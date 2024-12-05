Klasiklerin tadı bir başka

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*KONSER





-Ceylan Ertem 7 Aralık Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Bilet fiyatı 648 ila 14.500 (4 kişilik loca) lira.

-Derya Bedavacı 7 Aralık 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 560 ila 2.520 lira (VIP).

-Nova Norda 7 Aralık 21.30’da Holly Stone Beyoğlu-Fitaş Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 250 lira.

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-Levent Yüksel 7 Aralık 22.00’de İzmir, Hangout Performance Hall’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 800 ve 1.400 lira.

-Melis Fis 8 Aralık Pazar 15.30’da Dorock XL Kadıköy’de 18 yaş alt sınırı olmayan konser verecek. Bilet fiyatı 400 ve 800 lira.

-Duman 8 Aralık 21.00’de Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 1.250 ila 2.250 lira.

-İş Sanat ‘Parlayan Yıldızlar’ serisine Ceren Ordu (çello) ve Eylül Sümbül (piyano) konseriyle devam ediyor. 9 Aralık Pazartesi 20.30’da İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konsere katılım ücretsiz.

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-Yunan metal grubu Firewind ve Alman metal grubu Masterplan ‘Masters of Fire’ konseri için 10 Aralık Salı 20.30’da If Performance Hall Beşiktaş’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 770 ila 2.400 lira (4 kişilik bilet).

-Bariscello sahne adıyla konserler veren çellist Barış Terkeşli 10 Aralık 21.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 250 lira.

-Tango müzik topluluğu Piatango, Melis Sökmen ve Şirin Vatan 11 Aralık Çarşamba 20.00’de ‘Dünya Tango Günü’ne özel CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 44 ila 165 lira.

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-Soft Analog 11 Aralık 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde. Bilet fiyatı 400 lira.

-Bülent Ortaçgil 11 Aralık Çarşamba 21.00’de Babylon’da konser verecek. Bilet fiyatı 486 lira.

-Melike Şahin yeni albümü ‘Akkor’un ilk konseri için 11-12 Aralık saat 21.00’de Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.300 ila 35.000 (12 kişilik loca) lira.

-Simge 13 Aralık Cuma 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Bilet fiyatı 1.539 ila 18.000 lira (4 kişilik loca).

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-Hedonutopia 13 Aralık 21.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 450 lira.

*GECE





-Selami Şahin 7 Aralık Cumartesi 22.00’de Nossa Costa sahnesinde. (0212) 560 17 17

-Özlem Başar 7 Aralık 23.00’te Oda By Venge sahnesinde. (0554) 198 05 12

-Müjde Kızılkan 7 Aralık 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Mert Davran 8 Aralık Pazar 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

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-Sakiler 8 Aralık 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

-Güven Yüreyi 8 Aralık 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

-Mert Demir 11 Aralık Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

-Begüm Obiz 11 Aralık 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Kaan Yorulmaz 12 Aralık Perşembe 23.30’da Aztek’te setin başında. (0212) 247 59 01

-Zara ve Cenk Eren 13 Aralık Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

*OPERA





-İstanbul Devlet Opera ve Balesi 7 Aralık Cumartesi 16.00’da AKM, Türk Telekom Opera Salonu’nda Wolfgang Amadeus Mozart’ın ‘Don Giovanni’ operasını seslendirecek. Eser kadınları baştan çıkarmakla ünlü çapkın İspanyol asilzadesi Don Giovanni’nin maceralarını mizah ve trajedi yoluyla anlatıyor. Bilet fiyatı 170 ila 635 lira.

*SERGİ





-Beyoğlu’ndaki Merdiven Art Space, Raziye Kubat’ın ‘Taş Kafa-Zaman Yolcusu’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi sanatçının çocukluk yıllarındaki taşla iletişiminden yola çıkarak 40 yıl sonra memleketine dönüşünü bir zaman yolculuğu tadında işliyor. 10 Ocak 2025’e kadar görülebilir.

-Adalar Müzesi ‘Bodrum, Marmaris Yokken Adalar Vardı’ sergisini Büyükada tarihi vapur iskelesinde izleyiciyle buluşturuyor. Burgazadalı koleksiyoner Yaman Alkan’a ait fotoğraflardan oluşan sergi, 20. yüzyılın ortalarına, İstanbul’la birlikte Adalar’daki değişimin başladığı yıllara, neleri koruyup neleri kaybettiğimize odaklanıyor. 37 panodan oluşan sergi 2025 yılı sonuna kadar açık.

-Bağdat Caddesi’ndeki Evrim Sanat Galerisi’nde mozaik sanatçısı Mehmet Kına’nın ‘Keçileri Kaçırmadan Keçiler’ başlıklı sergisi var. Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Türkmenlerin keçilerle yaşamından ilham alan sergi, keçilerin ve insanların beraber yaşama süreçlerini yansıtan mozaik tablolardan oluşuyor. 18 Aralık 2024’e kadar görülebilir.

*DJ





-Belçikalı DJ ve prodüktör Stereoclip 7 Aralık Cumartesi 23.59’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 600 lira.

-Cristina Lazic, James Dexter, DJ U.F.U.K ve Ahmet Sendil, ‘Underground Boutique’ organizasyonu için 13 Aralık Cuma 21.00’de Zorlu PSM, %100 Studio’da olacak. Bilet fiyatı 600 lira.

*TİYATRO





-Müzikal komedi

Shakespeare’in ünlü eseri ‘Romeo ve Juliet’in eğlenceli bir uyarlaması olan ‘Verona Çıkmazı’nı Esra Bağışgil kaleme alıp sahneye koydu. Geçen yıl Direklerarası Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Müzikal Komedi ödülünü kazanan oyunda Ozan Varol, Esra Bağışgil, Adem Yılmaz, Tuğçe Özlü Şentürk ve Melih Turna rol alıyor. 7 Aralık Cumartesi 16.00 ve 20.30’da Baba Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 350 ve 550 lira.

-Üç kardeş ve bir bar masası

Zeynep Kıymacı’nın Anton Çehov’un ‘Üç Kız Kardeş’ eserinden uyarladığı ‘İki Kent Arasında Bir Bar Masasında’ oyununda yönetmenliği Kardelen Ezgi Yıldız üstleniyor. Oyun babalarını kaybeden 3 kız kardeşin yaşayamadıkları yaslarını, hayal kırıklıklarını, yüzleşmelerini ve doğdukları kente geri dönme arzularını anlatıyor. 8 Aralık Pazar 20.30’da Kadıköy kargART’ta izleyiciyle buluşacak oyunda üç kız kardeşi Bilge Varol, İdil Özaydın ve Mine Nur Şen oynuyor.

-İki çocuk annesi Ayten

Alis Çalışkan’ın yazıp Hakan Emre Ünal’ın yönettiği ‘Herkes Kocama Benziyor’ kadına yönelik şiddeti işliyor. Pınar Güntürkün pavyonda tuvaletçi olarak çalışan iki çocuk annesi Ayten’i canlandırıyor. 12 Aralık Perşembe 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde izlenebilir. Bilet fiyat 450 lira.

*ATÖLYE



-Ümraniye, Finanskent’teki Harmony Gastronomi 12 Aralık Perşembe 11.00’de ‘Beş Çayı (Tatlı ve Tuzlular)’ atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında mini sakallı yapımı, mini pizza yapımı, biscotti, yulaflı üzümlü-cevizli kurabiye yapım ve sunum teknikleri anlatılacak. Ücreti 2.750 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 12 Aralık 15.00’te ‘Kiş&Tart’ atölyesi düzenliyor. Tavuklu-mantarlı kremalı kiş, üç çikolatalı tart ve karamelize soğanlı kiş yapım tekniklerinin öğretileceği atölyenin ücreti 2.000 lira.