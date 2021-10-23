Kim demiş her fast food sağlıksız diye!

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Vegan burger Şef Jale Balcı

NE LAZIM?

(4 kişilik)

* 6 yemek kaşığı haşlanıp ezilmiş nohut

* 6 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

* 1 yemek kaşığı tahin * 1 yemek kaşığı susam

* 1 yemek kaşığı limon suyu

* 2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

* 2 yemek kaşığı doğranmış dereotu

* 2 diş ezilmiş sarımsak

* 4 yemek kaşığı galeta unu

* 1 dal ince doğranmış taze soğan

* 2 yemek kaşığı ince kıyılmış kişniş

* Küçük bir kâse süzme yoğurt

* 1 çay kaşığı kimyon

* 1 çay kaşığı pul biber

* Tuz

NASIL YAPARIM?

* Tüm malzemeleri karıştırın ve hamburger köftesi haline getirin. İster fırında pişirin, ister az yağda kızartın. Hamburger ekmeğinin arasına koyup süzme yoğurt, salatalık ve yeşillik ekleyerek yiyebilirsiniz.

KAHVALTI PİZZASI

Hürriyet Lezzetli Hayat yazarı Gülay Barbaros Altan





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NE LAZIM?

(4 kişilik)

* 4 büyük dilim ekşi mayalı köy ekmeği

* 200 gr rende mozzarella ya da taze kaşar

* 4 dilim küp küp doğranmış beyazpeynir

* Bir avuç, çekirdeği çıkarılıp dilimlenmiş zeytin

* Birkaç parça, ince kıyılmış kurutulmuş domates

* 2 adet ince dilimlenmiş domates

* 2 adet küp küp doğranmış kapya biber

Sos için;

* 1 yemek kaşığı salça ya da 1 su bardağı konserve domates suyu

* Tuz, karabiber, kekik, zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

* Bir kâsede sos malzemelerini çırpın. Salça kullanacaksanız biraz suyla açın, sonra zeytinyağını ve baharatını ekleyin. Fırın kâğıdının üzerine ince ekmek dilimlerini koyup üzerlerini hazırladığınız sosla kaplayın. Ekmeklerin sosu emmesini sağlayın. Rende mozzarella ya da kaşarla tüm yüzeyini kaplayın. Üzerine zeytin, kuru ve çeri domates parçaları, kapya biber ve beyazpeyniri yerleştirin. Dilediğiniz ürünleri çıkarıp ekleyebilirsiniz. 200 derece fırında peynirler eriyene kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

FIRINDA ÇITIR PATATES

Şef ve işletmeci Ecem Uyar Taranoğlu





NE LAZIM?

(4-6 kişilik)

* 3 adet patates

* Zeytinyağı

* Taze otlar

* Tuz

NASIL YAPARIM?

* Patatesleri soyup ince dilimleyin ve nişastası gidene kadar bol suda yıkayın. Patatesleri teker teker iyice kuruladıktan sonra, pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine alın. Üzerine zeytinyağı, tuz ve tercihinize göre taze baharat ekleyip harmanlayın. Dilerseniz patateslere, aynı kalınlıkta doğranmış kerevizler de ilave edebilirsiniz. 180 derecede, çıtır çıtır olana kadar, yaklaşık 30 dakika pişirin.

HANGİSİ, NEDEN SAĞLIKLI?

Beslenme uzmanı Elif Nida Zafer

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* Potasyum zengini patatesi fırınlayarak yemek, kalp ve kemik sağlığı açısından önemli.

* Sebze ve nohut gibi çok faydalı bakliyatı yemeyen çocuklara, vegan burgerle bunları yedirmiş olursunuz.

* Ekşi mayalı hamur ve ekmeklerin glisemik indeksi düşüktür, içerdiği bol lif ve prebiyotiklerle bağırsak sağlığı için de faydalıdır.