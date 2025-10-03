×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Kısa trençkot mu süet ceket mi?

Güncelleme Tarihi:

#Kış#Stil#Moda
Kısa trençkot mu süet ceket mi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 07:00

2025 sonbaharı dış giyim parçalarıyla çok iddialı. Bomber ceketler, nostaljik kadife paltolar, uzun deri trençkotlar, süet parçalar... Ekose ve hayvan desenleri... 80’lerden çıkıp gelen vatka yine sokaklarda... Dış giyimle karakter yaratmanın sezonundayız.

Haberin Devamı

Sezonun dış giyim parçaları bu yıl hiç olmadığı kadar iddialı. Benim gibi dış giyime ayrı bir tutkuyla yaklaşanlardansanız, bu trendler sizi fazlasıyla tatmin edecek.

Bomber ceketler: Daha sofistike bir tavırla karşımızda. Deri ya da saten dokular ve oversize (geniş kesim) kesimler, bomber’ı gündüz ofisten akşam yemeğine taşıyor. Jean ve spor ayakkabıyla da giyilir, uzun bir gece elbisesiyle de. Siyahın yanında lacivert, hâki ve bordo tonları yükselişte.

Kısa trençkot mu süet ceket mi

Ekose desen: Klasik İskoç rüzgârı bu defa modern silüetlerle buluşuyor; uzun trençkot benzeri ceketler, belden oturtulmuş blazer’lar... Ekoseyi düz renk triko elbiselerle ve denim etek veya pantolonlarla eşleştirerek güçlü ama rahat bir görünüm yaratabilirsiniz.

Haberin Devamı

Süet ceket: Geçen sonbahar görmeye başladığımız süet ceketler, bu sezon yerini sağlamlaştırıyor. Bohem ruhu kodlarında taşısa da sezonda sofistike bir ruha da sahip. Kamel, kiremit ve toprak alt tonları, özellikle lacivert, beyaz, siyah, gri ve bordo tonlarına çok yakışıyor. Beyaz bir gömlek ve bol kesimli bir pantolonla 70’ler esintili ama modern bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Cropped (kısa) trençkotlar: Pelerin formlu versiyonları da var; daha sade ve bedene oturan modelleri de... Kısa trençkotlar midi elbiselerle veya yüksek bel pantolonlarla kullanıldığında silüeti dengeliyor.

Kısa trençkot mu süet ceket mi

Hayvan desenleri: Leopardan yılana, hatta inek desenine kadar pek çok ceket modelinde karşımıza çıkıyor. Ancak 2025 sonbaharının tartışmasız kazananı leopar. Oversize leopar paltolar, skinny jean ve boğazlı kazakla bir araya geldiğinde zahmetsiz bir güç ifadesi yaratıyor.

Funnel (yüksek) yakalı ceketler: Yüksek ve koruyucu bu yaka formu, yalnızca soğuktan sakınmak için değil, silüete modern bir etki katmak için de tercih ediliyor. Zira görünümde heykelsi bir hava yaratıyor.

Haberin Devamı

Deri: Klasik biker ceketler yine sahnede ama asıl yükselen yorum; uzun deri trençkot ve paltolar. Siyahın yanına kahve, bordo ve krem tonları da ekleniyor. Bu güçlü parça minimal elbiselerle, ekose gibi desenlerle de kullanıldığında iddiasını koruyor. Hem gece hem gündüz görünümlerine çok yakışır.

Vatkalı omuzlar: 80’lerin dramatik havasını bugüne taşıyor. Uzun kabanlarda ve oversize ceketlerde öne çıkıyor.

Kadife: Şıklığı ve dokusuyla geri dönüyor. Özellikle düğme detaylı kadife paltolar, kış gecelerinin elegan yıldızı. Nostaljik havayı sevenler için çok ideal.

HER TARZA UYGUN

Kısa trençkot mu süet ceket mi

Ekose desenler nostaljik bir havaya sahip. H&M, 3.299 lira

Haberin Devamı

Kısa trençkot mu süet ceket mi

Leoparı dış giyim parçalarında tercih edin. İpekyol, 6.999 lira

Kısa trençkot mu süet ceket mi

Cropped trençkotlar sezonun trendlerinden. Mango, 2.999 lira

Kısa trençkot mu süet ceket mi

Deri bomber ve funnel (dik) yakalı ceketler çok havalı. Zara, 4.490 lira

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kış#Stil#Moda

BAKMADAN GEÇME!