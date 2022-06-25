Kızgın kumlardan serin sulara...Stilinizle fark yaratın

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Yaz geldi, hâlâ mayo alışverişine çıkmamış olanların aklında yine o sorular: Bu yaz mayo mu bikini mi tercih etmeli? Hangi modeller popüler? Plajlarda şıklığı yakalamak için seçim yaparken nelere dikkat etmeli?

Öncelikle mayo ya da bikini tercihinin tamamen kişisel zevke ve rahatlığa bağlı olarak yapılması gerektiğini hatırlatmak isterim. Örneğin güneşlenmek için bikini çok daha iyi bir tercih olsa da, içinde konforlu hissetmiyorsanız sizin için doğru değildir. Zira kıyafet seçiminin ilk ve en önemli kuralı, içerisinde iyi ve özgüvenli hissedeceğiniz parçalara yönelmek olmalı. Plaj seçimlerinde de bu değişmiyor.

Tabii hem içinde rahat ettiğiniz hem de modaya uygun tercihler yapabilirsiniz. Şu sıralar plajlarda ipli üçgen bikiniler, leopar desenli veya çiçek motifli modeller, tek omuzlu ya da kesik detaylara sahip asimetrik seçenekler sık sık karşımıza çıkıyor.

Sosyal medyada etkili isimlere bu sezon en sevdikleri trendi, almak için gözlerine kestirdikleri modeli sorduk. Eliz Fındık’ın bu yılki favorisi ipli ve bağlamalı olanlar... Fındık, özellikle Anais Margaux Paris markasının Vanessa yeşil bikinisini çok beğendiğini söylüyor.

Moda ve güzellik alanında paylaşımlar yapan Bilge Yenigül ise bu sezonun minik bikinilerine bayıldığını anlatıyor: “Artık kaliteli, rengârenk seçenekleri birçok markada bulabildiğimiz için çok mutluyum. Özellikle

pareo ve bikini takımlar favorim. Tiny markasının Wet Collection isimli plaj koleksiyonundaki her parçayı çok beğendim. Farklı vücut tiplerine uyum sağlayarak giyeni tanrıça gibi hissettiriyor.”

Mayo ve bikiniye eşlik edecek pareo, kimono gibi plaj ürünleri tavsiyelerimiyse yarın Hürriyet Seyahat’te okuyabilirsiniz.



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Kesik detaylar: Belden, sırttan ya da göğüsten kesik dekolteler, kıyafetleri olduğu gibi mayo ve bikinileri de ele geçirdi. Birçok

markada karşımıza çıkan bu model, simetri takıntısı olanları biraz rahatsız edebilir.

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İpli üçgen modeller: Vücudu en iyi gösteren bikini modellerinden biri. 2000’lerde çok popüler olmuştu. Bu yaz neyse ki geri döndü ve çokça tercih ediliyor. Özellikle küçük göğüsler için ideal.

Retro yüksek bel: 1950’leri anımsatan, yüksek belli ve kalçayı tamamen kapatan bikiniler de şu sıralar oldukça gözde. Nostaljik etkiyi yükseltmek için göğüs kulplu ve kalın askılı olanları tercih edebilirsiniz.

Hayvan desenleri: Leopar, zebra ve yılan deseni son yıllarda hiç olmadığı kadar popüler. Haliyle plaj stillerine de bu yansıyor. Özellikle leopar desenlerini bu yaz sıkça görüyoruz.

Kesik detaylı modellerle birleşince ortaya vahşi ve cazibeli bir görünüm çıkıyor.

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Tek omuz: Hem mayo hem de bikinilerde bu yıl tek omuzlu seçenekler ön planda... Göğsü tamamen kapatırken şık bir görünüm sağladığı için seviliyor; yaz akşamlarında şortlarla tamamlanarak bluz olarak da kullanılıyor.

Çiçeklerin enerjisi: 60’lı ve 70’li yılları anımsatan çiçek desenli mayo ve bikiniler plaj stillerine neşe katmak için tercih edilebilir.