Kitaplardan mutluluk cümleleri

Mutluluk bazen küçük bir anın içinde saklı, bazen aniden çalan bir kapıda, bazen beklenmedik bir gülümsemede, bazen sessiz ve güneşli bir sabahın dinginliğinde. Yazıyı hazırlarken farklı yaşlardan kişilere ‘Mutluluk sizce nedir’ diye de sordum. 21 yaşındaki Doğa “Sevdiklerinle kaliteli vakit geçirmektir” dedi. 45 yaşındaki Bahar “İçindeki ebedi değişmez olanı hatırlamaktır” diye yanıtladı. 79 yaşındaki Müjgan’a göre mutluluk anlık bir şeydir, çoğunlukla da huzurdur. Röportaj için buluştuğum Sarp Akkaya’ya da sordum; “Dönem dönem tanımı değişebilecek bir soru ama bu dönem benim için aile ve huzur mutluluk demek. 18 yaşında sorsaydınız başka bir şey söyleyebilirdim” yanıtını verdi. Mutluluğun en dokunaklı, en düşündüren anlatımlarınaysa kelimeleri bir kuyumcu titizliğiyle işleyen yazarların kitaplarında saklı...

TÜRK EDEBİYATINDAN...

“Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum. Bilseydim, bu mutluluğu koruyabilir, her şey de bambaşka gelişebilir miydi? Evet, bunun hayatımın en mutlu anı olduğunu anlayabilseydim, asla kaçırmazdım o mutluluğu.”

Orhan Pamuk, ‘Masumiyet Müzesi’



“Hayatımda hiç bu kadar mesut olduğumu, içimin bu kadar genişlediğini hatırlamıyordum. Bir insanın diğer bir insanı, hemen hemen hiçbir şey yapmadan, bu kadar mesut etmesi nasıl mümkün oluyordu?”

Sabahattin Ali, ‘Kürk Mantolu Madonna’





“...akılda kalıcı o meşhur başlangıç cümlesi geldi aklıma. ‘Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum. Bilseydim, bu mutluluğu koruyabilir, her şey de bambaşka gelişebilir miydi?’ Hayatımın en mutlu anıydı ve Orhan Pamuk’un tersine ben bunu o anda, bizzat o anın içindeyken biliyordum. Fakat bunu bilsem de o mutluluğu koruyamazdım. Çünkü engellemeye hiçbir insanın gücünün yetmeyeceği, dehşetengiz olaylar beni bekliyordu.”

Doğu Yücel, ‘Öldüğünü Google’dan Öğrenen Adam’

“‘Çünkü karısının gözleri parlıyor ve ancak mutlu kadınların gözbebekleri parlar’ diyordu annem. Ve ben bunu hiç unutmadım, mutluluğunu merak ettiğim kadınların gözlerinde o ışıltıyı daima ararım.”

Buket Uzuner, ‘Kumral Ada Mavi Tuna’

“Evet, dedi. Layık olan mesut olur; yahut Goethe’nin dediği gibi, layık olan kazanır ve kazanamayan layık değildir.”

Mehmet Rauf, ‘Eylül’

DÜNYA EDEBİYATINDAN...

“Genellikle aynı evde oturan gelin kaynana pek geçinemezler, ama bu konuda ben şanslıydım doğrusu. Evde onun gibi bir gelin olması gerçek bir mutluluk idi. Yeri gelmişken, benim anladığım gerçek mutluluğun da bir rastlantı sonucu olmadığını, yaz yağmuru gibi birdenbire başımıza düşmediğini söylemeliyim. Gerçek mutluluk, yavaş yavaş, azar azar gelir ve bu bizim hayata bakış açımızla, çevremizle, çevremizdekilere karşı davranışımızla doğrudan doğruya ilgili ve orantılıdır. Mutluluk, birbirini tamamlayan ufak tefek şeylerin birikmesinden doğuyor.”

Cengiz Aytmatov, ‘Toprak Ana’





“Bütün mutlu aileler birbirine benzer, her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır.”

Lev Tolstoy,‘Anna Karenina’

“‘Hep aynı saatte gelsen daha iyi olur’ dedi tilki, sözgelimi öğleden sonra saat dörtte gelecek olsan ben saat üçte mutlu olmaya başlarım.”

Antoine de Saint-Exupéry, ‘Küçük Prens’

“Uysal adamım ben, kolaylıkla nedensiz mutlu, hatta aptalca mutlu edilebilirim ve tek başıma bırakılmaktan genellikle hoşnutumdur.”

Charles Bukowski, ‘Bana Aşkını Getir’

“Tanrı, güneşi her gün yeniden doğurarak, bizi mutsuz kılan her şeyi değiştirmemiz için zaman tanıyor bize. Oysa biz her gün, böyle bir zamanın bize bağışlandığını görmezden geliyoruz, bugünün düne benzediği gibi, yarına da benzeyeceğini düşünüyormuş gibi davranıyoruz.”

Paulo Coelho, ‘Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum, Ağladım’

“Dindinha bir seferinde mutluluğun ‘yüreğimizde parlayan bir güneş’ olduğunu söylemişti. Güneş her şeyi mutlulukla aydınlatıyordu. Eğer bu doğruysa, her şeyi güzelleştiren şey göğsümde pırpır eden yüreğimdi...”

José Mauro de Vasconcelos, ‘Şeker Portakalı’

“Artık çocuk olmadığımı biliyordum ama ‘yetişkin’ de değildim. Çocukluğun neşeli umursamazlığı ve yetişkinliği acısı ile hayal kırıklığı arasında asılı kalmıştım. Eskisi gibi umursamaz ve mutlu olmak istiyordum; ama çocukluğun sona erdiğini biliyordum.”

Christy Brown, ‘Sol Ayağım’

“İnsanlar özgürlük ile mutluluk arasında seçim yapmak zorundaydı ve büyük çoğunluk mutluluğu seçiyordu.”

George Orwell, ‘1984’

Bir seçim...

Felsefe ve kişisel gelişim kitapları da mutluluğun izini sürüyor. Dr. Serkan Karaismailoğlu’yla Dr. M. Ali Karaismailoğlu, ‘Kalk Bi’ Dopamin Demle’ kitabında mutluluğu düşündüren bir soruyla ele alıyor: “Kafanızın üzerinde bir düğme olduğunu ve buraya ne zaman basılsa kendinizi mutlu hissettiğinizi varsayalım. Bu düğme sizin parmağınızın kontrolü altında olduğu müddetçe gayet güzel çalışır. Peki ya diğer parmaklar?” Arthur Schopenhauer ‘Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine’ kitabında mutluluğun önündeki iki büyük engeli hatırlatıyor: “En temel gözlem bize insan mutluluğunun iki temel düşmanının ıstırap ve can sıkıntısı olduğunu gösterir.” Don Miguel Ruiz de ‘Dört Anlaşma’da mutluluğun kaynağını insanın seçimine bağlıyor: “Mutlu olmanızın tek nedeni mutlu olmayı seçmenizdir. Acı da, mutluluk da bir seçimdir.”