Kokusu, sıcaklığı evimizi sarsın

Lezzetine dayanmak zor ama hazımsızlık sorunu yaşamamak için az ve çok sıcak değilken yemeli.

YUMURTALI PİDE

Panista Bakery



KLASİKTEN VAZGEÇMEYENLERE



NE LAZIM? (3 ADET)

* 1 kg buğday unu

* 20 gr maya

* 20 gr şeker

* 20 gr tuz

* 550 ml su

Üzeri için:

* 2 yumurta

* Çörekotu

* Simitlik susam

NASIL YAPARIM?



* Unu kaba eleyin. Suyu yavaşça ekleyip mikser yardımıyla (hamur yoğurucuyla) biraz yoğurun. Tuzu, şekeri, az miktarda suda açtığınız mayayı ekleyin, 25 dakika yoğurun.



* Hamurdan 500 gramlık bezeler yapın, üzerini örtüp 40 dakika bekletin.



* Bezelere pide şekli verin. Üzerine yumurta sürüp çörekotu ve susam serpin. Yağlı kâğıt üzerine yerleştirin.



* Fırını 225 dereceye getirin ve içerisine sıcak su (buhar olması için) ve bir küp buz koyduğunuz ısıya dayanıklı kabı yerleştirin. Pideleri koymadan önce 5-10 dakika bekleyin. Pideleri 225 derecede 12-14 dakika pişirin. Pişirmenin üçüncü dakikasında su dolu kabı fırından çıkarın.

GLÜTENSİZ RAMAZAN PİDESİ

Şef Süleyman Engin



‘ONSUZ YAPAMAM’ DİYENLERE



NE LAZIM? (4 ADET)

* 750 gr glütensiz un

* 20 gr karbonat

* 300 ml su

* 2 yumurta

* 25 gr aktif kuru maya

* 100 ml peynir altı suyu

* 100 ml süt

* 5 gr tuz

* 90 gr ayçiçeğiyağı

* 40 gr tereyağı

Üzeri için:

* 5 yumurta sarısı

* 150 ml süt

* 50 gr yoğurt

* Küncü (kabuklu susam)

* Çörekotu

NASIL YAPARIM?



* Glütensiz un bulamazsanız, patates, karabuğday, darı, pirinç unu, karnıyarık otu, mısır nişastasıyla da hazırlanabilir.

* Karbonat, su, peynir altı suyu, süt, yumurta, ayçiçeğiyağı ve mayayı karıştırıp 5 dakika bekletin.

* Daha sonra un ve tereyağını ilave edip yoğurun. Ardından hamura pide şeklini vererek 40 dakika mayalayın.

* Üzerine karışım haline getirdiğiniz yumurta, süt ve yoğurdu sürün. Küncü ve çörekotuyla fırına verin. 200 derecede yaklaşık 25 dakika pişirin.

TAHANLI (TAHİNLİ) PİDE

Şef Hakan Doğan



TATLIYA DÜŞKÜNLERE



NE LAZIM? (1 ADET)



* 250 gr un

* 130 ml su

* 7 gr kayatuzu

* 5 gr yaş maya

* 25 ml sızma zeytinyağı

* 20 gr tozşeker

Üzeri için:

* 1 yumurta sarısı

* 200 gr tahin

* 100 gr tozşeker

* 100 gr su

NASIL YAPARIM?



* Un, yaş maya, tuz, su, şeker ve zeytinyağını yoğurma kabına alın. Hamur pürüzsüz bir hal alana kadar yoğurun.

* Üzerini bir bezle örterek 10 dakika mayalayın. Hamuru 4 eşit parçaya bölün ve yuvarlak bezeler yapın. Yine üzerlerini bir bezle örterek 10 dakika daha mayalayın.

* Bezeleri parmaklarınızla biraz açın ve 5 dakika mayalayın. Parmaklarınızla ezerek büyütün ve pide şekli verin.

* Su ve şekeri eriyene kadar karıştırın ve tahini ekleyin.

* Hamurun kenarlarına yumurta sarısını sürün. Ortasına da hazırladığınız şekerli tahinli karışımı dökün. 200-220 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

AZI KARAR, ÇOĞU ZARAR!

Elif Nida Zafer, diyet ve beslenme uzmanı

* Ramazan pidesi dayanılmaz lezzeti sebebiyle özellikle hamurişi sevenlerin dikkat etmesi gereken bir gıda. Sıcacık fırından taze çıkan pide kontrolsüz yendiğinde hazımsızlığa neden olurken aynı zamanda kan şekerini hızlıca yükselterek diyabet hastaları için de risk oluşturur. Bu nedenle mümkünse bir avuç içi kadar ve çok sıcak değilken tüketilmeli.

* Sahurda fazla pide yemek gün içinde susuzluk hissini arttırabilir. Sadece pideye dayalı bir sahurdan ziyade yumurta, peynir, süt, yoğurt gibi protein temelli gıdalar içeren bir sahur sizi daha tok tutar.



* Pide diğer ekmeklere oranla 2 kat yüksek kalori içerir. Ayrıca işlenmiş beyaz undan yapıldığı için iştahı açmanın yanı sıra sizi gün içinde tok tutmaz. 1 dilimi ortalama 160 kalori içerdiğinden kilo vermek isteyenlerin dikkatli tüketmesi gerekir.



* Ramazan ayında vücut uzun süre yeterli besin veya sıvı alamadığı için görülen kabızlık problemi, fazla pide tüketimiyle artabilir.

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