Köpeklerden çok sahiplerinin bilgilendirilmeye ihtiyacı var

Köpeklerle Yürümek’ adlı kitabınızda önemli ipuçlarını paylaşıyorsunuz. Yazmaya nasıl karar verdiniz?

Her sene yüzlerce köpek, aslında biraz emekle düzelebilecek sorunlar yüzünden terk ediliyor. 10 senedir köpek sahiplerine yardımcı oluyorum. Ulaşamadığım köpekler ve sahipleri için de bu kitabı yazmaya karar verdim.

Köpeklerle yolunuz ilk ne zaman kesişti?

Ortaokul yıllarımda İngiltere’ye yaz okuluna gitmiştim. Orada yanlarında kaldığım İngiliz ailenin köpeği Marla benim köpek sevgimi üst seviyeye çıkardı. Çok özel bir köpekti ve bana köpeklerin dünyasının ne kadar anlamlı olduğunu gösterdi. Rottweiler ve Boxer ırkı köpekler sahiplendim. Önce komut eğitimleriyle uğraştım, sonra onların dilini anlamaya başladım. Köpeklerden çok sahiplerinin bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu fark ettiğimdeyse bu durum beni bambaşka bir yola taşıdı. Sahiplerine köpekleriyle nasıl iletişim kuracaklarını öğretmek ilk amacım oldu. Bu nedenle önce sosyal platformlarda, sonra da yüz yüze tanışarak birçok insana köpeklerini eğitme konusunda yardım ettim.

Köpek sahibi olmaya nasıl karar vermeli?

Karar vermek, bir köpek sahibi olmak için yola çıkmanın ilk ve en zor aşamalarından... Beklentileri ve şartları düşünüp buna göre hareket etmek çok önemli. İnsanların bana en çok sordukları soru hangi ırkı almaları gerektiği oluyor. Bence bundan önce, köpek sahiplenip sahiplenmemeyi daha iyi değerlendirmeliler. Öncelikle bütün aile üyelerinin hemfikir olması gerekiyor. Ayrıca aile içinde köpeğin sorumluluğunu alabilecek en az bir kişi olmalı. Tüm bunlardan sonra ırkına karar verebilirsiniz. İşin maddi sorumluluğu da önemli. Mama, veteriner ve benzeri masrafları hesaplamadan köpek sahibi olunmamalı.

Bir köpeğin eğitimi hangi aşamada başlıyor?

Aslında köpeğin eve geldiği ilk gün eğitimi de başlar. İlk çiş yapacağı yer, yatacağı yer ve üslup da eğitimin bir parçası. Örneğin minik bir Danua yavrusu sahiplendiyseniz ve sizinle aynı yatakta yatmasına izin verdiyseniz, iki sene sonra 70 kiloluk köpeğinizle aynı yatağı paylaşmak zorunda kalırsınız.

Köpek sahiplerinin eğitim sırasında en zorlandığı bölüm nedir?

Sahipler en çok tuvalet eğitimi üzerinde duruyor. İki-üç aylık yavru köpek sahiplenip bana köpeğinin çok fazla tuvalet yaptığından şikâyet eden o kadar çok insan var ki! Köpekler de bebekler gibi, kaslarının gelişmesi için zamana ihtiyaç var. Yavru bir köpek günde ortalama 15-20 defa çişini yapabilir. İlk etapta kazaların çok sık olacağını unutmamalı! İşte yine sahiplerin bilmesi, üzerinde eğitilmesi gereken bir konu.

Bir köpeğin günlük bakımını neler oluşturur?

Tuvalet, tarama, besleme gibi temel ihtiyaçların yanında egzersizler de çok önemli. Sadece fiziksel egzersiz yetmez, zihinlerini de çalıştırmak gerekir. Köpeğin karakterine uygun mental egzersizler öneriyorum. Clicker Eğitimi gibi pozitif yöntemlerle onlara numaralar öğretmek ya da birlikte zekâlarını çalıştıracakları oyunlar oynamak şart! Bu iş sorumluluk, emek, sabır ve zaman ister.



