Konsere de gidelim beraber, tiyatroya da…

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*KONSER



-Piyanist Emre Şen 5 Ekim Cumartesi 20.00’de Nil Venditti şefliğinde CRR Konser Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 49 ve 99 lira.

-İngiliz caz müzik topluluğu Blue Lab Beats 5 Ekim 22.00’de Babylon’da olacak. Bilet fiyatı 250 ve 650 lira.

-Melek Mosso 6 Ekim Pazar 19.30’da İstanbul’un Kurtuluşu kutlamaları kapsamında Beşiktaş Meydanı’nda konser verecek. (Ücretsiz)

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-Mabel Matiz 9 Ekim Çarşamba 21.00’de bir kez daha Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 1.350 ila 7.500 (protokol) lira.

-Amerikalı müzisyen Mattiel 9 Ekim 22.00’de Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 580 lira.

-Kübalı piyanist Harold López-Nussa 10 Ekim Perşembe 20.30’da Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 250 ila 900 lira.

-INJI 10 Ekim 21.00’de Milyon Performance Hall Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.045 lira.

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-Gaye Su Akyol 11 Ekim Cuma 19.00’da KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 475 lira.

-Rus çellist Ivan Skanavi 11 Ekim 20.30’da ‘Bach İstanbul’da Sonbahar’ kapsamında Deniz Müzesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 440 ila 990 lira.

-Melike Şahin 11 Ekim 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 400 ila (protokol) 7.500 lira.

*SERGİ

-Saint Benoît Kilisesi, ‘212 Photography Istanbul’ kapsamında Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar’ın ‘Döngüde Olan’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Saint Benoît Kilisesi’nin köklü geçmişinden ve yapının önemli bir parçası olan gözlem kulesinden ilham alan ikili 212 Photography Istanbul’a özel bir çalışma ortaya koyuyor. Sergi alanına kurulan mekanizmada bir tür pervane sistemi olan holofanla akan pikseller, hızın etkisiyle kilise atmosferini dolduran üç boyutlu varlıklara dönüşüyor. ‘Döngüde Olan’ 13 Ekim’e kadar görülebilir.

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-Merdiven Art Space, Osman Bozkurt’un ‘HATIRLA’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Kentin sosyal coğrafyası, mimarisi ve kültürel tarihini inceleyen sanatçının sergi kapsamındaki çalışmaları demografi, kentleşme ve haritacılık üzerine yürüttüğü metodik araştırmalara dayanıyor. Sergi, İstanbul’da süregelen yıkım ve inşa sürecine tanıklık ediyor. 26 Ekim tarihine kadar Beyoğlu’ndaki galeride görülebilir.

-Decollage Art Space, Fevzi Karakoç’un ‘VE Kırmızı’ sergisini ziyaretçilerle buluşturuyor. Serap Atala küratörlüğünde gerçekleşen, at imgelerinin olduğu sergi kırmızı rengin enerjisiyle izleyiciyi kültürel mirasın derinliklerinde bir yolculuğa davet ediyor. 3 Kasım’a kadar Suadiye’deki galeride açık.

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-Art Weeks İstanbul, 10’uncu edisyonuyla The Ritz-Carlton Residence, İstanbul B Blok’ta devam ediyor. Etkinlik, Türkiye’nin önde gelen sanat galerilerinin yanı sıra özel ve kurumsal koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor.

- Goba Art&Design, mimar Oytun Berktan’ın ‘Mübadele/ Büyük Göç’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı ‘göç ve aşk’ temalı sergisinde birçok farklı ve karışık teknik kullanıyor. Sergi 26 Ekim’e kadar Asmalımescit’teki galeride görülebilir.

*DJ



-Alman techno ikilisi FJAAK ve Ellen Allien 5 Ekim Cumartesi 22.00’de Volkswagen Arena’da sahneye çıkacaklar. Bilet fiyatı 488 ila 1.500 lira.

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- Âme, Denis Horvat, Jimi Jules ve Perel 11 Ekim Cuma 20.30’da Klein Phönix’te kabinin başına geçecekler.



-Alman elektronik müzik ikilisi Adana Twins 11 Ekim 23.00’de Adana’daki Paradiso’da çalacaklar. Bilet fiyatı 400 ve 500 lira.

*BİENAL



‘Zamana Bırakmak’ başladı

11 Kasım’a kadar sürecek 9. Çanakkale Bienali 13 farklı mekânda, 50’nin üzerinde sanatçı ve kapsayıcılık, etkileşim ve diyaloğu önceleyen zengin bir içerikle ziyaretçilerini bekliyor. Troya Müzesi geçici sergi salonu, Maçka Sanat Galerisi’nden bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Merkezdeki MAHAL Sanat Merkezi’ndeyse SAHA Derneği, Fransız Enstitüsü, Goethe Enstitüsü, Cermodern gibi kültür kurumlarının katkılarıyla hayata geçen sergileri görebilirsiniz. 6 hafta boyunca Küçükkuyu, Assos, Korfmann Kütüphanesi, Bordo Bina’nın yanı sıra sanayi bölgesi sanat eserleriyle ve etkinliklerle dolu olacak. Ayrıntılı etkinlik programı: canakkalebienali.com

*TİYATRO



-Aşk ve adaletin peşinde

Sam Holocroft’un yazıp İlham Yazar’ın yönettiği ‘Ayna’ DasDas yapımı olarak izleyiciyle buluşuyor. Oyunlarını sahnelemek için kendilerine yeni bir yol bulmak durumunda kalan bir tiyatro ekibinin hikâyesini anlatıyor. Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya, Serhat Barış ve Uğur Uzunel oyunda sahneyi paylaşan isimler. 5 Ekim Cumartesi 20.30’da DasDas Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 360 ila 825 lira.

-Tarihe iz bırakan büyük sanatçı

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği Yolcu Tiyatro yapımı ‘Gomidas’da sahnede Fehmi Karaarslan’ı izliyoruz. Müzikleriyle de izleyiciyi etkilemeyi başaran oyunda Gomidas’a Lusavoriç Korosu eşlik ediyor. Oyun, Osmanlı döneminde yaşamış, Ermeni, Osmanlı ve dünya kültüründe kuvvetli bir iz bırakmış büyük bir sanatçı; müzisyen ve müzik araştırmacısı Gomidas’ın hayat hikâyesini izleyiciye aktarıyor. 5 Ekim Cumartesi 20.30’da BaBa Sahne’de. Bilet fiyatı 550 ila 1.100 lira.

-İki köçeğin dostluğu

Turgay Korkmaz’ın yazıp Kayhan Berkin’in rejisini üstlendiği ‘Misket’ Kadıköy Boa Sahne yapımı. Ankara pavyonlarında ve düğünlerinde köçeklik yaparak hayatını kazanan iki arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Orkuncan İzan ve Turgay Korkmaz’ın başrollerini paylaştığı oyun 6 Ekim Pazar 16.00’da Baba Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 380 ve 480 lira.

*ATÖLYE



-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 6 Ekim Pazar 13.00’te ‘İtalyan Tatlı’ atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında tiramisu, panna cotta ve beyaz fondalı çikolatalı kek yapımları uygulamalı olarak öğretilecek. Bilet fiyatı 2.300 lira.

-JW Marriott Hotel 6 Ekim Pazar 15.30’da suşi atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında usta şef Sungmo Lee ve Fatih Alkan'ın rehberliğinde sushi yapımının inceliklerini keşfedebilirsiniz. Bilet fiyatı 2.300 lira.