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Kış manzarasına nazır sıcacık kafeler

#Kış#Kafe#En İyi
Kış manzarasına nazır sıcacık kafeler

Elimizde sıcacık, üzerinde dumanı tüten bir fincan çay ya da kahve... Karşımızda masmavi deniz, yemyeşil doğa ya da etkileyici tarihi yapılar... Kış manzaralarının tadını doyasıya yaşayacağımız en güzel kafeleri jürimize sorduk, ilk 10’u sıraladık.

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1- İKİ GÜN CANLI MÜZİK VAR
Cafe Swiss, İstanbul

Şehri kuşbakışı gören konumuyla öne çıkan kafede geleneksel ikindi çayıyla günün yorgunluğunu atıyorsunuz. Cumartesi ve pazar saat 15.00-18.00 arası canlı müzik eşliğinde lezzetli tatlıları da deneyebilirsiniz. Ebru Erke öneriyor. (0212) 326 11 00

2- ÇAY SAATİ ADRESİ
Six Senses Kocataş M., İstanbul

Bohem tarzdaki salonunda çay saati deneyimi sunuyor. Gülay Barbaros Altan “Boğaz’ın dantel gibi kıvrımlandığı Sarıyer’deki otelin pastanesi çay içmek için harika bir nokta. Sizi içine alan manzarayla iyi hissettiriyor” diyor. (0212) 355 55 00

3- BOĞAZ’A SIFIR MOLA
Aşşk Kahve, İstanbul

1997’de Kuruçeşme’de açılan kafe, Boğaz’a sıfır bahçesiyle şehir hayatının kargaşasından kaçabileceğiniz bir yer.
Rahatlığın ön planda olduğu kafede güzel vakit geçirebilirsiniz. Bahar Akıncı’nın favorisi. (0212) 265 47 34

4- KAHVALTI SONRASI KAHVE
Bebek Hotel, İstanbul

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Boğaz’a bakan terasında kahvaltınızı edip kahvenizi içebileceğiniz Bebek Hotel’de zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz. Rezervasyon gerekiyor. Rachel Araz’ın önerisi. (0538) 487 18 46

5- TERTEMİZ YAYLA HAVASI
Pokut Gün Batımı Cafe, Rize

Rize’deki kafe her gün hizmet vermekte. Saffet Emre Tonguç “Yaylanın tertemiz havası ciğerlerinize dolarken muhteşem manzaranın tadını çıkarın, taptaze çayınız da size eşlik etsin” diyor. (0536) 710 39 19

6- EVDEYMİŞ GİBİ...
Mangerie Bebek, İstanbul

3’üncü kattaki terasında, evdeymiş gibi huzurla kahvenizi içip lezzetli yemeklerini tadabilirsiniz. Rezervasyonla hizmet veriyor. Çağdaş Ertuna tercih ediyor. (0212) 263 51 99

7- 1865’TEN BERİ…
Yeniköy Emek, İstanbul

Bir klasik olan ve 1865’te kurulan kafe samimi ortamıyla gidenleri huzurlu hissettiriyor. Denizin kıyısında oturup etraftaki serçeleri izlerken eve gitmek istemeyeceksiniz. Savaş Özbey öneriyor. (0212) 223 77 28

8- MARMARİS’İN EN TEPESİNDE
Castle Cafe, Marmaris

Marmaris Kaleiçi’nde daracık sokaklar ve merdivenlerden çıkıp Marmaris’in en tepesindeki bu keyif veren mekâna ulaşıyorsunuz. Melih Uslu “İstanbul’dan gelip Marmaris’e yerleşmiş biri olarak burada kesinlikle bir kahve içip manzaranın tadını çıkarmanızı öneririm” diyor. (0252) 412 75 28

9- HALİÇ AYAKLARIMIZIN ALTINDA
Cafe Haliç, İstanbul

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Hem manzarasıyla hem vintage figürlerle müşterilerini etkileyen kafeyi günün her saati ziyaret edebilirsiniz. Salih Seçkin Sevinç: “Tarihi Yarımada’nın göbeğinde, Haliç’in muhteşem manzarasına karşı mutlaka bir çay için.” (0212) 528 47 34

10- GÜNBATIMI NOKTASI
Seyr-i Merdin, Mardin

Burası aynı zamanda restoran olarak da hizmet veriyor. Saffet Emre Tonguç “Bu mekânda kahve keyfinize Mezopotamya Ovası’nın manzarası eşlik edecek. Özellikle gün batımında çok keyifli” diyor. (0482) 212 18 40

 

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