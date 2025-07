‘Kız neşesini en zor gününde bile yitirmemiş, yazmaya adanmış, yazıya, edebiyata âşık bir 50 yıl geçmiş’

Haberin Devamı

Buket Uzuner yazarlıkta 50 yılı geride bırakırken yazarın yayımlanmış yedi öykü kitabının bir araya getirildiği

‘50 Yılın Toplu Öyküleri’ Everest Yayınları’ndan çıktı. Kitapta okurlarla ilk kez buluşan bir öykü de var: ‘Ankara’nın En Güzel Mevsimi’. Uzuner’le bir araya geldik; öykülerinden, edebiyatla arasındaki güçlü bağdan ve ‘kız neşesi’nden bahsettik.

◊ Bu 50 yılı nasıl hatırlıyorsunuz? Nasıl geçti?

78 kuşağındanım, bizim kuşaklarda edebiyatçı olacak gencin ilk öyküleri önce önemli edebiyat dergilerinde, bazen o dergilerin yayın kurulundaki çok önemli, ünlü şair ve yazarların elinde, sıkı bir elemeden geçerdi. Eğer oralarda yayımlanabilirse, onu önce edebiyat çevreleri tanır, sonra kitabı yayımlanırdı. Attilâ İlhan’a öykülerimi götürdüğüm ilkgençliğimden başlayarak, özellikle 70’li yıllarda Türk edebiyatının çok önemli yazarlarının Ankara’da yaşaması ve sık sık onun yazıhanesinde toplanma geleneği oluşturması nedeniyle ben o muhteşem edebiyat çevrelerinin içinde, efsane yazarlar arasında büyüdüm diyebilirim. Bu büyük bir şanstı, bu nedenle beni Kuğulu Park’ın yanında bir apartmanın iki kat altındaki o küçük editör odasına el yazması öykülerimle götüren 18 yaşımın cesaretine hep minnettarım.

◊ 50 yılın öykülerini bir arada görmek ne hissettirdi?

Kitap hazırlığını duyduğumda yılları saydığımı, ‘O kadar olmamıştır’ diye şaşırdığımı, sonunda kahkahalarla kabul ettiğimi itiraf etmeliyim. Neler hissettiğimi kitap için yazdığım sunum yazısından alıntılayacağım: “Açıkçası şaşırıyorum: O 50 yılın nasıl bu kadar çabuk, hızlı, zor, yorucu, sık sık düşüp yaralanarak, sonra kalkıp yeniden koşmaya başlayarak, kırılarak, dışlanarak, uğraşarak, sansürün her türünden çekinerek, başına ‘bir şey’ gelmesinden endişelenerek, kadın yazar olmanın toplumun her kesiminde kadına yönelik ayrıca fazladan tehlike ve tehditlerini bilerek, devamlı tetikte olarak ve bunlara rağmen o 50 yılın nasıl böyle heyecanlı, hareketli, neşeli, yepyeni fikirlerle dolu geçtiğine şaşırıyorum. Öte yandan seviniyorum, her şeye rağmen ‘Yazmasam ölürüm!’ diyen Sait Faik’in yazı soyundan gelip, ‘Aslolan yaşamaktır,’ diyerek ‘kız neşesi’ni en zor gününde bile yitirmemiş Sevgi Soysal’ın neşe gücünden beslenen, yazmaya adanmış, yazıya, edebiyata âşık bir 50 yıl geçmiş.”

◊ Yazarlığa ilk adımı ne zaman attınız?

Çocukluktan başlayan bir yolculuktu, okul veya çocuk dergilerine yazılar yazardım. Biyolog olarak üniversitede çalışır ve bilimden hayatımı kazanırken de öyküler yazıyor, yayımlıyordum. 30 yaşlarıma geldiğimde, insanın hayatını ancak bir işe adarsa onda iyi olma şansı doğduğunu anlamaya başlamıştım.

◊ “Şaşırmak, her şeye rağmen hayatta kalmak belirtisidir” diyorsunuz...

Güzel bir sürprizle ve sevinçle ya da hayal kırıklığı ve kederle şaşırabiliriz. Benim en ilginç bulduğum şaşırmaksa çapraz bir şemaya sahip. Yani hayal kırıklığı yarattığı halde içinde neşe unsuru bulunan şaşkınlıklar çok öğretici olabiliyor. Örneğin, 50 yıllık hayat deneyimi ve yazarlık gibi insan karakteri konusundaki bilgi birikimime rağmen hâlâ yanlış kişilere güvenip, arkadaşlık veya iş yapıp sonunda incitildiğimde bir çocuk gibi üzülerek şaşırmak yerine bunun insanın bu yaşta hâlâ kalbini temiz tutmakla ilgili olduğunu kavrayıp kendini affetmek, sevebilmek. Bu neşeli şaşkınlık türü. Böyle biriyseniz, kalbinizi bilinçli olarak insani zehirlerden uzak tutmuş ve bunun için bedeller ödemiş olabilirsiniz. Size saf, şapşal, çocuksu diyenler olacaktır. Kulak asmayın. Çünkü insanların büyük kısmı temiz tutulmuş bir sevgiyle yaşanabilecek böylesi sevinçler için ömür boyu doktorlara başvuruyorlar.

◊ “Ben babamın kızıyım lafını bıraktım, annemin kızıyım” derken ne anlatmak, neyi vurgulamak istiyorsunuz?

Kendi ayakları üzerinde durmayı tercih eden kızlar, güçlü olduklarını ilan etmek için yüzyıllardır “Ben babamın kızıyım” derler diye biliyoruz. Bu sözün en yorucu yanı, sosyal ve iş hayatında başarılı olmak isteyen kızların babalarını rol modeli aldıkları için erkek mantığı ve eril tavırlar kullanmak durumunda kalmalarıdır ki, bunu çok sonra fark eder insan. Günümüzde dişil yanımızla barışarak, annemizle bağ kurarak, yani ‘annemizin kızı’ olarak hayatta artık daha mutlu ve başarılı olacağımız müjdesi var.

‘Bir gün bir şey söyledim...’

◊ Aileniz hayatınıza ve yazarlığınıza nasıl yön verdi?

Orta halli bir memur ailesinde fakat kültürel olarak zengin bir ortamda büyüdüm. Kitap okunan, radyo tiyatroları dinlenen, ansiklopediler üzerinde oyunlar kurulan bir evde... Devlet Tiyatroları’nın oyunlarına, opera ve balelerine gidilir, evde yorumlanırdı. Annemin hayallerimi küçümsemeyip “Elbette yapabilirsin kızım” diyerek önümü sonsuza dek açmasına, “Kızımı mutlaka okutacağım” diyen babamın desteklerine daima şükran duyarım.

◊ ‘Kız neşesi’ kavramını da sormak istiyorum...

Kız neşesi, yıllardır cankurtaran simidi gibi yanımda taşıdığım bir kavram. Yakında yayımlanacak ‘Bir Direniş ve Dayanma Gücü Olarak Kız Neşesi’ kitabıma şöyle başladım: “Bir gün bir şey söyledim ve bu sözüm yazdığım kitaplardan daha çok bilindi, benim adımdan daha çok tanındı, Türkiye’ye yayıldı. Bu: Kız Neşesiydi. Liseli kızların, her yaştan kadın öğretmenlerin, ev kadınlarının, çiftçi kadınların, büyük annelerin, torunların ve annelerin beni bağrına basmasındaki coşku, işte tam da benim o iki sözcüğe sığdırdığım, varlığı insanlığın başlangıcından beri bilinen ama adı özellikle silinmiş, saklanmış, unutturulmuş o büyük enerjinin, o eşsiz gücün ve o muhteşem ayrıcalığın kendisiydi. Bu: ‘Kız Neşesi’nin ta kendisiydi.”

◊ Sıklıkla sözünü ettiğiniz kadın yazarlar var...

Hepsi dünya çapında iyi edebiyatçı olan Sevgi Soysal, Leylâ Erbil, Gülten Akın, Adalet Ağaoğlu, Tomris Uyar, Pınar Kür, Sevim Burak, Nezihe Meriç, Mîna Urgan, Tezer Özlü, Firuzan, Duygu Asena, Erendiz Atasü, İnci Aral ve diğerleri benim kuşağım kadın yazarların ufkunu açmış ve başımıza gelebilecek fikri ve cinsel tacizlere direnme konusunda rol modeli olmuşlardır. Onlara ve biz kadınlara yazı yazma, eğitim hakkı yani birey olma hakkını veren o büyük devrimci Atatürk’e sonsuz şükran ve alkışlarımı sunuyorum.