Kendi evinizin içmimarı olabilirsiniz

1) Ev ve hikâyesi

DAİRE

338 bin takipçi

Farklı mesleklerden, farklı şehirlerden stil sahibi kişilerin evlerini ve hikâyelerini yakından izleme fırsatı sunan bu kanalın, ev sahiplerinin anlatımlarıyla bilindik tasarım kalıplarının dışına çıkan oldukça özgün içerikleri var. Kanal, günlük hayatımıza uyarlayabileceğimiz, tecrübe edilmiş pek çok pratik fikri ve ev sahiplerinin özgün yaşam şeklini de izleyiciye aktarıyor.

2) Serilerden seri seç

ARCHITECTURAL DIGEST

3.52 milyon takipçi

Takipçi sayısıyla öne çıkan Architectural Digest’te farklı serilerde, farklı içeriklere ulaşabilirsiniz. Mimar veya içmimarlar tarafından tasarlanmış ünlü kişilerin yaşam alanlarını kendilerinden dinlemek için ‘Open Door’ları izleyebilir, ‘Unique Spaces’ serileriyle de eşi benzeri bulunmayan evlerin hikâyelerine tanık olabilirsiniz.

3) Neşeli projeler

EVİM DERGİSİ

17.3 bin takipçi

Burcunuza göre dekorasyon önerilerinden tutun da evde kendi kendinize yapabileceğiniz neşeli projelere kadar pek çok pratik fikir veren videolar bulacağınız Evim Dergisi YouTube kanalı da en çok izlenenlerden. Yaşam alanlarındaki değişimi izlemek insanlara ilham veriyor.

4) İşlevsel mekânlar

İÇMİMAR BERNA

280 bin takipçi

Öğretici ev turlarıyla öne çıkan bu kanalda, içmimar Berna Acar Kasırga’yı kimi zaman bir apartman dairesinde usta titizliğinde uygulama detaylarını incelerken, kimi zaman bir kafenin işleyiş ve fonksiyonunu sorgularken görebiliyoruz. İşlevsel mekân kullanımları için oldukça bilgilendirici kanallardan.

5) Avustralya stili

THREE BIRDS RENOVATIONS

176 bin takipçi

Melda Narmanlı tavsiye ediyor: “Özellikle yazlık evlerin dekorasyonunda Avustralya ve Byron Beach stilini çok sevdiğim için, kurumsal kariyerlerini bırakıp mekân tasarımına başlayan ve bitirdikleri projelerle ilgili deneyimlerini paylaşan üç genç annenin Three Birds Renovations hesabı çok hoşuma gidiyor.”

6) Uygun bütçeli işler

ERSİN DOĞAN

14.8 bin takipçi

‘Kendin Yap’ akımının öncülerinden biri olan Ersin Doğan’ın kanalı, izleyiciye uygun fiyatlı projeler sunuyor. Kimi zaman dekor için bir makrome ürünü yapımı, kimi zaman bir yatak odası yenilemesiyle oldukça ufuk açıcı.

7) Fiyat bilgisi de var

REFINERY29 / SWEET DIGS:

2.64 milyon takipçi

Odağında kadın bulunan YouTube kanalının ‘Sweet Digs’ serisinde ABD’de farklı evlere konuk oluyorsunuz. Diğer kanallarda pek sık rastlanmayan bir özelliği var. Ev sahiplerinin kendi anlatımlarıyla küçük bir objeden ev kirasına kadar tasarımın finansal boyutunu da öğreniyorsunuz.

8) Haber portalı gibi

DEZEEN

149 bin takipçi

Dezeen, hem profesyoneller hem de tasarıma ilgi duyanlar için bir açık kaynak. Nitelikli ürünlerden iç mekân tasarımlarına, tasarımcıların röportajlarından podcast’lere takip edebileceğiniz bir haber portalı demek mümkün. Dezeen editörlerinin süzgecinden geçmiş işler, tasarımcılar için güçlü bir bilgi kaynağı.

9) Az al, uzun kullan

USE LESS

185 bin takipçi

Danimarkalı Signe Hansen’in Use Less isimli kanalında COVID-19 döneminde evde sadeleştirme, detoks ve düzenleme yapmak için güzel videolar var. Kanal, İskandinav minimalizmi doğrultusunda dekorasyon örnekleri sunuyor. Mottosu: Daha seçici ol, daha az al ve daha uzun kullan.

10) Sınırlar kalkıyor

ARTIMEKÂN

3.1 bin takipçi

Art’ı Mekân dergisinin kanalında profesyonellerden tasarımlarını gerçekleştirdikleri evlerin hikâyelerini dinleyebiliyorsunuz. Mimar Dicle Hökenek, “Ev sahibinin talepleri ve tasarımcının farklı çözüm önerilerini dinlediğinizde kendi eviniz için de

ufuk açıcı örneklerle karşılaşabilirsiniz” diyor.