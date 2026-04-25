Küçüklüğünden beri arabalara ilgi duyduğunu anlatıyor: “Odağım hep arabalardaydı. 7 yaşımdayken Tuzla’daki Karting Park’a gitmiştik. Pistteki araçları görünce denemek istedim. Her şey orada başladı.” İskender Zülfikari 15-18 Nisan’da, İtalya’nın Lonato kentinde gerçekleşen WSK Euro Series karting yarışında, 14 ila 17 yaşındakilerin katıldığı OK kategorisinin R2 finalinde rakiplerini geride bırakarak, damalı bayrağı ilk sırada geçti. Söyleşiyi yaptığımız sıradaysa 2-3 Mayıs’ta gerçekleşecek Champions of the Future’ın 2’nci raundunun antrenmanları için İspanya, Valencia’daydı. İskender’e temposunu ve hedeflerini sorduk; annesi de oğlunu anlattı.

◊ Kartingle nasıl tanıştın?

Küçüklüğümden beri arabaları çok seviyordum. İlgi ve odağım hep arabalardaydı. 7 yaşımda Tuzla’da Karting Park’a gitmiştik. Pistteki o arabaları görünce denedim.

◊ Ailende ilgilenen var mıydı?

Ailemde hiç kimse karting yapmadı.

◊ İlk başladığın günlerde bunu profesyonel anlamda devam ettirmeyi düşünmüş müydün?

F1 seyretmeye başladım. Bayağı heyecanlıydım. Yarıştığım kategoride yaşça benden daha büyükler vardı ve adaptasyon göstermek biraz zordu. İkinci yarışımda 3’üncü bitirmiştim ve büyük maceramın başlangıcıydı.

◊ Kartingde seni en çok heyecanlandıran şey ne? Teknik detaylarla aran nasıl?

Teknik detaylar bolca antrenmandan sonra kendiliğinden geliyor. Sporumu çok seviyorum, en heyecanlı olan tarafı sıralama turları oluyor. 6 dakika olduğu için çok kısa bir sürede en iyini yapmaya çalışıyorsun ve herkes kısa bir sürede en iyisini yapmaya çalıştığı için önünde bazen trafik olabiliyor, bazen önüne biri geçebiliyor. Sıralama turları stresli zamanlar oluyor.

◊ Stresle başa çıkmak için neler yapıyorsun?

Çok şey yapmana gerek yok, kendine güvenmen en önemli şey. Hızlı bir pilot olduğum için ve kendime güvendiğim için adaptasyon sağlıyorum.

◊ Antrenmanlar ne kadar vaktini alıyor?

Yarış haftası bitince iki-üç günü rahat geçiriyorum, sonra tekrar antrenmanlara başlıyorum.

◊ Okul hayatını yarış takvimiyle yürütmek zor oluyor mu?

Yarış haftalarımdaki boş zamanlarımda iki saat de olsa online ders yapabiliyorum. Tabii yine zorlu oluyor.

◊ Teknolojiyle aran nasıl, ekran süresi konusunda disiplinli misin?

Türkiye’deyken günde 2 saat kullanıyorum. Yarış haftalarında tek başıma uçuyorum. İndiğimde koçum karşılıyor. Babama “İndim, merak etme” diyorum. Sonra koç telefonumu alıyor.

◊ En büyük hedefin ne?

Tabii ki Formula 1.

◊ Sosyal medyada İngilizcenle ilgili yorumlar yapılıyor...

Evet, görüyorum. Uzun süredir Avrupa’da olduğum için İngilizcem gelişti. Şu an ikinci dilim gibi oldu.

◊ Yabancı dil sana nasıl katkı sağlıyor?

Takımla iletişimde çok önemli. Arabanın ayarlarını yaparken feedback (geribildirim) vermem lazım.

‘Başarana kadar denemeye devam eden bir çocuk...’

Deniz Zülfikari, annesi

“Hayattan en keyif aldığım anlar İskender’imi yarış pistinde izlediğim anlardır. Motor sporlarında sürücü dışı faktörler de çok etkili. Bazen sorun yaşayabiliyor. Bu zamanlarda ona yüzde yüz güvendiğimizi anlatıp moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Zorlandığımız bir konu, devam eden eğitimi. Pistte olmadığı her dakikayı akranlarından geri kalmamak için değerlendiriyor. Sevgi dolu bir çocuk. Sevgisini çekinmeden açıkça ifade eder. Yaptığı sporun doğası gereği rekabetçi ve hırslı, herhangi bir konuda başarana kadar denemeye devam eden bir çocuk. Biz de ailece başarılarını her şeyin üstünde tutuyoruz.”