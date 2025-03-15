‘Kibrit kutusu kavramı insanlara itici geliyor’

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Sıkı diyet listelerindeki ‘kibrit kutusu büyüklüğünde peynir, 2 ceviz, 3 yemek kaşığı zeytinyağlı yemek’ gibi tarifler gördüğümüz anda moralimizi bozuyor. Uzman diyetisyen Nilay Keçeci ‘Yeni Bir Başlangıç’ isimli kitabında diyet listelerine yazılan bu sıkıcı kavramların aslında pek de geçerliliği olmadığını, çok sevdiğimiz şeyleri yiyerek de ideal bir kiloya ulaşabileceğimizi anlatıyor.

◊ Yıllardır diyet listelerine yazılan ‘kibrit kutusu, 3 yemek kaşığı, az yağlı’ gibi kavramlar herkes için uygun mu?

Kibrit kutusu, az yağlı peynir gibi kavramlar artık insanlara çok itici geliyor. Zaten kişi ona verilen diyet listesini istediği kiloya ulaştıktan sonra bırakıyor. Bu gıdaları diyetten sonra bu miktarlarda yemezse de tekrar kilo alıyor. Bu yüzden çok doğru bir yöntem değil. Doğru olan, porsiyon kontrolüdür. O zaman zaten zayıflarız ve kilomuzu da koruruz. Sebzeden ete istediğimiz yemeği yiyebiliriz. Eğer porsiyon kontrolü olmazsa vücudumuz kilo vermeye devam eder ve bu da çok sağlıksız olur.

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◊ Akdeniz diyeti hep söylendiği gibi gerçekten çok sağlıklı mı?

Genellikle tüm hastalıklarda ilk verdiğimiz öneri. Diyet kavramının doğuşundan beri en sağlıklı diyet seçiliyor. Kişiyi sağlıklı zayıflatmak veya eğer bir hastalığı varsa bunun komplikasyonlarını azaltmak için ona uygun farklı diyetler de önerebiliyoruz. Fakat genel olarak sağlıklı yaşam egzersizden, bol su içmekten, düzenli uykudan, stressiz bir hayattan ve doğru beslenmeden geçiyor.

◊ Sevdiğimiz yemekleri yiyerek kilo vermek mümkün mü?

Evet, bu mümkün. Mesela kendimden örnek vereyim; 30 kilo verdim ve her gün çikolata yedim. Beni çikolatadan ve patates kızartmasından vazgeçirebilecek bir güç olduğunu düşünmüyorum. Bunları yedim ama porsiyonlarıma dikkat ettim. Kahvaltımı biraz az yapıp, öğlen biraz az yiyip; arada mutlaka meyvemi, çileğimi, çikolatamı yiyip akşam et tercih ediyordum. Yani siz sevdiğiniz yemekleri ne kadar yiyeceğinizi bilirseniz hiçbir şeyi yasaklamadan, kısıtlamadan diyetle rahat rahat kilo verebilirsiniz.

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◊ Diyet bittikten sonra eski beslenme alışkanlıklarımıza geri dönüyoruz, bazen verdiğimiz kiloyu misliyle geri alıyoruz. Aynı kiloda kalmanın püf noktaları neler?

Her şeyi istediğimiz gibi yiyebilir ama istediğimiz miktarda yiyemeyiz. Kişi kendi sağlık durumuna göre de tercih yapmalı. Mesela tiroit hastalarında birkaç hafta glüten ve laktozu biraz kısıtlamamız gerekiyor. Her şeyi kısarak ve sıkarak yasaklı diyetler yaptığımızda kiloları geri almak da kaçınılmaz oluyor.

‘DİYET LİSTESİ KİŞİYE ÖZGÜDÜR, ARKADAŞA TAVSİYE EDİLEMEZ’

◊ Sosyal medyada diyet listeleri havada uçuşuyor. Bir diyetisyene giden, o listeyi başka bir arkadaşına tavsiye edebiliyor. Bunun ne gibi zararları var?

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Size verilen diyet listesi başka bir arkadaşa asla tavsiye edilemez. Çünkü onlar o kişinin boyuna, kilosuna, yağına, kan tahlillerine ve aile öyküsüne göre yazılıyor. Yağ, kas dengesi çok önemli. O kişideki hastalıklara göre verdiğimiz protein gramajları bir diğerini hasta edebilir. Çünkü kilo başına hesap yapıyoruz, kişinin sağlık durumuna göre bir şeyleri çıkarıp ekliyoruz. Eğer bir diyetisyen “Bir ya da iki gün bu listeyi herkes yapabilir” diyorsa belki bu uygulanabilir. Onun dışında diyetisyen reçeteleri kişiye özgüdür; diğerini hasta edebilir, yıkıma neden olabilir, kişinin metabolizmasını kilitleyebilir, hatta daha kötü sonuçlar doğurabilir.