Konserlerde bayram bereketi

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ATÖLYE

* Eataly, pizza atölyesi düzenliyor. Bugün saat 19.00’da gerçekleşecek atölyede İtalyan pizzasının pişirme teknikleri öğretilecek. Ücreti 500 lira. * Rahmi M. Koç Müzesi’nde 5-7 yaş arası çocuklar için heykel atölyesi var. 13 Temmuz saat 14.00’teki ‘Konuşan Heykeller’ atölyesinde çocuklar kendi hayal dünyalarına göre heykeller tasarlayacak. Katılım ücreti 224 lira.

FESTİVAL

* İsveçli Tove Lo, Enter the Music festivali kapsamında İstanbul’da konser verecek. Öncesindeyse Lil Zey, Ezgi Yelen, The Sisters ve Cake Mosq çıkacak. Bugün 18.00’de KüçükÇiftlik Park’taki festivalin bileti 470-650 lira.

SERGİ

* Sanatçı Çiğdem Sarıçiçek örtü formunu kullandığı ‘Dreams’ isimli heykel sergisiyle 31 Temmuz’a kadar Trump Art Gallery’de. m Samantha Louise Emery, Dilek Uzunoğlu Örs ve Aslışah Erdem’in yapıtları 31 Ağustos’a kadar Grand Hyatt İstanbul’da görülebilir.

KONSER

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* Chris Potter, Zakir Hussain ve Dave Holland’dan oluşan Crosscurrents Trio bugün 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 22.50-88 lira.

* Mabel Matiz yarın 21.15’te Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşuyor.

Bilet fiyatı 168-448 lira.

* mor ve ötesi yarın 21.15’te Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da olacak. Konserin bilet fiyatı 196-420 lira.

* Kenan Doğulu 11 Temmuz 21.15’te Bodrum Antik Tiyatro’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 168-672 lira.

* Godspeed You! Black Emperor, 34 Calling konserleri kapsamında 13 Temmuz 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda unutulmaz bir gece yaşatacak. Bilet fiyatı 99-660 lira.

* Duman, 13 Temmuz Çarşamba 21.15’te Bodrum Antik Tiyatro’da konser verecek. Bilet fiyatı

210-460 lira.

* Keman virtüözü Kristóf Baráti, 14 Temmuz Perşembe 21.00’de CRR Senfoni Orkestrası’yla F. Mendelssohn ve M. Musorgski’nin eserlerini seslendirecek. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserin bilet fiyatı 22-33 lira.