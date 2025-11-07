Kısa bir aradan sonra yine, yeniden

Haberin Devamı

Dünyada uzun yıllar trend olan ‘speakeasy’ mekânlar, yani gizli barlar son yıllarda İstanbul’da da çok popüler. Bu yerlere girmek gece hayatında bir statü sayılıyor, diğer barlara gittiğinizde sizi oranın da hatırı sayılır müşterilerinden yapıyor.

Bu gizli barların şehirdeki öncülerinden olan Nişantaşı’ndaki Müştemilat geçen kış kısa bir mola vermişti. Nedeniyse Nişantaşı’ndaki mekân kiralarının çok yüksek olmasıydı. Sahibi Ercan (Gümüşkaya) Müştemilat eğlencesini yazın Bodrum’da devam ettirmiş, İstanbullulara da sürpriz haberi sezonun sonunda vermişti. Müştemilat’ın yeni yerinde, yeniden açılacağını duyurmuştu. Benim gibi müdavimlerine bu haber ilaç gibi geldi, beklemeye koyulduk. Nihayet geçen hafta Müştemilat’ın yani ‘Müşto’muzun Arnavutköy’deki yeni adresine gittik.

Daha ilk duyduğumda ‘Lokasyon olarak iyi bir tercih’ diye geçirmiştim içimden. Çünkü Arnavutköy her daim hareketli; balıkçıdan, yemekten çıkıp eğlenmek isteyenler için burası ilk tercih olacaktı, oldu da... Müştemilat’ın yeni yeri, eski Rise n’ Fall’un olduğu bina. Arnavutköy balıkçılarının, restoranların olduğu sokakta hemen köşede kalıyor. Yapı zaten eski bir köşk, daha kapıda gizli bir yere giriyor gibi hissediyorsunuz. İçeride Müştemilat’ın o klasikleşmiş dekorasyonu karşılıyor sizi; kırmızı aydınlatmalar, localar, stantlar... Nişantaşı’ndan biraz daha küçük ama havası bire bir aynı.

Kemik kadro sahnede

Pazartesi geceleri hariç her gün kapılar 00.00’te açılıyor, canlı müzikse 00.30’dan sonra başlıyor. Mekânın kemik kadrosu yani Sibel Tepe, Deniz Yükseler, Serra Erkoç, Firuze Gamze, Can Aydın ve Ceyda Mazalto izleyebileceğiniz isimlerden. Program öncesi özlediğimiz Müştemilat şarkılarıyla ufak bir DJ performansı oluyor, sonrasındaysa sabah 4.00’e kadar canlı müzik devam ediyor. Ünlü müdavimleri de yok değil, aniden mikrofonun başında Oğuzhan Koç, Zeynep Bastık gibi isimleri görebilirsiniz. Ben Serra Erkoç’un sahnede olduğu gece oradaydım, içerisi tıklım tıklımdı. Duyduğuma göre açık olduğu geceler ful çekiyormuş. Ercan hemen her gece işinin başında, misafirlerini ağırlıyor; “Müdavimler çok mutlu” diyor.

Müştemilat’ın hemen üst katında bir after mekânı daha var. İsmi Easy Arnavutköy. Gece 1.00’de DJ performansıyla başlıyor, sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Yani canlı müzik bitti diye hayıflanmayın, hemen üst kata çıkıp partilemeye devam edin.

Peki, Müştemilat’ta fiyatlar nasıl? Bir kadeh içki 1.200-1.300 liradan başlıyor. Bu arada yazının başında da söylediğim gibi burası bir ‘speakeasy’ mekân, yani öyle kapıdan elinizi kolunuzu sallaya sallaya giremiyorsunuz. Rezervasyon şart, rezervasyon yapabilmek için de ya hatırı sayılır bir ‘gece kuşu’ arkadaşınız size referans olmalı ya da içeriden birini tanımanız gerekiyor. Yoksa şansınıza küsün.

İki mekân daha geliyor

Benim Müştemilat’a uğradığım gece Ercan’ın bambaşka bir heyecanı vardı. Ortaklarıyla Kuruçeşme’ye açacakları

iki yeni mekânın son eksiklerini tamamlamak üzereydi. Tabii bu ikisi de ayrı bir yazı konusu, ama önden kısacık anlatayım. Rebeka; bir lokanta, aynı zamanda bar, Why Not’sa Rebeka’nın içinde olduğu, DJ müziği yapılan bir gece kulübü. Tabii siz bu yazıyı okurken iki mekân da açılmış olacak. Büyük bir hazırlık yapıldığını ve çok uğraş verildiğini biliyorum. Gece hayatının tecrübeli isimlerinin bir araya gelip yarattığı her iki mekân da hepimize şimdiden hayırlı olsun.

Ah geceler

◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başında. Rezervasyon: @boopkurucesme

◊ Sibel Can bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Ümit Sayın bu gece 23.30’da La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Bengü Beker bu gece 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon:

@risenfallsuadiye

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live’da. Rezervasyon: @the.roomlive

◊ Anıl Durmuş yarın 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Begüm Obiz çarşamba gecesi 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon:

@kortoistanbul

◊ Alya ve Selami Şahin 14 Kasım Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Deniz Seki cuma günü 22.00’de Nossa Costa’da. (0212) 560 17 17

◊ Hande Yener 14 Kasım Cuma 23.30’da Yeni Cabaret İstanbul’da. (0532) 500 28 69

Matmazel Eleni

7/24 yetmez

◊ Suadiye’deki Matmazel Eleni farklı mekânlarla pop-up etkinlikler düzenliyor. Sıradaki işbirliği Alaçatı’nın meşhur adreslerinden Ortaya’yla olacak. 16 Kasım Pazar günü 15.00 ile 00.00 arasında Alaçatılı mekân İstanbul’a misafir geliyor, müdavimlerine duyurulur.

◊ Cihangir’deki kitap-kafe BookBar’ın bu ayki programı dolu dolu. 13 Kasım’da Defne Suman, 22 Kasım’da Seda Yılmaz, 29 Kasım’da Özgür Mumcu ve Saygın Ersin’in söyleşi ve imza günü var. Etkinlikle ilgili detaylar için mekânın Instagram hesabına mesaj atabilirsiniz: @bookbar.cihangir

◊ Suadiye’deki Pigalle yeni ‘Brunch Club’a başladı. Bu bol seçenekli geç kahvaltılar hafta içi 10.00 ile 13.00, hafta sonuysa 10.00 ile 14.00 arasında.