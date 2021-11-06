Kitap okumak için en güzel adresler

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1) DEKORASYONUYLA DA ETKİLEYİCİ

Minoa-Beşiktaş, İstanbul

Pek çok alanda Türkçe ve İngilizce kaynağı bulabileceğiniz Minoa’da tasarım ürünler de var. Duygu Özdemir “Kitap mahzeni, kitap şeklinde ikonik merdivenleri, sahaf kısmı ve üst kattaki seyahat bölümüyle tüm günü burada geçirebilirsiniz” diyor. Süleyman Seba Cad. No: 52/A

2) KISA BİR MOLA

Nail Kitabevi-Kafe-Üsküdar, İstanbul

Kuzguncuk’ta tarihi bir binadaki kitabevi-kafede kitabınızı okurken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Sıla Uçan “Hayata kısa bir mola vermek için...” diyerek öneriyor. İcadiye Cad. No: 32

3) BAĞDAT CADDESİ’NİN BULUŞMA NOKTASI

Penguen Books & Coffee-Kadıköy, İstanbul

Özge Lokmanhekim, Penguen Books & Coffee’nin Erenköy’deki şubesi için “Bağdat Caddesi’nin buluşma noktası” diyor. Kırtasiye alışverişi sonrası bir kahve molası için öneriyor. Bağdat Cad. No: 330/E, 34728 Kadıköy/İstanbul

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4) ALMAN LEZZETLERİ BURADA

Türk-Alman Kitabevi-Beyoğlu, İstanbul

Özellikle Almanca çocuk ve yetişkin kitapları arayanların uğrak noktası. Tuğçe Büyükuğurlu “Beyoğlu’nda kahve içmek, kitap okumak ve yazı yazmak için ilk adresim” diyor. Şahkulu, İstiklal Cad. No: 237

5) KAHVESİ DE ÇOK GÜZEL

Sayo Books & Coffee-Kadıköy, İstanbul

Erenköy’deki bu kitapçı özgün kitap seçkisiyle samimi bir ortam sunuyor. Eylül Görmüş ‘sakin ve huzurlu mekânın kahvesinin çok güzel olduğunu’ söylüyor. Erenköy, Caddebostan Mah. Bilim Sok. No: 21

6) NOSTALJİK BİR ATMOSFER

Fahriye Cafe Moda, İstanbul

Adını, Yeşilçam’ın ünlü ‘Fahriye Abla’ filminden alan, dekorasyonuyla 1980’lerin nostaljik havasını yaşayabileceğiniz İstanbul Moda’daki Fahriye Cafe rahat koltukları ve ahşap masalarıyla sıcak bir okuma ortamı sağlıyor. Okuma keyfine lezzetli kekler eşlik edebilir. Müge İplikçi öneriyor. Caferağa Mah. Moda Cad. Leylek Sok. No: 3/A

7) ÖNERİLER DE ALABİLİRSİNİZ

Yakın Kitabevi -Kafe Alsancak, İzmir

“Dünya’ya bir de yakından bakın” diyen Yakın Kitabevi Kafe’de geniş kitap arşivinden istediğinizi seçebilir, kitabınızı okurken organik kafesinde yer alan yiyeceklerin tadını çıkarabilirsiniz. Buket Uzuner “Okura kitap tavsiye eden son bağımsız kitapçılardan...” diyerek önerileri arasına ekliyor. Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 104

8) ÇALIŞMA ODALARI VAR

Liman Kitap-Kahve Çankaya, Ankara

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Farklı alanlarda pek çok kitaba ulaşabileceğiniz Ankaralı kitabevi, kafesiyle de kitapseverler için adeta bir liman. Akademik kitapların yanı sıra özel çalışma odalarının da bulunduğu Liman Kitap-Kahve, Erdoğan Gümüş’ün önerileri arasında. Ufuk Üniversitesi Caddesi No:8

9) ATÖLYELER, İMZA GÜNLERİ

Adımlar Kitap-Kafe Porsuk, Eskişehir

Porsuk Nehri kenarında güncel dergiler ve zengin kitap çeşidiyle, Eskişehirli kitapseverlere keyifli bir okuma alanı sunan kitap-kafe’de söyleşiler, yazı atölyeleri ve imza günleri de düzenleniyor. Buket Uzuner “Kadın işletmeci farkıyla, Adımlar gençlerin de buluşma noktası” diyor ve öneriyor.

Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1 Caddesi No:17

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10) SAKİN BİR ATMOSFER

A Cup Of POE Book & Coffee House Muratpaşa, Antalya

Kitap tutkunlarının Antalya’daki duraklarından biri olan A Cup Of POE Book Coffee’yi Nurgül Büyükkalay kitap okumaya elverişli, sakin atmosferinin yanı sıra lezzetli kahveleri için de öneriyor. İster ilgi alanınıza giren kitaplara gömülün, ister kahvenizi yudumlayarak dinlenin...

Şirinyalı Mah. 1541 Sok. No: 8