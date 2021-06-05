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Hürriyet Cumartesi
Pınar TAHİRLER
Haber Giriş: 05.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Koş koşabildiğin kadar!

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Koş koşabildiğin kadar!

Kendimizi açık havaya attığımız günler geldi. Sevdiğimiz sokakları peşi sıra adımlarken bunu düzenli bir spora çevirmeye, mesela koşuya başlamaya ne dersiniz? Onlarca çeşit arasından kararınızı verip kendinize koşuya uygun bir ayakkabı, şort ve tişört aldınız diyelim. Peki yeter mi? Sporunuzu daha konforlu hale getirecek aksesuarları da ihmal etmeyin. Uzman jürimiz en iyilerini seçti.

1) DAHA İYİ GÖREBİLMEK İÇİN...
Koşu gözlüğü

Koş koşabildiğin kadar

Gözleri güneşten koruyan fotokromik lenslerle tasarlanan ve yapısıyla gözü yabancı maddelerden koruyan bu ürün jürimizin favorisi. Burak Abacıoğlu “Triatlon sporu da yaptığım için olmazsa olmazım... Gözlük, koşu performansına etki edecek faktörlerden... Ben Giant kullanıyorum” diyor. Ürünü giant-turkey.com’dan alabilirsiniz. 360 lira. 

2) TAŞIMASI KOLAY...
El matarası

Koş koşabildiğin kadar

Rüya Baraz “Özellikle yaz aylarında uzun mesafe koşularında dehidre olmamak (susuz kalmamak) için mutlaka matara kullanılmalı. Orange Mud favorim” diyor. Ayarlanabilir kemeri ve telefon ya da anahtar taşıyabileceğiniz iki gözü de olan 600 ml hacimli bu matara n11.com’da satışta. 175 lira.

3) HEM RAHAT HEM ŞIK
Koşu şapkası

Koş koşabildiğin kadar

Başınızı güneşten koruyacak, koşunuza rahatlık ve şık görünüm sağlayacak şapkalar için Pınar Mumcu’nun önerisi, PUMA. Ürünü markanın resmi sitesinden veya Boyner mağazalarından temin edebilirsiniz. Running Cap III model şapkanın fiyatı 149.95 lira.

4) MÜZİKSİZ OLMAZ
Wireless kulaklık

Koş koşabildiğin kadar

İpek Onaran “Müzik, koşarken en büyük motive edicimiz... Suya dayanıklılığı ve kulak içine uyumluluğu sayesinde spor yapanlar için Beats kulaklık çok ideal”diyor. Powerbeats Pro modeli Hepsiburada’da 2.099 lira.

5) TERİ DIŞARI ATAN KUMAŞ SEÇİN
Kolluk

Aykut Çelikbaş “Sabah erken koşuyorsanız, hava serinken kollukla başlayıp güneş yükseldikten sonra terlediğinizde kolluğunuzu çıkarıp bel kemerinize koyabilirsiniz. Teri dışarı atan kumaştan yapılmış bir kolluk işinizi görecektir” diyor. Decathlon’dan 50 liraya alabilirsiniz.

6) DAMARLARI KORUYOR
Kompresyon çorabı

Nurdan Sayın “Koşu sırasında kalf ve aşil tendonuna baskı uygulayarak damarların genişlemesine engel olur. Böylece olası şişme ve laktik asit birikiminin önüne geçer” diyor. R2V2 marka çorabı sportifhayat.com adresinden sipariş edebilirsiniz. 297 lira.

7) EŞYALARINIZ SİZİNLE GELSİN
Bel çantası

Bel çantası hem konforlu hem de güvenli koşu yapmanızı sağlıyor. Bahar Baltacı “Telefonunuzu bel çantasına koyarak koşarsanız dinleyeceğiniz müzikler sayesinde motivasyonunuzu arttırabilirsiniz. Favorim Merrell” diyor. Spx sitesinde satışta. 540 lira.

8) ADETA GÜNEŞE KALKAN OLUYOR
Bandana

Koşucuların yanından ayırmadığı bandanalar çok popüler. Sadık Taşkın “Buff marka ürünler, kumaşları güneşten koruduğu ve nem transferi özelliğine sahip olduğu için oldukça kullanışlı” diyor. amazon.com’da 119.90 lira.

9) YANINIZDA BULUNDURUN
Yağmurluk

Aniden yağmur bastırırsa veya koşunuza bir patikada devam etmek isterseniz, yanınızda bir yağmurluk bulundurun. Bakiye Duran “İyi bir yağmurluk olarak the North Face’in yağmurlukları benim en sık tercih ettiklerim” diyor. Ürün kendi mağazasında 1.849 lira.

10) CEPSİZ TAYTLAR İÇİN İDEAL
Mıknatıslı çanta

Roo Sport marka bel çantaları gizli mıknatısı sayesinde tayt şort ve pantolonların bel kısmına yerleştirilerek sabitleniyor. Özellikle cepsiz taytlarla kullanım için çok uygun... Itır Erhart’ın koşularının vazgeçilmezi. Yogazero.com’da 149 lira.

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