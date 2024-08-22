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Konser maratonuna devam…

Güncelleme Tarihi:

#Uygar Taylan#Ajanda#Kültür Sanat
Konser maratonuna devam…
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 12:48

Bu hafta Hande Yener, Alaçatı’daki Kali Beach’te; Sefo, Marmaris Amfi Tiyatro’da konser verecek. Amerikalı rap’çi TYGA, Lifepark’ta; rap-elektronik ikilisi Die Antwoord, UNIQ Açıkhava’da İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Limak Filarmoni Orkestrası ‘Operanın Yıldızları Yaz Konserleri’ kapsamında ünlü solistler eşliğinde Bodrum Antik Tiyatro’da olacak.

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*KONSER

Konser maratonuna devam…

-Hande Yener 24 Ağustos Cumartesi 16.30’da Alaçatı, Kali Beach’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 990 ila 2.350 (plaj+konser) lira.

Konser maratonuna devam…

-Moğollar 24 Ağustos 21.00’de Kalamış Atatürk Parkı’nda konser verecek. Bilet fiyatı 100 ve 200 (sokak hayvanları destek paketi) lira.

Konser maratonuna devam…

-Barcelona Guitar Trio ve Dans Gösterisi 24 Ağustos 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda seyirciyle buluşuyor. Bilet fiyatı 880 ve 990 lira.

Konser maratonuna devam…

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-Sefo ‘Imparatour 2024’ konserleri kapsamında 24 Ağustos 21.00’de Marmaris Amfi Tiyatro’da. Bilet fiyatı 450 ila 825 lira.

Konser maratonuna devam…

-Evgeny Grinko 24 Ağustos 22.00’de Lujo Hotel Bodrum’da konser verecek. Bilet fiyatı 4.400 lira.

Konser maratonuna devam…

-Rap’çi Tyga ve Russ Millions 25 Ağustos Pazar 16.00’da Sarıyer Bahçeköy’deki Lifepark’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 990 ila 3.300 lira.

Konser maratonuna devam…

-Limak Filarmoni Orkestrası 25 Ağustos Pazar 21.00’de ‘Operanın Yıldızları Yaz Konserleri’ kapsamında orkestra şefi Beatrice Venezi, Murat Karahan (tenor) ve Kristine Opolais (soprano) eşliğinde Bodrum Antik Tiyatro’da konser verecek. Bilet fiyatı 500 ila 1.900 lira.

Konser maratonuna devam…

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-Güney Afrikalı rap-elektronik ikilisi Die Antwoord 26 Ağustos Pazartesi 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 1.890 ve 3.213 lira.

Konser maratonuna devam…

-Beyoğlu’ndaki Tarihi Terra Santra Manastırı 29 Ağustos Perşembe 19.00’da İrem Arslan caz konserine ev sahipliği yapıyor. Ücretsiz.

Konser maratonuna devam…

-Cem Adrian 30 Ağustos Cuma 20.00’de Eminönü Meydanı’nda Zafer Bayramı’na özel ücretsiz konser verecek.
Konser maratonuna devam…

-Amerikalı progresif metal grubu Symphony X 30 Ağustos 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta ilk kez İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Bilet fiyatı 880 ila 1.430 lira.

GECE

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-Begüm Obiz 24 Ağustos Cumartesi 21.30’da Chalet Garden’da. (0542) 326 82 83

-Mahsun Kırmızıgül 24 Ağustos 22.00’de Çeşme Günay’da. (0532) 503 90 90

-Haktan 24 Ağustos 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

-Özcan Deniz 24 Ağustos 23.00’te Cahide Alaçatı’da. (0232) 729 99 90

-Simge Eğrilmez 25 Ağustos Pazar 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Mert Davran 25 Ağustos 22.00’de Avlu Alaçatı sahnesinde. (0532) 473 34 82

-Sude 27 Ağustos Salı 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

-Anıl Durmuş 28 Ağustos Çarşamba 00.30’da Fi Live Nişantaşı sahnesinde. (0546) 808 49 49

-Berk Sunal 29 Ağustos Perşembe 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon için: @boop_alacati

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-Gülben Ergen 30 Ağustos Cuma 22.00’de 888 Private Bodrum sahnesinde. (0516) 169 08 88

*BALE

Konser maratonuna devam…

-Dünyanın önde gelen bale topluluklarından Bolşoy’un balerinleri ve Mariinsky Tiyatrosu’nun solistlerinin oluşturduğu Ballet Stars Gala, 24-25 Ağustos saat 21.30’da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde olacak. ‘Don Kişot’, ‘Romeo ve Juliet’ ve ‘Spartacus’ gibi klasik eserlerden bölümlerin sahneleneceği temsilin bilet fiyatı 500 ve 850 lira.

*FESTİVAL

-Balkan müziğini flamenko ve cazla buluşturan trompetçi Miron Rafajlovic 25 Ağustos 20.30’da Gümüşlük Festivali kapsamında Suda sahnesinde olacak. Saksofoncu ve besteci Tineke Postma ise 29 Ağustos Perşembe 20.30’da aynı sahnede. Bilet fiyatı 248 ve 448 lira.

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*SERGİ

Konser maratonuna devam…

-Bulgur Palas dünyanın en saygın fotoğraf ajansı Magnum Photos’un 70 usta fotoğrafçısının tarihe iz bırakan 200’den fazla fotoğrafının olduğu ‘Magnum İstanbul’da’ sergisini ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Son gün 31 Ağustos.

Konser maratonuna devam…

-Yapı Kredi bomontiada tasarımcı Lalehan Uysal’ın ‘Kurda, Kuşa, Aşa… Ve Göze’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi Türkiye’nin farklı coğrafyalarının tohumlarının fotoğraflarından oluşuyor. 8 Eylül’e kadar görülebilir.

Konser maratonuna devam…

-Beyoğlu’ndaki Tamamen Organik Tost Galata’da ‘Afterglow’ sergisi var. Sergi ziyaretçilerini yaşanmışlıkların ardında bıraktığı izi, anıların ve duyguların zamansız ilişkisini keşfetmeye davet ediyor. 22 Eylül’e kadar açık.

*DJ

Konser maratonuna devam…

-Alman DJ ve yapımcı Clapton 30 Ağustos Cuma 18.00’de Alanya’daki Day One Beach Resort&Spa Beach Area’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 750 lira.

Konser maratonuna devam…

-Kenan Doğulu 30 Ağustos 19.30’da şarkılarının remikslerinin yanı sıra son dönemde sevdiği şarkılara yer verdiği yeni elektronik projesi ‘Kenzi Live DJ Set’ ile Yalıkavak XUMA Beach’te kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 1.250 lira.

Konser maratonuna devam…

-Fransız elektronik ikilisi KAS:ST 30 Ağustos 20.00’de Sommer Klein’da. Bilet fiyatı 800 ve 6.000 (sahne arkası) lira.

*TİYATRO

Konser maratonuna devam…

-Şehirle başa çıkma çabası

-Kerem Kurdoğlu’nun yazıp Naz Erayda’nın yönettiği ‘Geçen Gün’ Kundura Sahne yapımı. Esme Madra ve Ozan Çelik’in sahneyi paylaştığı oyun, şehirle başa çıkma çabasında birbiriyle sürekli karşılaşan, çarpışan ama birbirlerini gerçek anlamda hiçbir zaman görmeyen iki kişinin hikâyesini anlatıyor. 25 Ağustos Pazar 21.30’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 550 ve 650 lira.

Konser maratonuna devam…

-70’li yıllarda Ankara

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp Serdar Biliş’in yönettiği ‘Aydınlıkevler’ izleyiciyi 70’li yıllar Ankara’sında, lise öğrencisi Ayhan (Salih Bademci) ve babaannesi Zühre’nin (Demet Akbağ) evine konuk ediyor. 27 Ağustos Salı 21.00’de AKM’de sahnelenecek. Bilet fiyatı 630 ila 1.850 lira.

Konser maratonuna devam…

-Çağdaş uyarlama

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ Serkan Keskin’in tek kişilik performansı ve Serdar Biliş rejisiyle çağdaş bir uyarlama olarak seyirciyle buluşuyor. 30 Ağustos Cuma 21.00’de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda izlenebilir. Bilet fiyatı 702 ila 1.580 lira.

*ATÖLYE

Konser maratonuna devam…

-Kadıköy, Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi’nde 28 Ağustos Çarşamba 15.00’te ‘Çikolata Rüyası’ adlı atölye var. EKS’nin usta şeflerinin özel tarifler vereceği atölyede farklı çikolata yapımları anlatılacak. Bilet fiyatı 2.200 lira.

Konser maratonuna devam…

-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 29 Ağustos Perşembe 19.00’da ‘Sicilya Yemekleri’ne özel bir atölye düzenliyor. Bilet fiyatı 2.600 lira.

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#Uygar Taylan#Ajanda#Kültür Sanat

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