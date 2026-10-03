Klasiklere sınıf atlatacak bir kapsül dolap hazırlayalım

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Kapsül gardırop deyince çoğumuzun aklında beyaz gömlek, siyah pantolon, belki siyah blazer canlanıyor. Ancak bu sezon kapsül gardırop olayına biraz farklı bakabiliriz. Zaten sahip olduğumuz klasiklerin yanına sezonu tek başına anlatabilecek birkaç parça ekleyerek bu fikri güçlendirebiliriz. Sonbahar trendleri bunun için elverişli. Çünkü bir tarafta militer ve maskülen parçalar; diğer tarafta dantel, transparan kumaşlar ve bohem detaylar var. Öne çıkan yedi parçaya göz atalım...

Militer ceket: Üniformalardan ilham alan militer ceketler altın çağını yaşıyor. Dik yakalar, apoletler, metal düğmeler; hâki ve toprak tonları... Üstelik bu maskülen görünümleri dantel bir etek ya da feminen bir elbise tamamlayabiliyor.

Dantelli midi etek: Eteğin ucundan görünen dantel detayları, saten ve transparan dokular sezonun romantik tarafını temsil ediyor. Kalın triko, militer ceket, deri mont ve biraz kaba botla eşleştirilebilir.

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Kısa trençkot: Sonbaharda trençkot elbette yeni bir trend değil. Yeni olan boyu. Yıllardır alıştığımız uzun ve geniş kesim (oversize) trençkotların yanına bu sonbahar bel hizasında biten kısa modeller ekleniyor. Yüksek belli jean’lere çok yakışıyor.

İspanyol paça jean: Baggy

jean’lerden vazgeçmiyoruz ama denim tarafında ibre yavaş yavaş İspanyol (flare) paçaya dönüyor. 70’lerden gelen bu modelin üzerine bohem bir bluz ve altına da süet bot eklenebilir. Şık bir bluz ve topukluyla geceye de uyarlanır.

Transparan üst: Transparanlık artık yalnızca gece giyimine ait değil. İncecik tüller, sonbaharda ceketlerin ya da hırkaların içinde şık bir katman olarak kullanılıyor.

Slouchy süet çizme: Bacağı sıkıca sarmak yerine hafifçe dökülen, yumuşak deriden ya da süetten çizmeler yeniden hayatımızda. Dantel midi etekle ve flare jean’le olur.

Broş: Trençkotların, trikoların, gömleklerin, hatta atkıların, berelerin üzerinde broşlar karşımıza çıkıyor. Bu sezon her yerdeler.

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Biraz daha seksi ve renkli olabiliriz

New York, Londra, Milano, şimdi de Paris... 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarının sergilendiği moda haftalarına bakarsak New York’ta eğlenceli stil oyunları ve daha cesur parçalar gördük. Londra’da romantizm öne çıktı. Milano bu fikri alıp iyice büyüttü. Prada’nın 63 eteklik koleksiyonundan Gucci’nin oyunbaz preppy (kolejli stili) dünyasına, Bottega Veneta’nın renk kullanımından Moschino’nun özgür koleksiyonuna mesajlar benzerdi: Kusursuz ve sessiz görünmek yerine biraz daha seksi ve renkli olmak.