Kitabı sadece sesli yayımlanacak

Bu romanı sesli kitap formatında, bölüm bölüm yayımlamak üzere mi yazdınız? Storytel’le bir araya gelmeseydiniz ‘Gaip’ bugün okurlarınızın elinde mi olacaktı?

‘Gaip’ benim aklımda bir hikâye olarak uzundur yer ediyordu. Yazmaya başladığım ilk zamanlardan beri, eskinin rağbet görmüş bir geleneği olan tefrika roman da hayalini kurduğum bir uğraş oldu. İkisini bu fikir içinde birleştirmek konusunda Storytel ekibi benim için çok teşvik edici bir destek sundu. Ayrıca yayımlanması tamamlandıktan sonra basılı olarak okurlarıyla buluşacak da ‘Gaip’.

Şimdiki nesil sesli kitabı seviyor, takip ediyor ama tefrikaya pek aşina değiller...

Tamamen deneysel bir niyetle yola çıkmıştık aslında. Aklımdaki tefrika roman yazma isteği bir şekilde akacak mecrasını böyle buldu sanırım. Aylık edebiyat dergileri kapanırken günlük kültür sanat ekleri dahi tükeniyorken başka bir şekilde tefrika roman sunmak, takip edilmesi imkânsız bir meydan okuma olurdu. Sesli kitap şahane bir imkân sundu bana.

Dinlenecek bir kitap yazmakla okunacak bir kitap yazmak arasında ne gibi farklar var?

Bu konuda avantajlı hissettiğimi söyleyebilirim. Çünkü ‘Gaip’i seslendiren Beyti Engin muhteşem bir ses ve benim çocukluk arkadaşım aynı zamanda. Yani duymaya çok alışık olduğum bir ses. Yazarken biraz da onun sesini duyarak yazıyorum açıkçası. O yüzden her ikisi arasındaki farkı en aza indiriyor benim için diyebilirim.

Siz sesli kitap dinliyor musunuz? Okumaktan ayrı bir yere mi koyarsınız kitap dinlemeyi?

Dinliyorum. Okumayı ikame etmese de tamamlayan, zaman darlığında, iş çokluğunda okumak gibi şahane bir keyiften mahrum kalmamak için çok kullanışlı bir fikir olarak görüyorum sesli kitabı. Çocukken de radyo tiyatrosu çok dinlerdim. Kendimi bu işle o geleneğe eklenmiş gibi hissediyorum azıcık.

Neyi konu alıyor ‘Gaip’? Tamamı ne zaman yüklenmiş olacak?

‘Gaip’, trafik kazasıyla hafızasını, hatıralarını kaybetmiş eski bir derin devlet görevlisinin hikâyesi. Ailesi ona gerçekte hiç olmayan bir geçmişi öğretmeye çalışırken kahramanımız olan adamın, işlerin sandığından daha karmaşık olduğunu fark edip kendisinin peşine düştüğü, kendini ararken memlekete ve aileye dair bir sürü karanlık noktaya rastladığı bir macera. Tam olarak 52 bölüm sürecek, yani bir yıl.







