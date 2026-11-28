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Kişisel gelişimin keyifli bir yolculuk olmaktan çıkıp bir yarışa dönüştüğünü düşündüğünüz oluyor mu? Yanıtınız “Evet”se uzman psikolog Ayça Demiran’ın Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan kitabı ‘Ben Artık Kişisel Gelişmek İstemiyorum’ size göre olabilir. ODTÜ’de psikoloji lisansını ve yüksek lisansını tamamlayan, doktora çalışmalarınaysa Heriot-Watt Üniversitesi’nde devam eden Demiran, kitabında okurları kendileriyle daha anlayışlı bir ilişki kurmaya davet ediyor. Çalışmalarını Dubai ve İstanbul’da sürdüren Demiran’la çevrimiçi buluştuk.

◊Mesleki deneyiminizi göz önüne aldığınızda kişisel gelişim size ne ifade ediyor?

Kitabı kişisel gelişimi reddettiğim bir noktadan yazmadım. Gelişmek zorundayız. Evrimsel süreç içinde de zaten kendimizi sürekli geliştirmişiz; sporda, bilimde, sanatta hep bir aşamaya gidiyoruz. Ama bunu kişinin kendi kapasitesi yönünde yapması gerektiğini düşünüyorum.

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◊Kitabınızda Danimarka’ya özgü ‘hygge’, yani küçük şeylerden keyif alma kavramından bahsediyorsunuz. Sadeleşmek istiyoruz ama “Daha fazlası olman gerek” diyen bir dünya var...

Kimse sorgulamak istemiyor. Çünkü zor olan sorgulamak, uygulamaksa kolay. Bir de endüstri bunu besliyor. Üzerimizde bir bombardıman var: “Yetersizsin. İyi değilsin. Bak bunlar iyi ama sen onlarla kıyaslandığında geridesin. Ama üzülme; bu eğitime gidersen iyi hissedersin, bu ürünü alırsan daha sağlıklı olursun...” Tam bu noktada durup sorgulamak gerekiyor.

◊Kişisel gelişim bir zorunluluğa dönüştüğünde nasıl bir yorgunluğa ve bıkkınlığa sebep oluyor?

İnsanlar kendilerine ait olmayan başarı kriterlerinin peşinde koştukça bu durum ciddi yılgınlığa sebep oluyor ve değersizlik hissini besliyor. Bu durumun psikolojik altmetninde gördüğümüz şey ‘kabul’ ve ‘değer’ arayışı. Kişi kendini olduğu gibi kabul edemediği için değer algısını dışarıda arıyor. Bu da hiç bitecek bir şey değil.

◊YouTube’da, Instagram’da herkes bir şeyler öğütlüyor. Bu konudaki bombardımandan kendimizi nasıl koruyabiliriz?

Kişinin kendine gerekli sınırları koyması lazım. Instagram’da insanlar süper hayatlar yaşıyor, Linkedin’de herkes terfi ya da ödül alıyor. Sonra X’te herkes çok sofistike, inanılmaz entelektüel... Orada bir kıyasa giriyoruz. Bu kıyaslamaları da kendi algımıza göre bizden daha iyi seviyede olduğunu düşündüğümüz insanlara göre yapıyoruz. Ama sosyal medyada kişiler kendilerinin mevcut halini mi yoksa ideal benliğini mi gösteriyor? Birçoğu ideal benliğini gösteriyor. Bir algı yanılması var. O yüzden kendi değerimizi, özümüzü; bizi neyin mutlu ettiğini bilmek önemli.

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◊Sizce ‘tükenmişlik’ hissinin temelinde tam olarak ne yatıyor?

Tükenmişlik hissini yaratan şey, harcanan eforla alınan ödül arasındaki dengesizlik. Eforun karşılığı düşük olduğunda kişiler kendilerini genelde yılgın ve tükenmiş hissediyorlar. O yüzden şu soruyu sormak şart: “Bu eforu kendim olmak istediğim kişi için mi harcıyorum, yoksa bana dayatılan değerler için mi?” Örneğin hayatta özgürlüğe ve sevdikleriyle vakit geçirmeye önem veren birini düşünelim. Toplumun başarı kriterlerine göre kendine hedefler koyuyor. Daha fazla para kazanmak, daha iyi bir statüye sahip olmak için sürekli çaba harcıyor. Belki bu hedeflere de ulaşıyor ama kendini daha mutlu hissetmiyor. Hatta bu süreçte kendi için gerçekten değerli olan şeylerden uzaklaşıyor. Harcadığı onca efora rağmen beklediği tatmini yaşayamamak da zamanla ciddi bir yılgınlığa sebep oluyor.

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◊Hayatta bir sürü farklı şapkamız var. “İyi bir ebeveyn olayım, kendime bakayım, işyerinde başarılı olayım” derken kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmaya çalışmak bizi biraz robotlaştırıyor mu? Eskiden anneler kızınca belki boşluğa bir terlik atar, duygusunu dışa vururdu. Şimdi duygularımızdan uzaklaşıyor muyuz?

Otantikliğimizden hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Psikolog olarak ben de çoğu zaman geleneksel ebeveynlik davranışlarından öğütte bulunuyorum. Zaten şu anda en fazla revaçta olan ve etkisi görülen ebeveynlik türü ‘yeterli ebeveynlik’ dediğimiz, her şeyi kararında yapmak, hatayı da kararında yapmak... O mükemmelliği de yaşamak zorunda değiliz.

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‘Biz her gün yaptığımız şeylerin toplamıyız’

◊Kitabınızla okurlarınızda nasıl bir farkındalık yaratmayı hedeflediniz?

Okuyucunun şunu sormasını istedim: “Peşinden koştuğum hayaller bana mı ait? Değerlerime, varoluşuma, mutluluğuma ve özdeğerime ne kadar hizmet ediyor? Eğer hizmet etmiyorsa nasıl ‘Hayır’ diyebilirim?” Dediğim gibi ben gelişimi reddetmiyorum. Kitabın en son bölümünde de vurguluyorum: Rutinlerimiz, küçük alışkanlıklarımız... Biz aslında her gün yaptığımız şeylerin toplamıyız. Bize ait, bizi mutlu eden küçük de olsa davranışlar geliştirirsek kendi mutluluğumuzu kendimiz belirlemiş oluyoruz.