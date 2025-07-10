Konser maratonu başlasın!

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*KONSER





-Norveçli şarkıcı Aurora 12 Temmuz Cumartesi 22.00’de KüçükÇiftlik Park’ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Öncesinde Aleyna Tilki sahnede olacak. Bilet fiyatı 2.250 ila 6.000 (VIP balkon) lira.

-Parcels 13 Temmuz Pazar 19.00’da KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 2.250 ve 4.000 lira.

-Ezgi Daloğlu (vokal, saksafon), Baran Say (kontrbas), Nihal Saruhanlı (davul perküsyon) 13 Temmuz 20.30’da 5. Denizli Caz Festivali kapsamında ‘Ayşe Tütüncü Şarkıları’ konseri verecek. Denizli Çamlık Caddesi, Buz Pisti Parkı’ndaki konsere katılım ücretsiz.

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-Danimarkalı metal müzik grubu King Diamond 13 Temmuz 21.00’de Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 1.700 ve 3.900 lira.

-İstanbul Devlet Opera ve Balesi 14 Temmuz Pazartesi 20.00’de ‘Zaferin Adı Türkiye-Vatan Uğruna’ konseri için AKM, Tiyatro Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 140 ila 215 lira.

-Dolu Kadehi Ters Tut 15 Temmuz Salı 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 950-3.500 lira arasında.

-Kenan Doğulu 16 Temmuz Çarşamba 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 950 ila 6.500 (protokol) lira.

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-Erol Evgin 16 Temmuz 21.15’te ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 560 ila 2.200 lira.

-Mabel Matiz 17 Temmuz Perşembe 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 1.250-7.500 (protokol) lira arasında.

-Birsen Tezer 18 Temmuz Cuma 21.00’de Kadıköy, Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 850 ila 1.650 lira.

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-Yıldız Tilbe 18 Temmuz 21.00’de Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 950 ila 4.000 (VIP) lira.

-Yalın 18 Temmuz 21.00’de İzmir, Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 1.750 ila 6.000 (protokol) lira.

-Şevval Sam 18 Temmuz 21.15’te ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 560 ila 1.100 lira.

-Kalben 18 Temmuz 21.30’da Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 650 lira.

GECE

-Erol Evgin 12 Temmuz Cumartesi 22.00’de Çeşme Günay sahnesinde. (0532) 503 90 90

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-Deniz Seki 12 Temmuz 22.00’de Avlu Alaçatı sahnesinde. (0532) 473 34 82

-Deha Bilimlier 12 Temmuz 22.30’da Şerefe Alaçatı’da. (0533) 671 45 08

-Alya 12 Temmuz 22.30’da Two Yalıkavak sahnesinde. (0542) 109 34 11

-Bengü Beker 12 Temmuz 00.30’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Begüm Obiz 13 Temmuz Pazar 00.30’da Korto Alaçatı sahnesinde olacak. Rezervasyon için: @kortoalacati

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-Anıl Durmuş 13 Temmuz 00.30’da Terzi İstanbul sahnesinde. (0531) 290 24 34

-Berk Sunal 17 Temmuz Perşembe 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon için: @boop_alacati

-Gülşen 18 Temmuz Cuma 23.00’te Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90

-Kaan Yorulmaz 18 Temmuz 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

*DJ





-Fred Lenix 12 Temmuz Cumartesi 22.00’de Galia Bodrum’da çalacak. Bilet fiyatı 200 ve 700 lira.

-Dünyaca ünlü DJ I Hate Models 14 Temmuz Pazartesi 20.00’de Klein Phönix’te. Bilet fiyatı 900 ila 3.000 (sahne arkası) lira.

-Roger Sanchez 18 Temmuz Cuma 21.00’de Hyde Beach Bodrum’da DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 12.000 lira.

-Deborah De Luca 18 Temmuz 21.00’de Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.250 ila 3.500 (sahne arkası) lira.

*SERGİ





-Piyalepaşa’daki Art On İstanbul ‘Crossroads 8’ isimli karma sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Farklı disiplin ve malzemelerle üretilen eserlerden oluşan serginin, sanatçıların bireysel ifade biçimlerine ve çağdaş sanatın çok katmanlı yapısına ışık tutması hedeflenmiş. Sergide Begüm Yıldırım, Bengisu Emirkoçoğlu, Damla Yücebaş, Deniz Karakurt Şekerci, Eyüp Ataş, Furkan Efe, İbrahim Gökmen, İrem Yılmaz, Onur Safa Ergün, Pınar Marul, Rash Nueva, Umut Kambak, Yağız Seis ve Yasin Öztekin’in eserleri var. 19 Temmuz’a kadar açık.

-Karaköy’deki Galeri 77 ‘Gündönümü’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Güneşin en tepede olduğu yaz gündönümünden ilhamla hazırlanan sergide, 19 sanatçının farklı üsluplarla hazırladığı eserleri, zaman, ışık ve doğayla kurulan bağı çağdaş bir bakışla yorumluyor. 23 Ağustos’a kadar görülebilir.

-Büyükada’daki Taş Mektep’te Denef Huvaj’ın ‘Dışarısı Büyüyor’ başlıklı fotoğraf sergi var. 7 Eylül’e kadar sürecek sergi Huvaj’ın modern toplum eleştirisi sunan fotoğraflarından oluşuyor.

-Beyoğlu’ndaki Metrohan’da ressam Semiramis Öner’in ‘Hatıra Kurucular’ başlıklı sergisi görülebilir. Sergide sanatçının eski fotoğrafları ve Türkiye ütopyasını resmettiği yağlıboya eserleriyle eski İstanbul’a ait objelerden oluşan enstalasyonu bulunuyor. 31 Ağustos’a kadar açık.

*TİYATRO

-Tek kişilik ses yolculuğu





Kerem Kurdoğlu’nun yazıp Mehmet Birkiye’nin yönettiği ‘Sesler’de seyircinin karşısına tek kişilik başarılı performansıyla Salih Bademci çıkıyor. Gülmek, ağlamak, susmak ve hatırlamak üzerine etkileyici bir hikâye sunan oyun, izleyiciyi geçmiş, şimdi ve geleceğin iç içe geçtiği bir ses yolculuğuna davet ediyor. 18 Temmuz Cuma 21.00’de Ayvalık Amfi Tiyatro’da izlenebilir. Bilet fiyatı 1.000 ila 1.500 lira.

-Yepyeni yorumuyla





Turgut Özakman’ın Deve Kuşu Kabare tarafından 80’li yıllarda sahnelenen ünlü eseri ‘Deliler’den ilhamla sahneye taşınan ‘Deli Bayramı’ günümüzün toplumsal çelişkilerini mizahla birleştirerek izleyiciyle buluşuyor. Mert Fırat’ın hem yönetip hem rol aldığı oyunda Didem Balçın, Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz Akman, Büşra Alıntemiz de var. 18 Temmuz Cuma 20.30’da DasDas’ta izlenebilir. Bilet fiyatı 440 ve 660 lira.

*ATÖLYE





-Beyoğlu’ndaki Highlights in Istanbul Workshops 14 Temmuz Pazartesi 8.00 ila 20.00 saatlerinde arasında iki saatlik seanslar halinde ‘Dünya Çayları ve Türk Çayı Demleme Atölyesi’ düzenliyor. Atölye kapsamında katılımcılar farklı çay türlerini geleneksel demleme teknikleriyle hazırlayarak tat farklarını keşfetme deneyimi yakalayacak. Bilet fiyatı 1.000 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 17 Temmuz Perşembe 15.00’te ‘Lezzetli Cheesecakeler’ atölyesi düzenliyor. Atölyede özel şefler eşliğinde cheesecake hazırlama teknikleri öğretilecek. Bilet fiyatı 2.500 lira.