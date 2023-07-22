Kendini sevmeyi öğreten uygulama

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Relate aplikasyonunu indirdiğinizde “Seni buraya getiren ne oldu” sorusuyla karşılaşıyorsunuz. Psikolog Dr. Gizem Sürenkök’ün fikir önderliğinde kurulan bu uygulama ayrılık, stres, ilişkiler, uyku sorunları, özfarkındalık, yalnızlık veya öfke gibi konularda yardıma ihtiyacı olanlara destek vermeyi hedefliyor. Siz de bu alanlarda sorunlar yaşıyorsanız cevabınızı yazıp yolculuğunuza başlayabiliyorsunuz. Aplikasyonda iyi hissetme egzersizleri, duygu takibi, olumlama hedefleri gibi desteklere sınırlı sayıda ücretsiz ulaşabiliyorsunuz.Premium üyeliği tercih ederseniz aylık 60 lira ödüyor ve bu özelliklerden sınırsız faydalanabiliyorsunuz. Sürenkök uygulamanın sunduğu psikolojik desteğin detaylarını anlattı...

Relate App. fikri nasıl oluştu?

Özelleşmiş problemlerinde insanlara nasıl destek olabileceğimizi düşündüm. Örneğin, bir ayrılık sürecindesiniz ve bunu sağlıklı bir şekilde geride bırakmak istiyorsunuz, tek başınıza nasıl yapacaksınız? Aslında sorunuzun cevabı bilimsel kaynaklarda var. Sadece herkes için erişilebilir değil. Uzman bir ekip bu bilgileri tarayıp kolayca insanlara aktarabilir dedim. Kendimizle daha iyi bir ilişki kurmak, romantik ilişkilerimizi daha sağlıklı yürütmek, daha iyi ebeveynler olabilmek, iş veya okul hayatımızda verimimizi arttırabilmek gibi konular bizim hep gündemimizde.

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Hangi ihtiyaçtan doğdu?

Sağlıklı ilişkilere sahip olmak insan ömrünü ve kalitesini egzersiz yapmaktan veya güzel beslenmeden daha fazla etkiliyor. Hepimizin sağlıklı ilişkiler kurmaya ve iyi hissetmeye ihtiyacı var. Relate duygularınızın takibini yapabiliyor, günlük iyi hissetme hedefleri belirleyebiliyor, minnettarlık duygunuzu güçlendirebiliyor. Hızlı egzersizlerle hemen daha iyi hissedebiliyorsunuz.

Relate’in anlamlarından biri ‘ilişki kurmak’. Neden bu ismi tercih ettiniz?

Uygulamanın hem fikir hem isim annesiyim. Relate’i de bu anlamı nedeniyle seçtim. Bağ kurmak ve ait olmak hepimizin temel ihtiyacı çünkü. Bunu yapabilirsek fiziksel sağlığımız iyileşiyor, daha mutlu insanlara dönüşüyoruz.

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En çok tık alan konular

“Şu zamana kadar en çok kullanılan yolculuklarımız kendimizle daha iyi bir ilişki kurmamızı hedefleyen ‘Kendini Sevmeyi Öğrenmek’ ve romantik ilişkilerimizde daha sağlıklı bir yaklaşım edinmemizi hedefleyen ‘Partnerle Güvenli Bağlanma’ oldu. Bu veri de bize özfarkındalığımızı arttırmanın ve daha sağlıklı bir ilişki kurmanın ne kadar temel bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösteriyor.”