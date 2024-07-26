Kolye, küpe, bandana... Aksesuarsız çıkma

Haberin Devamı

Bir kıyafeti tamamlamanın ötesinde, kişisel tarzın ve ifadenin en çarpıcı göstergeleri olan aksesuarlar yaratıcı kombinasyonlar ve stil oyunlarıyla en sade görünüme bile anında hareket katabilir. 2024 yazının öne çıkan aksesuar trendleri de stillere özgüven katmak için birebir.

Karıştır, yakıştır: Küpelerde bu yaz iki farklı trend var. İlki insana adeta bir leydi havası veren; kulakta düğme gibi duran küpeler. Altın tonlarda olanlar daha öne çıksa da gümüş renkte de seçenekler var.

Bir de kulaklara birbirinden farklı küpeler takmak moda. Örneğin bir kulakta sallantılı uzun bir küpe varsa, diğer kulağa sade ve daha küçük bir küpe takmak gerek.

Haberin Devamı

Deniz kabuğu: Yaz denince deniz kabuğu detayları vazgeçilmez oluyor. Bu sezon deniz kabuğu boyutları oldukça büyüdü. Bu da görünüme iddia katıyor. Deniz kabukları özellikle kolyelerde öne çıkıyor.





Film yıldızı gibi: Gelelim bu yazın en öne çıkan aksesuar trendine... Saça bandana şeklinde bağlanmış olan eşarplar bu yaz hiç olmadığı kadar popüler, hatta neredeyse şapkaların yerini aldı. Plajlarda bikini ve mayo üstüne çok yakışan bu tarz, yaz elbiseleri ve güneş gözlükleriyle bir araya geldiğinde adeta kişiyi bir film yıldızı moduna sokuyor.





Bordo enerjisi: Bordo ve kırmızı tonları popülerliğini aksesuarlarda sürdürüyor. Hem takılarda hem de ayakkabı ve çantalarda bordo detaylara rastlıyoruz. Jean ve beyaz atlet gibi basit bir görünüme hareket katmak ve yeni bir seviyeye taşımak için bu tonlardaki aksesuarlara şans verebilirsiniz.

Haberin Devamı

Doğal dokular: Hasır çantalar yazın vazgeçilmezi, evet ama bu sene rafya ve örgü gibi farklı dokulara da rastlıyoruz. İçine tüm ihtiyaçlarınızı atabileceğiniz oversize (büyük/hacimli) modeller çok popüler.

Clutch tarzı olanlar da dikkat çekiyor ve genellikle yaz akşamlarında

tercih ediliyor.

Haberin Devamı

Ayakkabı trendlerindeyse en öne çıkan modellerden biri tamamen tül ya da file olanlar. Yüksek modadan, Alaïa ve Bottega Veneta gibi markalar aracılığıyla moda sahnelerine inen bu model rahat mı tartışılır ama son moda bir ayakkabıyı dolabınıza eklemek isterseniz, neden olmasın. Bir diğer dikkat çekici ayakkabı stiliyse dolgu ve platform topuklu olanlar. Terliklerde, sandaletlerde ve hatta sivri burunlu modellerde dahi dolgu topuklara rastlıyoruz.

HER TARZA UYGUN





Deniz kabukları yaza çok yakışıyor. Koton, 249,99 lira





Sade stillere bile hareket katacak bir renk. Manc, 10.650 lira





Kulakta düğme gibi duran küpeler moda. Mango, 599,99 lira





Büyük hasır çantalar popüler. Parfois, 1099,99 lira





Bandanalar şık bir hava katıyor. Vakko, 3.900 lira





Tül babetler çok moda. Zara, 1.590 lira

Haberin Devamı

KISA KISA

Sürdürülebilir mağaza





Lee ve Wrangler’ın Cevahir AVM’de açılan yeni mağazası tamamen geri dönüştürülmüş ve atık malzemelerle hazırlanmış. Vitrinden kabine, duvar alanlarından mobilyalara kadar birçok noktada geri dönüşüm ilkelerine uygun hareket edilmiş ve 3 bin parça defolu ve atık denim kumaş kullanılmış. Marka ‘Green Opening’ olarak adlandırdığı açılış sürecinde 13 ton su tasarruf edildiğini, 4 ağacın kurtarıldığını ve 150 kilo karbon ayak izi oluşumunun önüne geçildiğini söylüyor.