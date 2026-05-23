‘Kendini izleyiciye ve topluma kanıtlaman isteniyor’

Haberin Devamı

She Rocks! oluşumunun kurucusu, davulcu ve besteci Leyan Senay’la (31) sohbete başlayınca saçları gibi renkli karakteri ortaya çıkıyor. 2021’de Amerika merkezli ‘Hit Like A Girl’ (Kız Gibi Vur) yarışmasının Türkiye temsilciliğini ve organizatörlüğünü üstlenen Senay, davul çalmayı hayatının parçası haline getirmiş; 7’den 70’e, 500’den fazla kadını yan yana getirmeyi başarmış. 2023’te ‘Hit Like A Girl Türkiye’ isimli bir belgesel çekmişler. Bu yıldan itibaren de isimleri She Rocks! oldu. Senay bu maceranın nasıl başladığını ve neler yaptıklarını anlattı.

◊She Rocks! oluşumu yaklaşık 500 kişiden oluşan bir kadın, baterist topluluğu... Nasıl bir araya geldiniz?

‘Hit Like A Girl’ Amerika kökenli, dünya çapında düzenlenen ve kadınlara hayallerinin peşinden koşmaları için cesaret veren bir dayanışma topluluğu, aynı zamanda davul yarışması. 2021’de topluluğun ve yarışmanın Türkiye temsilciliğiyle organizatörlüğünü üstlendim. İlk üç yıl yarışma düzenledik. 2023’te ‘Hit Like A Girl Türkiye’ adlı belgeselimiz çekildi, Özlem Tekin bu film için bize ‘Dağları Deldim’ şarkısını hediye etti. Bu yıl ismimiz She Rocks!’a evrildi. İlk yıl topluluğumuz 50 kişi bile değilken 5’inci yılımızda 500 kişiyi geçtik. Bu yılın başında 15 davulcumuzun aynı sahneyi paylaşmasıyla yaptığımız etkinliğimiz sosyal medyada viral oldu.

Haberin Devamı

◊Müzik eğitimin var mı? Nasıl davula yöneldin?

Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünden ve Doğuş Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı bölümünden mezun oldum. Çocukluğumdan beri piyano çalıyordum. Ergenlik yıllarımda piyanonun beni yeterince ifade etmediğine karar vererek davul eğitimi almaya başladım.

◊Birçok müzisyenle davul çaldın...

İskender Paydaş’la çalıştık. Şebnem Ferah, Manga gibi isimlerin davulcularını alıp 7 davulcuya kendi şarkısını çaldırdı. Davulcularla aynı sahnede buluşma fikrimin ilhamı oldu. Borusan Filarmoni Orkestrası’yla Nil Karaibrahimgil’e yaptığımız ‘Uyan Anne’ klibinde bir araya geldik. Taş Plak Senfoni, Sesler Hazinesi ve Anadolu Rock orkestralarıyla çaldım. Murat Boz’un ‘Harbi Güzel’ klibindeydim. ‘Sesler Hazinesi’ orkestrasıyla iki yıl sahneye çıktım.

Haberin Devamı

‘Çok göze batıyorsunuz’

◊“Ataerkil düzendeki kadınlara yüklenen algıyı müzik sektöründe kırmak için yola çıktık” diyorsunuz...

Sektörde daha eril görülen davul gibi bir enstrümanda başarı göstermeniz daha geniş kitlelere ulaşmanızı sağlıyor. Kadın olduğunuz ve işinizde yetkin olduğunuz için seçilen bir isim olabiliyorsunuz. Eksilerine gelirsek de daha çok göze batıyorsunuz ve yeterliliğiniz sorgulanıyor. İşe başladığımda “A kız davulcu, ne kadar ilginç. Acaba çalabiliyor mu” diyorlardı. Kendini izleyiciye ve topluma kanıtlaman isteniyor. Hep duyduğum, olumlu görünen olumsuz cümlelerden biri şu: “Bir kadına göre çok iyi çalıyorsun.” Bu yüzden topluluğumuzun adı ‘Hit Like A Girl’dü.

Haberin Devamı

◊Ne anlatıyor bu söz tam olarak?

Bir araştırma var. 30 yaşındaki bir kadına “Kız gibi vur” dendiğinde “Ay” deyip böyle daha minnoş bir şekilde vuruyor. 6-7 yaşındaki bir küçük kız çocuğuna aynı şeyi söylediğinizde bütün gücüyle indiriyor yumruğunu. Bu aslında toplumun dile yüklediği anlamların nasıl zamanla içimize işlediğine dair bir örnek. Oradaki “Kız gibi vur” aslında bir şeyi yarım yamalak değil; hakkıyla yapmak demek.

◊Ülkemizde böyle başka kadın müzisyen toplulukları var mı?

Sista Sound, Sister Music Chain, Kreşendo var mesela. Bu topluluklarla omuz omuza bağımızı her zaman koruyoruz. Gerçekten bir ‘girl power’ (kız gücü) var aramızda.

Haberin Devamı

Elbiseler bile atık malzemelerden

◊Aynı zamanda kendi şarkılarını söylüyorsun. ‘Fungistanbul’la birlikte bir şarkı ve klip yayımladınız. Anlatır mısın biraz?

Geçen yıl Model grubundan Can Temiz’le ‘Ölümlü Dans’ adında bir düetimiz çıktı. Enstrümantal şarkılar yaptım, İngilizce şarkılar söyledim. Davul eğitimi de veriyorum. ‘Bluetiful’ klibimdeki kadınların hepsi benim öğrencim. Şimdi de Fungistanbul adlı grupla yeni bir proje yaptık. Onlar atık malzemelerden enstrümanlar ürettiler. Bu enstrümanlarla ‘Çadırımın Üstüne’ adlı anonim şarkıyı çaldık. Klibimiz de yayımlandı. Üzerimdeki elbise bile atık malzemelerden yapıldı.