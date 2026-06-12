Konforundan ödün vermeyenlerin seyahat eşlikçileri

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Uzun ömürlü

Samsonite

Essens Spinner modeli, sessiz sürüşü, fermuarlı iç bölmeleri, şifreli kilit sistemi ve dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Uzun ömürlü kullanım arayanlar için markanın sevilen kabin boy modellerinden biri olarak gösteriliyor.

8 jüri üyemizin önerisi. 17.600 lira



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Geniş iç hacim

American Tourister

Nurgül Büyükkalay “Özellikle Soundbox serisi geniş iç hacmiyle favorim” diyor. Bahar Gündoğdu’ysa körüklü yapısının ekstra alışverişler için önemli bir avantaj olduğunu belirtiyor. Oğulcan Tatar ve Melih Daşgın’ın da listesinde. 9.990 lira.



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Çok tekerlekli sistem

Rimowa

Essential Lite markanın en hafif kabin boy modellerinden biri. Polikarbon gövdesi ve sessiz hareket eden çok tekerlekli sistemiyle sık seyahat edenlere konfor sunuyor. Saffet Emre Tonguç, Mehmet Tel ve Ebru Erke’nin önerisi. 36.500 lira.



Renkli desenler

Coral High

Yerli üretim markayla ilgili Derya Korkmaz “Markanın yetişkin kategorisinde en çok satan kabin boy modellerinden biri olan bu valiz, renkli leopar deseniyle fark yaratıyor. 40 litrelik kapasitesiyle işlevsel bir kabin boy arayanlar için iyi bir alternatif” diyor. 3.900 lira.



İkonik tasarım

Crash Baggage

Bahar Gündoğdu, İtalyan markanın Icon Cabin modelini hem işlevsel valiz hem de stil sahibi seyahat aksesuarı olarak öneriyor. Dalgalı görünümlü ikonik tasarıma sahip bavul için “Tasarımı sayesinde ilk günkü görüntüsünü koruma kaygısı yaşamıyorsunuz” diyor. 22.000 lira.



Hafif gövde

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Victorinox Airox

Mehmet Tel “Türkiye’deki resmi distribütörü sayesinde garanti ve servis avantajı sunuyor. Markanın hafif polikarbonat gövdeli Airox Frequent Flyer modeli oldukça dayanıklı. Havalimanlarında konforlu bir kullanım sağlıyor” yorumunu yapıyor. 24.500 lira.



Kırılma riski düşük

Pierre Cardin

Fiyat ve performans odaklı seçenekler arasında. Oğulcan Tatar: “Uzun zamandır kullanıyorum. Ultra hafif. Darbelere karşı esnek ve kırılma riski daha düşük. Fermuarlı iç bölmeleri ve dahili kilit sistemi de valizi daha kullanışlı hale getiriyor.” 4.000 lira.



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Minimalist ve zamansız şıklık

Herschel

Nurgül Büyükkalay “Seyahatlerde de stilinden ödün vermek istemeyenler için en sevdiğim markalardan biri. Minimalist ve zamansız bir şıklık sunuyor. Dayanıklı malzemesi ve sessiz hareket eden tekerlekleriyle estetiği ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor” diyor. 10.800 lira.



Dayanıklı alternatifleri var

Benetton

Renkli triko mirasıyla tanınan markanın valiz kategorisinde de dayanıklı alternatifleri var. Gülay Barbaros Altan “Bir valiz markası olarak öne çıkmasa da oldukça sağlam ürünler üretiyor. Yıllar önce satın aldığım kumaş valizi hâlâ kullanıyorum” diyor. 10.000 lira.



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Kaliteli iç astar

Valmenti

Murat Mallı “Bu model klasik bavul anlayışının dışına çıkıyor. Hakiki deri kullanımı, kaliteli iç astarı ve dayanıklı tekerlek sistemiyle seyahatlerde

fark yaratıyor. Valizini stilinin tamamlayıcısı olarak görenlere de hitap ediyor” yorumunu yapıyor. 20.000 lira.

Uçuşlardaki güncel kurallar

Mehmet Kali, aeroportist.com ve Sivil Havacılık Platformu’nun kurucusu

◊ Son yıllarda artan maliyetler ve operasyonel düzenlemeler nedeniyle havayolu şirketleri kabin bagajı kurallarını sıkılaştırıyor. Dünya genelinde en yaygın kabul gören kabin boy valiz ölçüsü yaklaşık 55x40x25 santim. Ağırlık limitleriyse genellikle 7 ile 15 kilogram arasında değişiyor. Ölçü veya ağırlık limitlerinin aşılması ek ücretlere ya da bagajın kargo bölümüne verilmesine neden olabiliyor.

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◊ Business ve first class yolcularına daha esnek bagaj hakkı tanınıyor. Örneğin Emirates’te ekonomi sınıfı 55x38x22 santim ölçülerinde ve 7 kilogram, premium economy 10 kilogram, business ve first class yolcularıysa 14 kilograma kadar kabin bagajı taşıyabiliyor.

◊ Ryanair, Wizz Air ve easyJet gibi düşük maliyetli havayolları standart biletlerde yalnızca koltuk altına sığabilecek küçük bir kişisel çantaya izin verirken standart kabin boy valizler için ek ücret talep edebiliyor. Bu nedenle özellikle Avrupa içi uçuşlarda bagaj kurallarının önceden kontrol edilmesi ve ihtiyaçlara uygun bagaj paketinin seçilmesi önemli.

◊ Parfüm, krem ve şampuan gibi sıvı ürünlerin güvenlik kurallarına uygun şekilde taşınması; pasaport, ilaç ve değerli eşyanınsa kabin bagajında olması öneriliyor. Laptop, tablet ve powerbank gibi cihazların kolay ulaşılabilir bir bölmeye konması da güvenlik kontrolü sırasında zaman kazandırıyor.