Klasikler ve çağdaşlar bir arada

Haberin Devamı

‘Yüzyıllık Yalnızlık’ Gabriel García Márquez (Can Yayınları) Aralık 2024

Gabriel García Márquez’in edebiyat tarihine damga vuran, 1967 tarihli başyapıtı ‘Yüzyıllık Yalnızlık’ bu kez özel ciltli baskısıyla raflarda. Yazar, Albay Aureliano Buendía ve ailesinin nesiller boyu süren büyüleyici hikâyesini hem insan doğasının karmaşıklığı hem de tarihin izleri eşliğinde derin bir ustalıkla kaleme almış.

‘Veda Etmiyorum’ Han Kang (April Yayıncılık) Kasım 2024

2024 Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Güney Koreli yazar ‘Veda Etmiyorum’da ülkesinin travmatik geçmişiyle yüzleşirken jenerasyonlar boyu taşınan sırları üç kadının bakış açısından bir romana sığdırıyor. Kang’ın şiirsel, akıl ve duygu yüklü, temiz ve keskin dilini özleyen okurlar için...

‘Arkadaşlarla Sohbetler’ Sally Rooney (Can Yayınları) Aralık 2024

Haberin Devamı

Son romanı ‘Intermezzo’ ile çok konuşulan İrlandalı yazarın ilk romanı da Türkçe çevirisiyle yayımlandı. Frances ve Bobbi, Dublin’deki bir edebiyat gecesinde Melissa’yla tanışır ve yavaş yavaş onun dünyasına çekilirler. ‘Arkadaşlarla Sohbetler’ kim olduğumuz ile kendimizi kim olarak sunduğumuz arasındaki uçurumu irdeliyor.

‘Kimsesiz Kız Çocuğu’ Pia (Alfa Yayınları) Kasım 2024

‘Hababam Sınıfı’nın senaristi olarak tanıdığımız Umur Bugay’ın kızı Zeynep Bugay, Pia mahlasıyla yeni kitabı ‘Kimsesiz Kız Çocuğu’nu yayımladı. Kitap, toplumda yalnız bırakılan kız çocuklarının sesi olmayı amaçlıyor. Ötekileştirilen kız çocuklarının ve kadınların hikâyesini mizah duygusunu kaybetmeden anlatıyor.