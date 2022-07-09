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Konserlerde bayram bereketi

#Mabel Matiz#Kenan Doğulu#Duman
Konserlerde bayram bereketi

Dokuz günlük bayram tatilinde açık hava konserlerine doyacağız. Mabel Matiz Çeşme’de, mor ve ötesi Kuşadası’nda, Kenan Doğulu ve Duman Bodrum’da olacak. Festival, sergi ve atölye önerilerimiz için de ajandamıza göz atın.

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ATÖLYE

* Eataly, pizza atölyesi düzenliyor. Bugün saat 19.00’da gerçekleşecek atölyede İtalyan pizzasının pişirme teknikleri öğretilecek. Ücreti 500 lira. * Rahmi M. Koç Müzesi’nde 5-7 yaş arası çocuklar için heykel atölyesi var. 13 Temmuz saat 14.00’teki ‘Konuşan Heykeller’ atölyesinde çocuklar kendi hayal dünyalarına göre heykeller tasarlayacak. Katılım ücreti 224 lira.

FESTİVAL

* İsveçli Tove Lo, Enter the Music festivali kapsamında İstanbul’da konser verecek. Öncesindeyse Lil Zey, Ezgi Yelen, The Sisters ve Cake Mosq çıkacak. Bugün 18.00’de KüçükÇiftlik Park’taki festivalin bileti 470-650 lira.

SERGİ

* Sanatçı Çiğdem Sarıçiçek örtü formunu kullandığı ‘Dreams’ isimli heykel sergisiyle 31 Temmuz’a kadar Trump Art Gallery’de. m Samantha Louise Emery, Dilek Uzunoğlu Örs ve Aslışah Erdem’in yapıtları 31 Ağustos’a kadar Grand Hyatt İstanbul’da görülebilir.

KONSER

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* Chris Potter, Zakir Hussain ve Dave Holland’dan oluşan Crosscurrents Trio bugün 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 22.50-88 lira.
* Mabel Matiz yarın 21.15’te Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşuyor.
Bilet fiyatı 168-448 lira.
* mor ve ötesi yarın 21.15’te Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da olacak. Konserin bilet fiyatı 196-420 lira.
* Kenan Doğulu 11 Temmuz 21.15’te Bodrum Antik Tiyatro’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 168-672 lira.
* Godspeed You! Black Emperor, 34 Calling konserleri kapsamında 13 Temmuz 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda unutulmaz bir gece yaşatacak. Bilet fiyatı 99-660 lira.
* Duman, 13 Temmuz Çarşamba 21.15’te Bodrum Antik Tiyatro’da konser verecek. Bilet fiyatı
210-460 lira.
* Keman virtüözü Kristóf Baráti, 14 Temmuz Perşembe 21.00’de CRR Senfoni Orkestrası’yla F. Mendelssohn ve M. Musorgski’nin eserlerini seslendirecek. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserin bilet fiyatı 22-33 lira.

 

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#Mabel Matiz#Kenan Doğulu#Duman

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