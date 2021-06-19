Koklamak için değil, yemek için

HANGİ ÇİÇEĞİ SEVERSENİZ...

Tokat’ta reçel üreticiliği de yapan, şef Uğurcan Sert’ten mürver çiçeği reçeli







NE LAZIM?

- 30 gr ayıklanmış mürver çiçeği m 1 kg tozşeker

- 1 lt içme suyu m 2 limon

NASIL YAPARIM?

- Mürver çiçeğini sapları ve yapraklarından ayıklayıp yıkayın.

- Şeker ve suyu bir kapta kıvamını alınca kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra ayıklanmış çiçekleri ve dilimlenmiş bir limonu ilave edip bir gün dinlendirin.

- Ertesi gün şurubu ısıtın, diğer limonun suyunu katıp bir taşım kaynatın. Çiçekleri içinden çıkarıp kavanozlara paylaştırın.

Akzambak reçeli





NE LAZIM?

-50 gr akzambak çiçeği yaprağı m 1 kg tozşeker

- 1 lt içme suyu

- 2 limonun suyu

NASIL YAPARIM?

- Zambak yapraklarının dibindeki yeşil kısmıyla çiçeğin tam ortasındaki sarı kısımları kesip atın.

- Çiçeğin beyaz yapraklarını yıkayıp iri iri doğrayın. Önce az miktar şekerle ovuşturun, sonra 1 limonun suyunu ekleyip biraz daha ovun.

- Yumuşamış yaprakları ağzı kapalı bir kaba koyup serin bir ortamda 2 gün bekletin.

- Şeker ve suyu bir kapta kıvam alıncaya kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra 1 limonun suyunu ve iki gün beklettiğiniz zambak çiçeklerini ilave edip bir taşım daha kaynatın.

- Şurup kıvamına gelince çiçekleri içinden alıp kavanozlara koyun.

SALKIM SALKIM LEZZET...

Hürriyet Seyahat Yazıişleri Müdürü Gülay B. Altan’dan morsalkım reçeli





NE LAZIM?

- 200 ml bardak ölçüsüyle morsalkım çiçeği

- 300 gr şeker

- 250 ml su

- Birkaç damla limon suyu

NASIL YAPARIM?

- Morsalkımdaki sap ve yaprakları atın, sadece kadifemsi çiçekleri ayıklayıp bol suda bekleterek yıkayın.

- Üzerine şekeri dökerek bir gece buzdolabında bekletin.

- Sabah suyunu ekleyip 10 dakika kaynatın. Ocaktan almaya yakın, birkaç damla limon suyunu ekleyerek kıvam almasını sağlayın.

ADETA VEGAN BAL...

Meyvelitepe blog’unun yazarı Jale Çam Çetintaş’tan karahindiba jölesi





NE LAZIM?

- 2 büyük su bardağı dolusu (100 gr) sapı koparılmış, taze karahindiba çiçeği

- 2 dilim limon (kabuğuyla birlikte)

- 350 ml su

- 300 gr tozşeker m 1/2 limonun suyu

NASIL YAPARIM?

- Taze çiçekleri hafifçe silkeleyerek varsa böceklerinden temizleyin.

- Karahindiba çiçeklerini, suyu ve limon dilimlerini bir tencereye koyup ateşe alın. Kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını kapatın, 15 dakika çok kısık ateşte demlenmeye bırakın.

- Sıvıyı cam bir kaba koyup soğuduktan sonra üstü kapalı şekilde buzdolabında bir gece bekletin.

- Ertesi gün sıvıyı tülbent veya ince bir süzgeçten geçirip bir ölçü kabının içine dökün.

- Temiz bir çay tabağını buzluğa koyun. Ölçü kabının içine koyduğunuz sıvıya toz şekeri ilave edin.

- Şeker eklenen karışımı ateşe koyun, şeker eriyene kadar orta ateşte karıştırın. Kaynamaya başlayınca yarım limon suyunu ilave edin.

- Yaklaşık 10 dakika sonra buzluktaki tabağı çıkararak kıvamı test edin. Çay tabağına düşen damla akmıyorsa jöleniz hazır demektir.

- Karahindiba jölesinin daha akışkan bir kıvamda olmasını isterseniz kaynatma süresini azaltabilirsiniz.

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