay kaşığı tuz
NASIL YAPARIM?
- Tuzlu ve sirkeli suda brokolileri diriliğini kaybettirmeden haşlayın.
- Büyük bir tavada zeytinyağını ısıtın, sarımsak ve kimyonu kokuları çıkana kadar yaklaşık 1 dakika pişirin.
- Susamyağı ve pulbiberi ilave ettikten sonra karışımı brokolinin üzerine dökün ve iyice karıştırın.
- Oda sıcaklığında en az 1 saat bekletin ve servis edin.
HAFIZAYA İYİ GELİYOR
Uzman diyetisyen Şeyma Alma Kılıç
◊ İçeriğindeki sülforafan sayesinde kansere karşı koruyucu. Yüksek lif oranıyla sindirim sistemini güçlendirir, kabızlık problemini önler.
◊ Kalsiyum ve K vitamini içeriğinin yüksek olması sayesinde kemik sağlığında önemli rol oynar, osteoporozu önler.
◊ Antioksidanlar ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olur.
◊ Kalp sağlığının korunmasında etkilidir.
◊ Hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.