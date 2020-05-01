Kitap okumak eğlenceniz olsun

Çocuğumuzun kitap okumasını istiyorsak öncelikle bizi okurken görmesi lazım. Araştırmalara göre çocuklar ebeveynlerinin sözlerini değil davranışlarını örnek alıyor. Ne okuduğumuzun pek önemi yok; gazete, yemek kitabı ya da bir roman okuyabiliriz.

Önemli olan, okumanın hayatımızın bir parçası olduğunu fark etmelerini sağlamak. Ayrıca birlikte kitap okuma saatleri de yapabilirsiniz. Kitap okuma hevesini arttırmak için diğer önerilerimiz de şöyle...

EVDE HER YER KİTAP

Çocuğunuzun kendine ait ve kolayca erişebileceği bir kitaplığı olsun. Ancak bu dönemde evin farklı yerlerine de onun ilgisini çekebilecek kitaplar koyun. Mutfakta bir köşeye ya da oturma odasındaki sehpanın üzerine. Canı sıkıldığında tablet, televizyon ya da oyuncaklara rahatça erişebildiği gibi kitaplara da her zaman ulaşabilsin.

ASTERİKS’LE TANIŞSIN

Çocuğunuz bir kitabı okumak istemiyorsa ısrar etmeyin. Sevmediğimiz bir yemeği bitirmediğimiz ya da bir filmi sonuna dek izlemediğimiz gibi kitabı da sonuna dek okumak zorunda değiliz. Kitap alışverişini bu süreçte internet üzerinden yapıyorsanız birlikte yapmayı önerin. Bu sayede çocuğunuzun hangi tarz ve tür kitapları sevdiğini siz de öğrenmiş olursunuz. Sizin çocukken en sevdiğiniz kitapları ve neden hâlâ bu kitapları sevdiğinizi ona anlatın. Belki bu kitaplardan birini birlikte okuyabilirsiniz. Çizgi romanları da okuma listenize ekleyebilirsiniz. Hem eğlenceli ve sürükleyici hem de iyi bir çizgi roman ortalama 7 bin kelime okumak demek! Çocuklarımızı Asteriks, Tenten ve Red Kit’le tanıştırmanın tam zamanı.

HER GÜN BİRLİKTE OKUMA

Her gün birlikte bir kitap okuyun. Çocuğunuz kendi okumaya başlamışsa da buna hemen son vermeyin. Okumaya başladığında okuma saatine son verirseniz sizinle vakit geçirme imkânını kaybedecek diye bu konuda isteksiz olabilir. Okuma saatini eğlenceye dönüştürün. Çarşaflardan bir çadır kurup içinde okuyabilir, gece karanlıkta fenerle okumayı deneyebilirsiniz. Beğendiğiniz kitapları okuduktan sonra birlikte filmlerini izleyebilirsiniz. ‘Matilda’, ‘Marry Poppins’ ve ‘Harry Potter’ serisi bizim favorilerimiz.

KİTAPLARI NEREDEN ALACAĞIZ?

Bu dönemde kitaplarınızı internet üzerinden sipariş edebileceğinizi belirtelim. Türkiye Yayıncılar Birliği, bir anket yaparak farklı şehirlerde internet üzerinden

hizmet veren ve evlere sipariş yoluyla kitap götüren kitabevlerinin listesini paylaştı. Listeye turkyaybir.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KİTABEVLERİNDEN ÇOK SATANLAR

KIRMIZI KEDİ KİTABEVİ

’Küçük Prens’ (Can Çocuk)

’Kral Şakir 8-Macera Adası’ (Eksik Parça Yayınları)

Mustafa Kemal Atatürk Serisi (10 kitap) (Kırmızı Kedi Çocuk)

TIRTIL KIDS KİTABEVİ

’İyilik’ (İş Bankası Kültür Yayınları)

‘Türlerin Kökeni’ (Domingo)

‘Sıkı Dostlar’ (Redhouse Kidz)

YALVAÇ ABİ KİTABEVİ

’Arda Neyi Unutmuş’ (Marsık)

‘Prens Şarman Neredesin Hu Huu’ (Çoki)

‘Bobbo ve Dostları’ (Can Çocuk)

YAZARLAR OYUNLU KİTAPLAR ÖNERİYOR

Sevim Ak:



Melisa Kesmez’in bir çocuğun anneannesinin evinde geçen zamanını anlattığı ‘Anneanne Gezegeni’ni (Nesin Yayınevi) okuduktan sonra evle ilgili resimler yapıp sergileyebilirler. (7-10 yaş)

Ebru Akkaş Kuseyri:



Ödüllü yazar Peter Brown’un yazıp resimlediği ‘Meraklı Bahçe’ (Hep Kitap) bitkilerle ilgilenmenin hem ruhumuzu hem de çevremizi güzelleştirdiğini gösteren kitaplardan. Çocuklar bu kitapla birlikte örneğin kendi limonlarını yetiştirebilirler. (4-7 yaş)

Tülin Kozikoğlu:





Kitabım ‘Pes Etmek Yok’ (İletişim Yayınları), hayat bize olumsuz sürprizler sunduğunda, pes etmemeyi öneriyor. Kitaptaki elmalı kek tariflerini de birlikte yapabilirsiniz. (4-8 yaş)

Füsun Çetinel:



David Almond’un ‘Küçük Koşucular’ı (Günışığı Yayınları) kuşak farkının benzer hayallerle ortadan kalktığını anlatır. Ailedeki bir büyükle birlikte, o kişiye ait mektup ve fotoğraf gibi anıları bir kutuya koyup bu materyaller üzerine sohbet ederek ‘Bütün Ömür Bir Kutuda’ çalışması yapabilirsiniz. (8-12 yaş)