Klasik lezzete farklı yorumlar
Bolluk ve bereket getirdiğine inanılan ‘aşure’ için kazanlar kaynamaya başladı. Bugün hicri takvimin ilk ayı olan muharremin 10’uncu, yani aşure günü. Bu vesileyle jürimize en iyi aşureyi tadabilmek için gidilmesi gereken mekânları sorduk...
1) RENGİNİN SIRRI SAFRANDA GİZLİ
Hafız Mustafa
Başka bir yerde kolay kolay bulamayacağınız sarı renkteki aşureyi Hafız Mustafa’da yılın her günü bulabilirsiniz. Birçok şubesi var... Oğuz Yenihayat “Bu aşureye rengini veren safran” diyor. (0212) 324 18 18
2) YILIN 12 AYI
Yanyalı Fehmi Lokantası, İstanbul
Kadıköy’ün en eski işletmelerinden biri. Her gün 100’e yakın çeşit tezgâhtaki yerini alıyor. Mekânda yılın 12 ayı aşure bulmak mümkün.
(0216) 336 33 33
3) SİPARİŞİNİZİ VERİN
Pelit
İstanbul ve Ankara’da birçok şubesi olan işletmede her zaman aşure bulunuyor. Sipariş vererek kalabalık gruplar için istediğiniz kadar hazırlatabilirsiniz. (0850) 228 50 73
4) EVLERE SERVİS...
Beyaz Fırın, İstanbul
Beyaz Fırın, pastaları ve hamur işleriyle öne çıksa da aşuresi de çok lezzetli. Üstelik eve servisleri de var. Salih Seçkin Sevinç “Aşure ayında vazgeçilmez” diyor.
(0216) 577 57 00
5) EN İYİ MALZEMELERLE
Kıztaşı Muhallebicisi, İstanbul
Fatih’teki Kıztaşı Muhallebicisi’nde aşure sadece muharrem ayında çıkıyor. Aşuredeki tüm ürünler yöresinden geliyor. Örneğin incir Aydın’dan... (0212) 533 00 62
6) ÖZENLE HAZIRLANIYOR
Seraf, İstanbul
Manda sütü ve biraz yenibahar... Seraf Restoran’ın sırrı bu. Aşure mekânın menüsüne sadece bu ay giriyor. Çubuk tarçın ve karanfille lezzetlendiriliyor.
(0212) 445 55 05
7) TADI PEKMEZDEN...
Orkide Pastanesi, Gaziantep
Gaziantep’te dört farklı şubesi olan Orkide Pastanesi, Sahrap Soysal’ın önerisi: “Aşureyi pekmezli yapıyorlar ve üzerine de bol fıstık koyuyorlar.”
(0342) 215 15 00
8) BİR ŞANS VERİN
Saray Muhallebicisi, İstanbulTatlılarıyla ünlü mekânda aşure her zaman menüde... İstanbul’un birçok noktasında şubesi var. Şimdiye kadar denemediyseniz bir şans da aşureye verin.
(0212) 521 08 88
9) 85 YILLIK TECRÜBE
Mennan Pastanesi, İzmir
85 yıllık bir pastane… Kemeraltı’ndaki mekân tatlılarıyla ünlü. Müge Akgün “Mennan Pastanesi’nin aşuresi çok başarılı, mutlaka deneyin” diyor.
(0232) 483 22 80
10) ÜÇ ŞUBESİ VAR
Özlem Pastanesi, Antalya
1976’dan beri hizmet veren Özlem Pastanesi’nin üç farklı şubesi var. Uğur Volkan Uysal: “Afiyetle aşure yiyebileceğiniz bir mekân.”
(0242) 322 99 79
BİR ÖNERİ
İSPANYA’DAN ANTALYA’YA AKDENİZ ESİNTİSİ
Pio, İspanyolca ‘cıvıltı’ anlamına geliyor. Mekânın menüsünde Latin Amerika’nın sokak yemekleri, et çeşitleri ve kokteylleri var. Pişirme teknikleri ve tarifleri açısından Akdeniz mutfağının esintisini görmek ve hissetmek mümkün. İncili Gastronomi Rehberi’nden üç inci aldı.
Tuzcular Mah. Karanlık Sok. No: 9 Muratpaşa/Antalya (0242) 247 60 15
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