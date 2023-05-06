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Kimleri görüyoruz!

Güncelleme Tarihi:

#Can Temiz#Ayçin Asan#Kubilay Karça
Kimleri görüyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:59

90’larda rock müziği zirveye taşıyan isimlerden Pamela ve Aslı Gökyokuş yeni teklilerini yayımladı. Ayçin Asan ise güçlü yorumuyla klasik bir parçaya yeniden hayat verdi.

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Müziğin peşinde

‘Söz’ (Tekli)
Pamela

Kimleri görüyoruz


“Tek bir söz çok ses çıkarabilir” diyor Pamela. Belki de tam da bu sayede yeni sözler, yeni müzikler üretme gücünü hiç kaybetmiyor. Yeni teklisi ‘Söz’ müzisyenin ilk dönem albümlerini hatırlatırken minimalist haliyle dinleyeni büyülü bir dünyaya davet ediyor. Sözü ve müziği Orçun Çetin’e ait olan şarkının aranjörü Ufuk Kevser.

Modern ağıt

‘Aman’ (Tekli)
Aslı Gökyokuş
Yaz Müzik

Kimleri görüyoruz

Aslı Gökyokuş’un yeni teklisi ‘Aman’ modern bir ağıt... Sadece piyano, çello ve keman eşliğinde ‘yakılan’... Müzisyen şarkısında insanın dinmeyen öfkesini dile getiriyor. Söz ve müzik Aslı Gökyokuş ile Erdal Yıldırım’a ait.

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Yola solo devam

‘Beni Güzelce Öldür’ (Tekli)
Can Temiz
Warner Music Türkiye

Kimleri görüyoruz

Model grubunun kurucularından Can Temiz kariyerine 2020’den beri tek başına devam ediyor. Temiz bu kez karanlık bir aşk şarkısıyla karşımızda. ‘Beni Güzelce Öldür’ poptan elektroniğe farklı türlerin birleştiği bir şarkı.

Kült parçaya ustaca yorum

‘Sen miydin Sevgilimi Çalan?’ (Tekli)
Ayçin Asan - Kubilay Karça
Pusulay Müzik

Kimleri görüyoruz

Ayçin Asan’ın derya deniz bir sesi var. Şu sıralar Kubilay Karça’ya yaptığı düetle gündemde. ‘Sen miydin Sevgilimi Çalan?’ fantezi müziğin ikonik ismi Nejat Alp’in ölümsüzleştirdiği parçalardan. Tekrar dinlemek son günlerin sürprizi oldu.

 

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#Can Temiz#Ayçin Asan#Kubilay Karça

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