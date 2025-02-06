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Konsere doyacağız

Güncelleme Tarihi:

#Konser#Etkinlik#Sergi
Konsere doyacağız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 16:17

Bu hafta Mabel Matiz, Kalben ve Aşkın Nur Yengi konserleri var.  Techno müziğin usta ismi Stephan Bodzin de İstanbul’da setin başına geçecek. Jason Stopa’nın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ‘Interior Monument’a ajandanızda yer açın.

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*KONSER

Konsere doyacağız

-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 8 Şubat Cumartesi 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda piyanist Gülsin Onay solistliği ve Hasan Niyazi Tura şefliğinde konser verecek. Bilet fiyatı 200 ila 500 lira.

Konsere doyacağız

-CRR Senfoni Orkestrası 8 Şubat 20.00’de Nil Venditti şefliği, korno sanatçısı Bora Demir solistliğinde CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 49 ve 99 lira.

Konsere doyacağız

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-Borusan Quartet 8 Şubat 20.30’da Deniz Müzesi’nde. Bilet fiyatı 250 ila 600 lira.

Konsere doyacağız

-Dedublüman 8 Şubat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde olacak. Bilet fiyatı 750 ila 1.500 lira.

Konsere doyacağız

-Ayşe Tütüncü Dörtlüsü 8 Şubat 21.30’da Asa Khai Jazz Club’da dinlenebilir. Bilet fiyatı 850 ve 1.000 lira.

Konsere doyacağız

-Cem Adrian 8 Şubat 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de konser verecek. Bilet fiyatı 1.100 lira.

Konsere doyacağız

-Jay-Jay Johanson 8 Şubat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 1.100 ve 1.500 lira.

Konsere doyacağız

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-Buray 9 Şubat Pazar 20.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde. Bilet fiyatı 672 ila 2.240 (protokol) lira.

Konsere doyacağız

-Kaleida 11 Şubat Salı 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Bilet fiyatı 450 ila 1.300 lira.

Konsere doyacağız

-Gülru Ensari ve Herbert Schuch ikilisinden oluşan Piano Duo Ensarischuch 12 Şubat Çarşamba 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 44 ila 165 lira.

Konsere doyacağız

-Evgeny Grinko 13 Şubat Perşembe 20.00’de ‘Sevgililer Günü Özel Konseri’ için AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.000 ila 1.500 lira.

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Konsere doyacağız

-Aşkın Nur Yengi 13 Şubat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 2.508 ila 18.500 (4 kişilik loca) lira.

Konsere doyacağız

-Ghostly Kisses 13 Şubat 21.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 1.300 lira.

Konsere doyacağız

-Mabel Matiz 14 Şubat Cuma 21.00’de Volkswagen Arena’da olacak. Bilet fiyatı 1.000 ila 9.000 lira.

Konsere doyacağız

-Kalben 14 Şubat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.140 ila 10.500 (4 kişilik loca) lira.

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Konsere doyacağız

-Büyük Ev Ablukada 14 Şubat 21.00’de JJ Arena’da. Bilet fiyatı 2.052 lira.

Konsere doyacağız

-Özcan Deniz 14 Şubat 21.00’de Congresium Ankara’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 2.475 ila 6.600 (VIP) lira.

Konsere doyacağız

-Madrigal 14 Şubat 21.30’da Holly Stone Beyoğlu-Fitaş Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 600 ve 900 lira.

Konsere doyacağız

-Birsen Tezer ve Bülent Ortaçgil 14 Şubat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Bilet fiyatı 770 ila 7.920 lira.

*GECE

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Konsere doyacağız

-Linet 8 Şubat Cumartesi 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

Konsere doyacağız

-Sibel Tepe 8 Şubat 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

Konsere doyacağız

-Bengü Beker 8 Şubat 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

Konsere doyacağız

-Okan Albayrak 8 Şubat 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

Konsere doyacağız

-Mert Davran 9 Şubat Pazar 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

Konsere doyacağız

-Güven Yüreyi 9 Şubat 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

Konsere doyacağız

-Begüm Obiz 12 Şubat Çarşamba gecesi 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Kaan Yorulmaz 13 Şubat Perşembe 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

Konsere doyacağız

-Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

Konsere doyacağız

-Aybüke Albere 14 Şubat 23.00’te Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

*SERGİ

Konsere doyacağız

-Beşiktaş’taki Sevil Dolmacı İstanbul, Amerikalı çağdaş sanatçı, yazar ve küratör Jason Stopa’nın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ‘Interior Monument’ı (İçsel Anıt) sanatseverlerle buluşturuyor. Eserlerinde analog ve dijitalin iç içe geçtiği çağdaş bir dil kullanan sanatçının sergiye özel ürettiği seçki 1 Mart’a kadar görülebilir.

Konsere doyacağız

-Fatih’teki Barın Han, Alican Şahinler’in ‘Yerçekimsiz’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı eserlerinde “Yerçekimsiz bir evrende, kendimizi hangi katmanda dışa vururuz” sorusunu odağına alıyor. 2 Mart’a kadar açık.

Konsere doyacağız

-Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV) tarafından Ergin Varlıbaş’ın ‘Hava Durumu: Sağanak Aşklı (Weather Forecast: Downpour Love)’ başlıklı sergisi Ekavart Gallery’de açıldı. Sergi, aşkın enerjisini ve karmaşıklığını çokboyutlu bir perspektifle ele alarak izleyicileri aşkın duygusal ve felsefi katmanlarını neon ışıklar aracılığıyla keşfetmeye davet ediyor. 15 Mart’a kadar sürüyor.

*DJ

Konsere doyacağız

-Techno müziğin usta ismi Stephan Bodzin 8 Şubat Cumartesi 21.00’de Klein Phönix’te DJ kabininin başına geçecek. Gecede ayrıca Alfa Romero, Koray T&Junior ve Yuri Sama çalacak. Bilet fiyatı 600 ila 4.000 lira.

Konsere doyacağız

-Chris Avantgarde 8 Şubat 22.00’de Volkswagen Arena’da ışık ve müziğin bir araya geleceği özel bir şov gerçekleştirecek. Bilet fiyatı 2.750 ve 6.000 (sahne arkası) lira.

Konsere doyacağız

-İtalyan DJ ve prodüktör Benny Benassi 14 Şubat Cuma 22.00’de Beyoğlu’ndaki Kastel’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.250 lira.

*TİYATRO

-Söz düellosu

Konsere doyacağız

Çağdaş tiyatro sahnesinin önemli topluluklarından Forced Entertainment’ın ‘Tomorrow’s Parties’ oyunundan uyarlanan ‘Yarın Belki de’nin rejisini Ayşe Draz üstleniyor. Oyunda sahneyi Aslı İçözü ve Şerif Erol paylaşıyor. Renkli panayır ışıkları altında, iki oyuncu ütopyalar, distopyalar ve absürt senaryolar arasında söz düellosuna giriyor. Bugünün Türkiye’sine dair ironik ve düşündürücü bir perspektif sunan oyun, seyirciyi güldürürken meraklandırıyor. 8 Şubat Cumartesi 17.00’de Beykoz Kundura’da izlenebilir. Bilet fiyatı 350 ve 850 lira.

-Yazarlıktan fenomenliğe…

Konsere doyacağız

Halil Babür’ün yazıp yönettiği ‘Linçler ve Dudaklar’ Dolkun Production yapımı. Oyun incelikli bir yazardan bayağı bir internet fenomenine dönüşen Cemal’in yaşadıklarını anlatıyor. Kadroda Cihat Süvarioğlu, Hare Sürel, Onur Gürçay, İlyas Özçakır ve Ceren Köse var. 9 Şubat Pazar 19.30’da Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 650 ila 1.000 lira.

-‘Hesaplaşamama’ hikâyesi

Konsere doyacağız

Artur Palyga’nın ‘TATO’ isimli oyunundan uyarlanan ‘BABA’da rejiyi Uğur Uzunel üstleniyor. Ara Sahne yapımı oyunda Aslı Menaz, Beyza Elçin Işığan, Mert Güngör, Serhat Barış, Sinem Koşar ve Taha Tegin Özdemir oynuyor. ‘BABA’, babalık ve erkeklik kavramlarının bireyin varlığını çürüttüğü bu sistemin içerisinde, aileyle, babayla, hatta doğrudan toplumla olan bir ‘hesaplaşamama’ hikâyesini işliyor. 10 Şubat Pazartesi 20.30’da Ara Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 350 ve 500 lira.

*ATÖLYE

Konsere doyacağız

-Zorlu AVM’deki Eataly Mutfak Atölyesi’nde 9 Şubat Pazar günü 19.00-22.00 arasında ‘İtalyan Tatlıları’ atölyesi var. Tiramisu, panna cotta, beyaz fondan çikolatalı kek yapımı gösterilecek. Fiyatı 2.500 lira.

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#Konser#Etkinlik#Sergi

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