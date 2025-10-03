Kısa trençkot mu süet ceket mi?

Haberin Devamı

Sezonun dış giyim parçaları bu yıl hiç olmadığı kadar iddialı. Benim gibi dış giyime ayrı bir tutkuyla yaklaşanlardansanız, bu trendler sizi fazlasıyla tatmin edecek.

Bomber ceketler: Daha sofistike bir tavırla karşımızda. Deri ya da saten dokular ve oversize (geniş kesim) kesimler, bomber’ı gündüz ofisten akşam yemeğine taşıyor. Jean ve spor ayakkabıyla da giyilir, uzun bir gece elbisesiyle de. Siyahın yanında lacivert, hâki ve bordo tonları yükselişte.

Ekose desen: Klasik İskoç rüzgârı bu defa modern silüetlerle buluşuyor; uzun trençkot benzeri ceketler, belden oturtulmuş blazer’lar... Ekoseyi düz renk triko elbiselerle ve denim etek veya pantolonlarla eşleştirerek güçlü ama rahat bir görünüm yaratabilirsiniz.

Haberin Devamı

Süet ceket: Geçen sonbahar görmeye başladığımız süet ceketler, bu sezon yerini sağlamlaştırıyor. Bohem ruhu kodlarında taşısa da sezonda sofistike bir ruha da sahip. Kamel, kiremit ve toprak alt tonları, özellikle lacivert, beyaz, siyah, gri ve bordo tonlarına çok yakışıyor. Beyaz bir gömlek ve bol kesimli bir pantolonla 70’ler esintili ama modern bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Cropped (kısa) trençkotlar: Pelerin formlu versiyonları da var; daha sade ve bedene oturan modelleri de... Kısa trençkotlar midi elbiselerle veya yüksek bel pantolonlarla kullanıldığında silüeti dengeliyor.

Hayvan desenleri: Leopardan yılana, hatta inek desenine kadar pek çok ceket modelinde karşımıza çıkıyor. Ancak 2025 sonbaharının tartışmasız kazananı leopar. Oversize leopar paltolar, skinny jean ve boğazlı kazakla bir araya geldiğinde zahmetsiz bir güç ifadesi yaratıyor.

Funnel (yüksek) yakalı ceketler: Yüksek ve koruyucu bu yaka formu, yalnızca soğuktan sakınmak için değil, silüete modern bir etki katmak için de tercih ediliyor. Zira görünümde heykelsi bir hava yaratıyor.

Haberin Devamı

Deri: Klasik biker ceketler yine sahnede ama asıl yükselen yorum; uzun deri trençkot ve paltolar. Siyahın yanına kahve, bordo ve krem tonları da ekleniyor. Bu güçlü parça minimal elbiselerle, ekose gibi desenlerle de kullanıldığında iddiasını koruyor. Hem gece hem gündüz görünümlerine çok yakışır.

Vatkalı omuzlar: 80’lerin dramatik havasını bugüne taşıyor. Uzun kabanlarda ve oversize ceketlerde öne çıkıyor.

Kadife: Şıklığı ve dokusuyla geri dönüyor. Özellikle düğme detaylı kadife paltolar, kış gecelerinin elegan yıldızı. Nostaljik havayı sevenler için çok ideal.

HER TARZA UYGUN





Ekose desenler nostaljik bir havaya sahip. H&M, 3.299 lira

Haberin Devamı





Leoparı dış giyim parçalarında tercih edin. İpekyol, 6.999 lira





Cropped trençkotlar sezonun trendlerinden. Mango, 2.999 lira





Deri bomber ve funnel (dik) yakalı ceketler çok havalı. Zara, 4.490 lira