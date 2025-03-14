“Koroda söylemek ‘nefes kardeşliği’ yaratan bambaşka bir zevk”

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Türkiye’nin sahne enerjisiyle öne çıkan vokal topluluklarından Chromas, 10’uncu yılını Zorlu PSM’de bugün vereceği özel konserle kutlamaya hazırlanıyor. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın farklı yerlerinde de sahneye çıkan topluluk, Bobby McFerrin, Tarkan ve mor ve ötesi gibi ünlü isimlerle de aynı sahneyi paylaştı.

Bir zamanlar yalnızca hobi olarak görülen koro müziği giderek daha fazla insan için sahne ışıkları altında profesyonel bir deneyime dönüşüyor. Chromas başarılı koro topluluklarından sadece biri. İstanbul Avrupa Korosu, Boğaziçi Caz Korosu, MAGMA ve Orphe Koro... Her biri tarihi yapılarında ve müzelerde başarılı konserler veriyor.

Chromas’ın başarısında topluluğun kurucusu Başak Doğan’ın emeği büyük. Doğan, Chromas için “Bu koroyu kurarken bir deftere bir sürü kelime yazmıştım; neden yeni bir yer kuruyorum, nasıl bir hissi olacak diye. Geçen 10 seneye bakınca hayalini kurduğum yerin var olduğunu görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Bunu korku veya kaygıyla değil de keyifle, zevkle yapan kocaman bir ekip yaratmış olduk” diyor.

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Koro müziği denince akla ilk gelen topluluklardan biri de Masis Aram Gözbek’in kurucu şefi ve genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Boğaziçi Caz Korosu. 2011’de kurulan, poptan caza, gospel’den türküye geniş bir repertuvara sahip ekip için Gözbek her zaman hedeflerinin en iyi müzik olduğunun altını çizip şunları söylüyor: “Türkiye’de koro müziğinin öncülerinden biri, hatta yurtdışındaki en güçlü lokomotifi olarak çok mutlu ve gururluyuz. Bundan bir 13-14 yıl öncesine kadar kimsenin aklına gelmezdi sokakta koro deyince çoksesli koroları bilen, tanıyanların olacağı. Koro konserlerinin bu denli dolacağı...”

İstanbul’un en köklü korolarından bir diğeriyse temeli 1960 yılına dayanan İstanbul Avrupa Korosu. 80 üyeli ekip piyano ya da orkestra eşlikli koral klasik müzik eserleri seslendiriyor. Koro müziğinin güçlü bir kültüre dönüşmesinin yansımasını da Safranbolu’da 2023’te kurulan Safran Çoksesli Korosu’nda görmek mümkün. 20 kişilik ekibi, koro şefi Pınar Çanakçı Çavdar “Safranbolu gibi tarihi bir yerde çoksesli müziği yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda müzikal gelişimi destekleyen eğitim sürecine ve sosyalleşmeye önem veriyoruz” diye anlatıyor.

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Orphe Koro’nun şefi Berrak Taş Güzeloğlu ise bu sene 5’inci sanat yılını kutlayan topluluk için “Pandemide doğdu. Koro müziği tutkunu bir arkadaş grubu müzik yapmaya devam etmek ve aralarına giren mesafeyi müzikle aşmak isteyerek Orphe için ilk adımları attı” diyor.

Türkiye İş Bankası Emeklileri Ankara Şubesi Korosu

Üyeleri emekliler

Emeklilerin de koroya ilgisi büyük. Türkiye İş Bankası Emeklileri Ankara Şubesi Korosu’nun emektar şefi Vedat Kaptan Yurdakul, koroya katılanlardan “İyi ki hayatımızda koro var. Bugüne kadar hep şubelerde çalıştık, şimdi kendimiz için bir şey yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde yorumlar aldıklarını anlatıyor. Yapı Kredi Emeklileri Korosu’nuysa Atil Öztürk yönetiyor. Sadece banka bünyesinde çalışan ya da emeklilerin katılabildiği bu korolarda Türk sanat müziği eserleri seslendiriliyor.

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Koro üyeleri anlatıyor...

Özberk Şahin (30),

pazarlama uzmanı, Chromas

◊ Başak, 2015’te Chromas’ı kurduğundan beri koronun bas partisyonundayım. Bir ekibin parçası olarak birlikte tınlayabilmek bana çok keyif veriyor.

◊ Eşim de korist, kendisiyle bir koro festivalinde tanıştık. Bana bu kadar iyi gelen bir toplulukta olmamı destekliyor.

Ezgi Barhan (32), Vokal Akademi

Genel Koordinatörü, Chromas

◊ 13 yıldır korodayım. Öncesinde hayatım açıkçası birazcık düzensizdi. Şimdi kendime çok güzel bir çapa buldum ve hayatımı onun etrafına inşa etmek kariyerime ve sosyal ilişkilerime iyi geldi.

◊ Koroyla sahneye çıkmayı hayal bile edemeyeceğim ülkelerde şarkılar söyledim, en sevdiğim sanatçıları izlediğim sahnelere çıkma şansı buldum.

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Güvenç Güres (44), kıdemli iş geliştirme müdürü, İstanbul Avrupa Korosu

◊ Eylül 2004’te hem sesimi geliştirmek hem de yeni parçalar öğrenmek için seçmelere katıldım.

◊ Sosyal çevrem genişledi, yeni arkadaşlıklar kurdum. Ayrıca sahneye çıkmanın insanların özgüvenini arttırdığını düşünüyorum.

Gülayşe Koçak (68), yazar-çevirmen, İstanbul Avrupa Korosu

◊ Hep bir arada koroda söylemek, birlikte müzik üretmek korodaşlarımızla duygusal yakınlık, bir nevi ‘nefes kardeşliği’ yaratan, apayrı bir zevk. Her provadan enerjim yükselmiş ayrılırım.

◊ Farklı coğrafyalarda farklı korolar tanıdım. Sonunda, bir koro şefliği kursuna katıldım, sertifikamı aldım. Ardından korolar etrafında dönen ‘Beşinci Kat’ adlı bir roman kaleme aldım.

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Oğul Girgin (30), reklam, metin yazarı

ve proje direktörü, Orphe Koro

◊ Zaten hep şarkı söylemeyi çok seven biriydim ama tek başıma söylemekte de özgüvenli değilim.

◊ Koronun sunduğu ‘yatkınsan katılabilirsin’ kültürü beni iyi hissettirdi. Orphe’nin kurucu üyelerinden biriyim.

◊ Özellikle güzel bir tınıyı yakalayıp koruyabildiğimiz anlar terapi gibi geliyor.

Gözde Ünal Özdurmaz (30),

iş analisti, Orphe Koro

◊ Bir gün, sosyal medyada bir koronun başvuru ilanını gördüm ve adeta büyülendim.

◊ 5 senedir Orphe’deyim. Zor zamanlarımda buradaki varlığım beni hep güçlü hissettirdi. Hatta beni hayata bağlayan tek şeyin koro olduğunu hissettiğim günler oldu.

Emre Karababa (37),

akademisyen, Safran Çoksesli Korosu

◊ Koro şefimiz amatör bir koro kurmak istediğini söylediğinde kendimi bu topluluğun parçası olarak görmek istedim ve başvurdum.

◊ Başlangıçta çevrem ‘Koroya neden katılıyorsun, zaman ayırabilecek misin’ gibi sorular sordu. Ama zamanla bu sorular yerini ‘İyi ki katıldın’ gibi olumlu yorumlara bıraktı.

Asuman Özdemir (48),

akademisyen, Safran Çoksesli Korosu

◊ Koroya katılmak yeni şeyler öğrenmemi ve sosyalleşmemi sağladı.

◊ Sahneye çıktığımda aşırı heyecan hissediyorum ama herkesle yan yana olmak gerginliğimi azaltıyor.

Ayberk Oğul Konca (24), müzisyen, Boğaziçi Caz Korosu&MAGMA

◊ Boğaziçi Caz Korosu ve MAGMA ailesine dahil olduktan sonra müzisyen kimliğim gelişmeye başladı.

◊ Sahnedeyken farklı bir Ayberk oluyor orada. Her şeyden soyutlanmış ve sadece yaptığı işe, söylediği repertuvara odaklanmış bir Ayberk. Günlük hayatın rutini ve anksiyetesinden koptuğum

o altın anlar gerçekten çok kıymetli.

Hilal Melike Yürekli (27), inşaat mühendisi, Boğaziçi Caz Korosu&MAGMA

◊ Çok değerli sanatçılarla inanılmaz konserler verdik. Hayal bile edemeyeceğim deneyimler yaşadım.

◊ Birlikte nefes almak, birbirini desteklemek, bireyselliği eritip daha büyük bir şeyin parçası olmak bağları güçlendiriyor. İstediğimiz her yeri sahneye çevirmek gibi bir huyumuz var.

◊ Birçok hobim var ancak hiçbiri bu kadar uzun soluklu olmadı.