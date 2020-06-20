Kendi evinizin içmimarı olabilirsiniz
Son zamanlarda evlerimizde daha çok vakit geçiriyoruz. Yaşadığımız alanları güzelleştirmenin tam zamanı. Eskilerin “Tebdili mekânda ferahlık vardır” dediği gibi, evinizde bir değişim ve yenilik istiyorsanız listemize bir göz atın.
1) Ev ve hikâyesi
DAİRE
338 bin takipçi
Farklı mesleklerden, farklı şehirlerden stil sahibi kişilerin evlerini ve hikâyelerini yakından izleme fırsatı sunan bu kanalın, ev sahiplerinin anlatımlarıyla bilindik tasarım kalıplarının dışına çıkan oldukça özgün içerikleri var. Kanal, günlük hayatımıza uyarlayabileceğimiz, tecrübe edilmiş pek çok pratik fikri ve ev sahiplerinin özgün yaşam şeklini de izleyiciye aktarıyor.
2) Serilerden seri seç
ARCHITECTURAL DIGEST
3.52 milyon takipçi
Takipçi sayısıyla öne çıkan Architectural Digest’te farklı serilerde, farklı içeriklere ulaşabilirsiniz. Mimar veya içmimarlar tarafından tasarlanmış ünlü kişilerin yaşam alanlarını kendilerinden dinlemek için ‘Open Door’ları izleyebilir, ‘Unique Spaces’ serileriyle de eşi benzeri bulunmayan evlerin hikâyelerine tanık olabilirsiniz.
3) Neşeli projeler
EVİM DERGİSİ
17.3 bin takipçi
Burcunuza göre dekorasyon önerilerinden tutun da evde kendi kendinize yapabileceğiniz neşeli projelere kadar pek çok pratik fikir veren videolar bulacağınız Evim Dergisi YouTube kanalı da en çok izlenenlerden. Yaşam alanlarındaki değişimi izlemek insanlara ilham veriyor.
4) İşlevsel mekânlar
İÇMİMAR BERNA
280 bin takipçi
Öğretici ev turlarıyla öne çıkan bu kanalda, içmimar Berna Acar Kasırga’yı kimi zaman bir apartman dairesinde usta titizliğinde uygulama detaylarını incelerken, kimi zaman bir kafenin işleyiş ve fonksiyonunu sorgularken görebiliyoruz. İşlevsel mekân kullanımları için oldukça bilgilendirici kanallardan.
5) Avustralya stili
THREE BIRDS RENOVATIONS
176 bin takipçi
Melda Narmanlı tavsiye ediyor: “Özellikle yazlık evlerin dekorasyonunda Avustralya ve Byron Beach stilini çok sevdiğim için, kurumsal kariyerlerini bırakıp mekân tasarımına başlayan ve bitirdikleri projelerle ilgili deneyimlerini paylaşan üç genç annenin Three Birds Renovations hesabı çok hoşuma gidiyor.”
6) Uygun bütçeli işler
ERSİN DOĞAN
14.8 bin takipçi
‘Kendin Yap’ akımının öncülerinden biri olan Ersin Doğan’ın kanalı, izleyiciye uygun fiyatlı projeler sunuyor. Kimi zaman dekor için bir makrome ürünü yapımı, kimi zaman bir yatak odası yenilemesiyle oldukça ufuk açıcı.
7) Fiyat bilgisi de var
REFINERY29 / SWEET DIGS:
2.64 milyon takipçi
Odağında kadın bulunan YouTube kanalının ‘Sweet Digs’ serisinde ABD’de farklı evlere konuk oluyorsunuz. Diğer kanallarda pek sık rastlanmayan bir özelliği var. Ev sahiplerinin kendi anlatımlarıyla küçük bir objeden ev kirasına kadar tasarımın finansal boyutunu da öğreniyorsunuz.
8) Haber portalı gibi
DEZEEN
149 bin takipçi
Dezeen, hem profesyoneller hem de tasarıma ilgi duyanlar için bir açık kaynak. Nitelikli ürünlerden iç mekân tasarımlarına, tasarımcıların röportajlarından podcast’lere takip edebileceğiniz bir haber portalı demek mümkün. Dezeen editörlerinin süzgecinden geçmiş işler, tasarımcılar için güçlü bir bilgi kaynağı.
9) Az al, uzun kullan
USE LESS
185 bin takipçi
Danimarkalı Signe Hansen’in Use Less isimli kanalında COVID-19 döneminde evde sadeleştirme, detoks ve düzenleme yapmak için güzel videolar var. Kanal, İskandinav minimalizmi doğrultusunda dekorasyon örnekleri sunuyor. Mottosu: Daha seçici ol, daha az al ve daha uzun kullan.
10) Sınırlar kalkıyor
ARTIMEKÂN
3.1 bin takipçi
Art’ı Mekân dergisinin kanalında profesyonellerden tasarımlarını gerçekleştirdikleri evlerin hikâyelerini dinleyebiliyorsunuz. Mimar Dicle Hökenek, “Ev sahibinin talepleri ve tasarımcının farklı çözüm önerilerini dinlediğinizde kendi eviniz için de
ufuk açıcı örneklerle karşılaşabilirsiniz” diyor.
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