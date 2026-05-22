Kır romantizmi şehre taşınıyor

Haberin Devamı

Bu trend hayatımıza ‘cottagecore’ (kırsal hayatı idealize eden yaşam tarzı akımı) adıyla girmişti. Özellikle pandemi döneminde sosyal medyada hızla yükselen bu akım, doğaya dönüşü, sade yaşamı ve nostaljik romantizmi idealize ediyordu. Moda tarafındaki karşılığıysa ‘prairie’ elbiseler, puf kollu bluzlar, dantel detaylar ve küçük çiçek desenleriydi. Bu arada ‘prairie’ kelimesi İngilizcede kır, çayır anlamına geliyor. Moda dilindeyse 19’uncu yüzyılın kırsal yaşamından ilham alan romantik ve feminen silüetleri tarif ediyor.

Bu estetik ilk ortaya çıktığında bana biraz kostümsü geliyordu. Ancak bugün çok daha rafine, daha sofistike ve şehir hayatına uyarlanmış bir haliyle karşımızda. Hâlâ güçlü bir romantik hava taşıyor; ama artık bu görünümü tamamlamak için elimize bir sepet alıp kırsalda yaşıyormuş gibi görünmemiz gerekmiyor.

Haberin Devamı

Bu sezon Chloé’nin bohem ruhu, Zimmermann’ın romantik çiçekleri ve Luisa Beccaria’nın nostaljik estetiği trendin

en güçlü temsilcileri arasında. Bu markalar ince pamuklu kumaşlar, çiçekli desenler, hacimli tasarımlar ve doğal tonlarla kır yaşamının zarafetini modernleştiriyor.

Trendin anahtar parçalarındaysa şunlar var: Küçük çiçek desenli midi elbiseler, dantelli veya ajurlu bluzlar, kat kat etekler, romantik şortlu takımlar, hasır çantalar ve saçlara bağlanan eşarplar.

Renk paleti doğadan ilham alıyor; ekru, yeşil, pudra pembesi, lavanta ve tereyağı sarısı bu dünyanın vazgeçilmez tonları arasında. Bu estetik aynı zamanda kumaş seçimlerinde de kendini gösteriyor. Keten, pamuk, poplin ve müslin gibi nefes alan doğal dokular hem trendin ruhuna uyuyor hem de uzun yıllar gardıropta kalabilecek zamansız parçalar sunuyor.

Fazla çaba harcamadan romantik görünmek, doğallığı korurken özenli hissetmek ve modern hayatın temposu içinde biraz yavaşlama duygusu yaratmak... Sanırım bu trendin asıl cazibesi burada yatıyor.

Haberin Devamı

HER TARZA UYGUN



Markanın doğadan ilham alan tasarımları bu estetik için yaratılmış gibi.

Arinna​, 3.985 lira



Hacimli kollu bluzlar olmazsa olmazlardan.

H&M, 1.049 lira



Hasır çantaların modern versiyonlarını tercih edin.

Mango,

2.499 lira







Şortlu takım tam bu stili yansıtıyor.

Yargıcı, şort, 3.999 lira;

gömlek,

4.499 lira



Haberin Devamı

Björk’ü giydiren genç Türk

Moda dünyası için en özgün isimlerden biri olan Björk, Venedik Bienali’nde genç Türk tasarımcı Derin Kemer’in tasarımını giydi. Polimoda (İtalya’da bir moda okulu) mezunu olan Derin Kemer’in 2025 mezuniyet koleksiyonundan bir görünüm tercih eden Björk, bir kez daha genç yetenekleri desteklediğini gösterdi.

Kemer’in heykelsi ve deneysel tasarım dili, Björk’ün yıllardır sürdürdüğü sıradışı stil anlayışıyla oldukça uyumlu. Uluslararası moda ve kültür platformu Dazed’in yer verdiği bu görünüm, kariyerinin başındaki genç tasarımcı için etkileyici bir adım. Şimdiden radarımıza giren Kemer’in kariyerinde elde edeceği başarıları merakla bekliyoruz.