Konser arası tekli

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AŞKIN 2023 HALİ

Buray uzun yıllar Gözde Ançel’le çalıştı, ikili birlikte kalbimizi ısıtan birçok şarkıya imza attı. “Ah ben hasretinden olmuşum Leyla” dediği yeni çalışması da bir aşk şarkısı ama bu kez söz ve müzik Emrah Karakuyu imzalı. Düzenlemeyi Tanerman yapmış. Buray son dönemin bu gözde isimleriyle daha önce de çalışmıştı. Anlaşılan uyum yakalanmış.

‘Olmuşum Leyla’ (Tekli)

Buray

GOMMA&WASP INT.

TARAFINI SEÇ

İşte haftanın müzikseverleri ikiye bölen şarkısı. 2005’te Alişan’ın seslendirdiği Mert Ekren şarkısı ‘İkimize Birden’i şu sıralar Mert Demir yorumuyla dinliyoruz. Kimi Alişan daha iyi söylemişti diyor, kimi de Mert Demir’inki daha iyi… Mert Demir’in nostalji rüzgârları estiren ama aynı zamanda çok da çağdaş düzenlemesi şarkıyı farklı bir noktaya taşıyor.

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‘İkimize Birden’ (Tekli)

Mert Demir

Pale Records

İHYA EDER

Türkçe sözlü R&B müziğin basamakları hızla yükselen isimlerinden biri Kardelen. Oldukça da çalışkan. Yaz boyunca konserler verdi. Bu arada bir de tekli yayımladı. Söz, müzik ve düzenlemesi kendisine ait olan ‘İhya Et’ genç müzisyenin daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlayacak potansiyele sahip. Kardelen ‘İhya Et’i Eurovision’a katılsaydı nasıl bir şarkıyla olurdu fikrinden yola çıkarak yapmış.

‘İhya Et’ (Tekli)

Kardelen

Universal Music Türkiye

CAZ YORUMU

Semiramis Pekkan’ın yıllar önce seslendirdiği ‘Bana Yalan Söylediler’i bu kez yetenekli bir caz sanatçısından dinliyoruz. Bu, aynı zamanda caz kulüplerinde uzun süredir konserler veren İpek Dinç’in ilk teklisi. Şarkıyı Genco Arı, Fransız sokak müziğinden ilham alarak düzenlemiş.

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‘Bana Yalan Söylediler’ (Tekli)

İpek Dinç

Salt Music Company

GİDEYİM Mİ DURAYIM MI?

“Git, dur dur/Aklım karıştı git git/Dur dur/Dur dur…”Kleo ve Segah’ın Jako’yla yeni şarkıları ‘Git’in sözlerinde bir tür kararsızlık yaşanıyor gibi görünüyor. Oysaki şarkının altyapısı sağlam temellere oturtulmuş. Pop etkili bu rap şarkısında elektronik elementler de tadında kullanılmış.

‘Git’ (Tekli)

Kleo, Segah, Jako

Warner Music Türkiye