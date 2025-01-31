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Kitaplarla devriâlem

Güncelleme Tarihi:

#Osmanlı Baroku#Et Yiyenler Arasında Yaşamak#Kitap
Kitaplarla devriâlem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 00:00

Seul’deki bir çamaşırhanedeyiz önce. Oradan İstanbul’a geçip kuşatma altındaki bir şehri surlardan izliyoruz. Sonra ver elini Paris... Veganlara etoburlarla nasıl ilişki kurabileceklerini esprili anlatan bir rehber kitap önerimiz de var.

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‘Yeonnam-dong’un Neşeli Çamaşırhanesi’ Kim Jiyun (Epsilon Yayınevi) Ocak 2025

Kitaplarla devriâlem

Seul’ün renkli Yeonnam-dong mahallesinde geçen roman, okuru sıradan hayatların içindeki olağanüstü hikâyeleri keşfe çıkarıyor. Başlangıçta yalnızca bir çamaşırhane olan mekân, unutulan bir defterle duyguların paylaşıldığı buluşma noktasına dönüşüyor.

Osmanlı Baroku’ Ünver Rüstem (Yapı Kredi Yayınları) Ocak 2025

Kitaplarla devriâlem

Yazar, Barok üslubundan hareketle Osmanlıların 1740-1800 yılları arasında İstanbul’a dair yeni bir izlenim yaratmak üzere Batı biçimlerini nasıl bilinçli olarak uyguladıklarını gösteriyor. Kitapta konuya dair çok sayıda görsel malzeme ve yayımlanmamış belgeler var.

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‘Serap’ Max du Veuzit (İthaki Yayınları) Ocak 2025

Kitaplarla devriâlem

Yazarın en bilinen eserlerinden olan ‘Serap’ aile bağlarının önemini ve bu bağların gerisinde yatan sırların ağırlığını anlatıyor. Hayatından memnun, kaygısızca yaşayan Cylia, bir aile sırrını keşfetmesiyle sessiz bir çöküşe doğru sürüklenir... Sait Faik Abasıyanık çevirisiyle...

Et Yiyenler Arasında Yaşamak’ Carol J. Adams (Ayrıntı Yayınları) Ocak 2025

Kitaplarla devriâlem

Feminist ve hayvan hakları savunucusu yazar, mizahi bir dille kaleme aldığı kitabında, et yiyenlerle sağlıklı ilişkiler kurmak ve içine düşülmesi kaçınılmaz olan durumlardan ustalıkla kurtulmak için veganlara yönelik önerilerini paylaşıyor. Kitapta lezzetli vegan tarifler de veriliyor.

 

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#Osmanlı Baroku#Et Yiyenler Arasında Yaşamak#Kitap

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