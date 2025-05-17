Kebaplar ateşin üzerinde, Sezen Aksular, Yıldız Tilbeler fonda

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Arka arkaya açılan restoranlar, artık şehrin klasiği haline gelen canlı müzik mekânları derken Maslak 1453 son birkaç yıldır gece hayatının İstanbul’daki popüler noktalarından biri haline geldi. Cahide Palazzo, Yeni Gazino, Esnaf, hepsi orada. Bir süre önce açılan Acolar Ocakbaşı da kısa sürede popüler oldu. Tabii bunda son dönemin modasının da etkisi var. Bir dönem gece eğlencesinden önce gidilen balıkçılar şimdilerde yerlerini ocakbaşılara bıraktı. Acolar da gece eğlenceye gitmeden önce oturup, sohbet edip bir şeyler yiyebileceğiniz mekânların başında geliyor bir süredir.

Gelelim Acolar’ın künyesine; mekân, İstanbul gece hayatının bilinen yerleri Fensi ve Vitrin ile bir Alaçatı klasiği olan Limon Köyiçi’nin sahipleri Yasin Becek, Yücel Güler ve Ulaş Güleser’e ait. İsimler tecrübeli olunca eğlence de garanti oluyor.

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Önünde minik bir kapalı bahçesi var, içeriye girer girmez ocakbaşı çıkıyor karşınıza. DJ kabininde Semih Esen başlıyor çalmaya; Melike Şahinler, Yıldız Tilbeler, Sezen Aksular... Burası bildiğiniz ocakbaşılardan değil, özellikle hafta sonu çok hareketli. Pazar günleri Arabeskebap geceleri düzenleniyor, ateşin üzerinde kebaplarınız pişerken fonda Müslüm Gürsesler, İbrahim Tatlısesler... Ben bir salı akşamı gittim, biraz sakindi ama masalar doluydu. Kız kıza gelenler, doğum günü kutlamaları vardı. Bu arada Acolar’ın üst katı özel olarak kapatılabiliyor. Bence mekânın asıl alameti farikası yeni açılacak arka terası. DJ kabini oraya geçecek, eğlence açık havaya taşınacak.

USTA OCAĞIN BAŞINDA

Baharat çeşitleri ve mezelerin malzemeleri Gaziantep’ten geliyor. Ocağın başında Servan Bulgan var. Mezeler 275-330 lira, ara sıcaklar 300-450 lira, salatalar 350-400 lira, kebaplar 720-1.150 lira arasında. Klasik kokteyllerin fiyatları 650-900 lira, imza kokteyller 650-1.000 lira. Ben vegan bir arkadaşımla gittiğim için siparişimi yarım porsiyon olarak verdim. Yağlı kara (1.050 lira) ve ciğer şişin (900 lira) tadına baktım, favorim açık ara yağlı karaydı. Mezelerden Acolar cacık (300 lira), çiğköfte (330 lira) ve humusu (300 lira)

beğendim. Ayrıca salatalardan tablacı salatasına (350 lira) bayıldım. Porsiyonlar küçük değil, iki kişinin yiyebileceği büyüklükte. Giderken spor şıklık geceyi kurtarır. Adı üstünde ocakbaşı, abartıya gerek yok.

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AH GECELER

◊ Özlem Başar bu gece 23.00’te Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

◊ Anıl Durmuş bu gece 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

◊ Aybüke Albere bu gece 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Begüm Obiz yarın 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Yağmur Hızal yarın 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

◊ Sakiler 20 Mayıs Salı 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Özcan Deniz 21 Mayıs Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

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◊ Berk Sunal 23 Mayıs Cuma gecesi 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. Rezervasyon:

@boopkurucesme

◊ Linet bu gece 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

7/24 YETMEZ

◊ Önceden program yapmadınız ve bu akşam dışarı çıkmakla güzel bir uyku çekmek arasında kaldınız... İşte tam da bu kararsızlığa uygun, farklı, bir o kadar da ‘garip’ bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Ataşehir DasDas’ta bu akşam 23.30’da bir uyku konseri düzenlenecek; adı, ‘Sleepover’ (yatıya kalmak). İlk gördüğümde hayrete düştüm. “Bunu da yapmışlar” dedim. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek bu etkinlik elektronik müzik prodüktörü Emiran tarafından tasarlanmış. Gece boyunca kesintisiz olarak süren bir müzik olacak. Katılımcılar tek kişilik yataklara uzanarak dinleyecek bu müziği. Bilet fiyatı 2.970 lira. mobilet.com

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◊ Geçen yıl Tophane’de düzenlenen ‘Art in Shop’ etkinliği bu sene 22-25 Mayıs’ta Nişantaşı’nda gerçekleşecek. Bilmeyenlere kısaca anlatayım nedir bu ‘Art in Shop’. Tümü birbirine yürüme mesafesinde olan terlikçi, fotokopici, çiçekçi, tasarım butiği gibi çeşitli dükkânlarda sanat eserleri sergilenecek. Ve böylelikle bu mekânlar alternatif birer sanat galerisine dönüşecek. Günlük hayatın akışı içinde ziyaret edilen, alışveriş yapılan dükkânlar, etkinlik süresince çağdaş Türk sanatçı ve tasarımcıların eserlerine ev sahipliği yapacak.

◊ Bir havadis de Büyükada’dan gelsin. Princes’ Palace Resort geçen mart ayında açılmıştı. Otel şehirden uzaklaşmadan Çeşme’ye, Bodrum’a ışınlıyor sizi… Havalar güzelleşmeye başladı, kısa bir kaçamak yapmak istiyorsanız radarınızda olsun. Benim de çok merak ettiğim bir otel, en kısa zamanda gideceğim.