Kimleri görüyoruz!

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Müziğin peşinde

‘Söz’ (Tekli)

Pamela







“Tek bir söz çok ses çıkarabilir” diyor Pamela. Belki de tam da bu sayede yeni sözler, yeni müzikler üretme gücünü hiç kaybetmiyor. Yeni teklisi ‘Söz’ müzisyenin ilk dönem albümlerini hatırlatırken minimalist haliyle dinleyeni büyülü bir dünyaya davet ediyor. Sözü ve müziği Orçun Çetin’e ait olan şarkının aranjörü Ufuk Kevser.

Modern ağıt

‘Aman’ (Tekli)

Aslı Gökyokuş

Yaz Müzik

Aslı Gökyokuş’un yeni teklisi ‘Aman’ modern bir ağıt... Sadece piyano, çello ve keman eşliğinde ‘yakılan’... Müzisyen şarkısında insanın dinmeyen öfkesini dile getiriyor. Söz ve müzik Aslı Gökyokuş ile Erdal Yıldırım’a ait.

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Yola solo devam

‘Beni Güzelce Öldür’ (Tekli)

Can Temiz

Warner Music Türkiye





Model grubunun kurucularından Can Temiz kariyerine 2020’den beri tek başına devam ediyor. Temiz bu kez karanlık bir aşk şarkısıyla karşımızda. ‘Beni Güzelce Öldür’ poptan elektroniğe farklı türlerin birleştiği bir şarkı.

Kült parçaya ustaca yorum

‘Sen miydin Sevgilimi Çalan?’ (Tekli)

Ayçin Asan - Kubilay Karça

Pusulay Müzik





Ayçin Asan’ın derya deniz bir sesi var. Şu sıralar Kubilay Karça’ya yaptığı düetle gündemde. ‘Sen miydin Sevgilimi Çalan?’ fantezi müziğin ikonik ismi Nejat Alp’in ölümsüzleştirdiği parçalardan. Tekrar dinlemek son günlerin sürprizi oldu.