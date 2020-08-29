Klasik lezzete farklı yorumlar

1) RENGİNİN SIRRI SAFRANDA GİZLİ

Hafız Mustafa

Başka bir yerde kolay kolay bulamayacağınız sarı renkteki aşureyi Hafız Mustafa’da yılın her günü bulabilirsiniz. Birçok şubesi var... Oğuz Yenihayat “Bu aşureye rengini veren safran” diyor. (0212) 324 18 18

2) YILIN 12 AYI

Yanyalı Fehmi Lokantası, İstanbul

Kadıköy’ün en eski işletmelerinden biri. Her gün 100’e yakın çeşit tezgâhtaki yerini alıyor. Mekânda yılın 12 ayı aşure bulmak mümkün.

(0216) 336 33 33

3) SİPARİŞİNİZİ VERİN

Pelit

İstanbul ve Ankara’da birçok şubesi olan işletmede her zaman aşure bulunuyor. Sipariş vererek kalabalık gruplar için istediğiniz kadar hazırlatabilirsiniz. (0850) 228 50 73

4) EVLERE SERVİS...

Beyaz Fırın, İstanbul

Beyaz Fırın, pastaları ve hamur işleriyle öne çıksa da aşuresi de çok lezzetli. Üstelik eve servisleri de var. Salih Seçkin Sevinç “Aşure ayında vazgeçilmez” diyor.

(0216) 577 57 00



5) EN İYİ MALZEMELERLE

Kıztaşı Muhallebicisi, İstanbul

Fatih’teki Kıztaşı Muhallebicisi’nde aşure sadece muharrem ayında çıkıyor. Aşuredeki tüm ürünler yöresinden geliyor. Örneğin incir Aydın’dan... (0212) 533 00 62



6) ÖZENLE HAZIRLANIYOR

Seraf, İstanbul

Manda sütü ve biraz yenibahar... Seraf Restoran’ın sırrı bu. Aşure mekânın menüsüne sadece bu ay giriyor. Çubuk tarçın ve karanfille lezzetlendiriliyor.

(0212) 445 55 05

7) TADI PEKMEZDEN...

Orkide Pastanesi, Gaziantep

Gaziantep’te dört farklı şubesi olan Orkide Pastanesi, Sahrap Soysal’ın önerisi: “Aşureyi pekmezli yapıyorlar ve üzerine de bol fıstık koyuyorlar.”

(0342) 215 15 00



8) BİR ŞANS VERİN

Saray Muhallebicisi, İstanbulTatlılarıyla ünlü mekânda aşure her zaman menüde... İstanbul’un birçok noktasında şubesi var. Şimdiye kadar denemediyseniz bir şans da aşureye verin.

(0212) 521 08 88



9) 85 YILLIK TECRÜBE

Mennan Pastanesi, İzmir

85 yıllık bir pastane… Kemeraltı’ndaki mekân tatlılarıyla ünlü. Müge Akgün “Mennan Pastanesi’nin aşuresi çok başarılı, mutlaka deneyin” diyor.

(0232) 483 22 80

10) ÜÇ ŞUBESİ VAR

Özlem Pastanesi, Antalya

1976’dan beri hizmet veren Özlem Pastanesi’nin üç farklı şubesi var. Uğur Volkan Uysal: “Afiyetle aşure yiyebileceğiniz bir mekân.”

(0242) 322 99 79



BİR ÖNERİ

İSPANYA’DAN ANTALYA’YA AKDENİZ ESİNTİSİ

Pio, İspanyolca ‘cıvıltı’ anlamına geliyor. Mekânın menüsünde Latin Amerika’nın sokak yemekleri, et çeşitleri ve kokteylleri var. Pişirme teknikleri ve tarifleri açısından Akdeniz mutfağının esintisini görmek ve hissetmek mümkün. İncili Gastronomi Rehberi’nden üç inci aldı.

Tuzcular Mah. Karanlık Sok. No: 9 Muratpaşa/Antalya (0242) 247 60 15