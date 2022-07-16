Kimonolar plajdan sonra şehre indi

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Kimonolar özellikle son yıllarda yaz stillerinin sevilen parçalarından biri olsa da 2022 yazında etki alanını genişletti. Eskiden daha çok plajda, mayo/bikini üzerinde gördüğümüz modeller bu yaz şehirli stillerde dahi karşımıza çıkıyor. Belden kuşaklı veya tamamen açık şekilde tasarlanan farklı modeller bulmak, uzun ya da kısa versiyonlarına rastlamak mümkün. Desen ve renk seçenekleri de bol. Kumaş seçimi ise ayrıca önemli. Polyester bir kumaş yerine müslin, pamuk ya da modal gibi nefes alan ve yakmayan kumaşlar tercih ederek yaz sıcaklarına karşı önleminizi alabilirsiniz.

‘Giyecek bir şey’

Zengin bir tekstil geçmişine sahip Japonya için kimono hem modayla ilgili hem de bir nevi sanat. Bu giysi; yalnızca kesimiyle değil, desenleriyle de adeta bir sanat eseri niteliğinde. 16’ncı yüzyılda halk ve aristokratlar tarafından iç çamaşırı olarak giyilen kimono zamanla cinsiyet ayrımı olmaksızın Japonya’nın ana giysisi haline geliyor. ‘Giyecek bir şey’ anlamına gelen kimono terimiyse ilk olarak 19’uncu yüzyılın ortalarında kabul ediliyor. Bugün hâlâ Japon kültürünün geleneksel bir simgesi olarak görülüyor ve günümüzün modasına, tasarımcılarına ilham veriyor.

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New York’taki ünlü Metropolitan Müzesi’nde 20 Şubat 2023’e kadar ‘Kimono Style’ başlıklı bir sergi düzenleniyor. Kimono ve Batı modası arasındaki sanatsal alışverişi göstermeyi amaçlayan sergide John C. Weber koleksiyonundan 60’tan fazla kimono, Batı modasına ait ögeler, Japon resimleri, sanatsal objeler ve baskılar görülebiliyor.



- Kimonolar özellikle müzik festivallerinde çok tercih ediliyor. Yazın ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenecek olan festivallerden birine katılacaksanız renkli, desenli bir kimono tercih edin. Şort ve spor ayakkabılarla tamamlayın. Renkli ve abartılı aksesuarlarla son dokunuşu yapmayı ihmal etmeyin.

- Kimonoları şehirde kullanacaksanız... İster önünü açıkta bırakarak vücudu saran elbiselerin üzerine, ister şort ve pantolonlarla tamamlayabilirsiniz. Kruvaze şekilde kuşağıyla birlikte kapatarak elbise şeklinde kullanıp topuklu ayakkabılarla şık ortamlara da uyarlayabilirsiniz.

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- Geleneksel Japon stillerine gönderme yapan bir model bulmak için vintage ve ikinci el mağazalarını dolaşabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait eşsiz bir model karşınıza çıkar belki, kim bilir!



KISA KISA

350 bin euro’luk illüstrasyonlar

Modaya ilginiz varsa adını duymamış olmanız imkânsız. Baştasarımcısı olduğu Chanel, Chloé, Fendi ve kendi adını taşıyan markasıyla Karl Lagerfeld ensede toplanmış saçları, siyah güneş gözlükleri ve kedisiyle verdiği pozlarla moda tarihine iz bıraktı. Onu 2019’da kaybetmiş olsak da tasarımlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Lagerfeld’le ilgili son haber ise Sotheby’s’den geldi. Lagerfeld’in Paris’teki evinde bulunan ve daha önce görülmemiş eskiz ve illüstrasyonları Sotheby’s’de düzenlenen müzayedede tahmin edilenin 3 katı fiyatına, 350 bin 406 euro’ya satıldı. En çok ilgiyiyse 1970’lerin başında Chloé için hazırladığı renkli eskiz dosyası çekti. Bu dosya 40 bin 320 euro’ya alıcı buldu.

