Kemerlerinizi bağlayın

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Kıpır kıpır bir Tan

İlk kez Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda canlı söylemiş, çok da sevilmişti yeni şarkısı Tan Taşçı’nın. Kısa bir süre önce yayımlanan ‘Defoluyorum’ flamenko esintili kıpır kıpır bir yaz parçası. Söz ve müziği Taşçı’ya ait olan ‘Defoluyorum’da müzisyene Faslı prodüktör Ramoon eşlik ediyor.

‘Defoluyorum’

Tan Taşçı, Ramoon

TCTVL

Rap soslu

Aslı Hünel yeni şarkısı ‘Bundan Bahsetsin’de genç müzisyen Ceyz ile işbirliğine gitmiş. Ceyz söz ve müziği Özlem Güneykaya’ya ait olan parçanın hem düzenlemesine imza atmış hem de rap bölümünü seslendirmiş. Aslı Hünel bu enerjik şarkıyla yeni tarzlara açık olduğunun da sinyallerini vermiş.

‘Bundan Bahsetsin’ (Tekli)

Aslı Hünel feat. Ceyz

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Sony Music Türkiye

Esintiler yakın coğrafyadan

Usta müzisyen Ege gelecek yıl bir best of (en iyiler) albümü çıkarmaya hazırlanıyor. Bu albümde olacak şarkılardan dördüncüsü ‘Aşktan Söz Et’ yayımlandı. Söz ve müziği Taner Çetin Pehlivan’a ait şarkının düzenlemesinde Erol Temizel’in imzası var. Yüksek ritimli şarkıda Balkan nefesli enstrümanları kullanılmış.

‘Aşktan Söz Et’ (Tekli)

Ege

T-Ekspres Prodüksiyon

‘Çok ağladım, çok ağlattım. Elime bir şey geçmedi haberiniz olsun’ diyor yeni teklisinde Çağdaş Çelik. Düzenlemesi ‘Bay Yetenek’ Çağrı Telkıvıran’ın elinden çıkan şarkının akılda kalıcı sözleriniyse Sefa Nuh Polat yazmış. Çağdaş Çelik de özlediğimiz tarzdaki pop şarkısını hakkıyla yorumlamış.

‘Bak Sen Şu İşe’ (Tekli)

Çağdaş Çelik

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Future Production

Bir de ondan dinleyin

Bu haftanın yeniden yorumlanan şarkısı ‘Düşer O’. Yıllar önce İzel’den dinlemiştik, şimdi de Seda Mete’nin buğulu sesinden dinliyoruz. Sözleri Onur Özdemir ve Alper Narman’a ait olan şarkının modern düzenlemesinde Burakcan Güneren ismini görüyoruz.

‘Düşer O’ (Tekli)

Seda Mete

Seda Mete SM

Rock müziğin güçlü kadın seslerinden Pamela bu kez bir türkü yorumladı. Elbette kendi tarzında. ‘Şeker Oğlan’ın ritmik ve funk düzenlemesini söyleyen Pamela, türkünün eğlenceli yapısını korumayı ihmal etmemiş. Tekli ‘Kadının Türküsü’ albüm serisinde olacak.

‘Şeker Oğlan’ (Tekli)

Pamela

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Garaj Müzik