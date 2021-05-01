Kat kat lezzet: Türkiye’nin en iyi 10 börekçisi
Kat kat döşenmiş, fırından yeni çıkmış, sıcacık bir dilim böreğe kim hayır diyebilir ki! İngiliz The Guardian gazetesi de buna katılıyor olmalı. Gazetenin okur yorumlarıyla hazırladığı ‘piknik önerileri’ haberinde Türk böreğine de yer verildi. Peynirlisinden ıspanaklısına, kıymalısından pudraşekerlisine çeşitli seçenekleriyle yolu Türkiye’den geçen herkesin gönlünde taht kuran böreğin en iyi adreslerini sıraladık.
1- İSTER TAVUKLU, İSTER PUDRAŞEKERLİ
Tarihi Bilice Börekçisi, İstanbul
Ebru Erke’nin “Benim bir numaram. Kıymalı-üzümlüsü çok güzel” diyerek anlattığı Tarihi Bilice Börekçisi 1976’dan beri hizmet veriyor. Sarıyer’deki mekânda kıymalıdan suböreğine, tavukludan pudraşekerli böreğe her çeşidi bulabiliyorsunuz. (0212) 271 09 66
2- ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR
Tarihi Yeniköy Börekçisi İstanbul
Yeniköy’ün en nostaljik noktalarından Yeniköy Börekçisi sık tercih edilen mekânlardan biri. Taş fırında, odun ateşinde pişen börekleri meşhur. Mehmet Yaşin ve Bengi Kurtcebe öneriyor. (0532) 282 24 77
3- COĞRAFİ İŞARET ALDI
Anadolu Su Böreği Erzurum
1995’ten beri Akköse ailesinin kadınları tarafından hazırlanıyor. Ebru Erke “Çok iyiler. Erzurum su böreği olarak coğrafi işaret aldılar” diyor. Türkiye’nin her yerine kargo hizmeti sunuyor. (0442) 215 44 44
4- BİNLERCE TEPSİ ÜRETİYOR
Dilim Börek İstanbul
2003’te kurulan işletme için Sahrap Soysal “Merkezi bir mutfakta, binlerce tepsi börek yapılmasına rağmen lezzetlerinden hiçbir zaman ödün vermediler” yorumunda bulunuyor. 444 43 56
5- YUFKA ÖNÜNÜZDE AÇILIYOR
Osman Usta Antalya Börekçisi, İzmir
Küçücük bir dükkânda 1979’dan beri hizmet veriyor. Müge Akgün “Önünüzde açılan taze yufkalarla yapılıyor. Ağızda lezzet patlaması yaratan böreğini tatmak için İzmir’e gidilir” diyor. (0232) 489 35 42
6- 55 ÇEŞİT ÜRÜN SUNUYOR
İzol Börek Adana
1976’dan beri herkesin dilinde. Adana’da Saydam Caddesi’ndeki işletme 27 bayi ve 55 çeşit ürünüyle hamur işi severlerin sıkça uğradığı adreslerden biri. Hazer Amani tavsiye ediyor. (0322) 352 30 77
7- TARİFLER ANNEANNEDEN
Kuhinja Boşnak Böreği İstanbul
Ayfer Yavi’nin önerdiği mekân 2015’te Bahçelievler’de faaliyete başladı. İncecik açılmış böreklerin tarifleri anneannelerinden kalma, mutfaklarında da Boşnak kadınlar çalışıyor. (0212) 644 74 82
8- ASIRLIK GELENEK
Tarihi Sarıyer Börek İstanbul
1895’e dayanan köklü geçmişiyle tam bir Sarıyer klasiği... Kıymalı, kuşüzümlü börek ve pudraşekerli tatlı börek en sevilen lezzetleri.
Refika Birgül’ün önerisi. 444 41 70
9- 40 YILDIR TEK ŞUBEDE
Gaziburma Mustafa İstanbul
Pendik’teki tek şubesiyle 40 yıldır müşterilerini ağırlıyor. Tatlılarıyla ünlü olan yer için Çiğdem Seferoğlu “Peynirli suböreği İstanbul’un en iyisi” diye konuşuyor. (0216) 354 27 27
10- KIYMALISI İÇİN SİPARİŞ VERİN
Diyar Burma İstanbul
1905’ten bu yana faaliyette. Ahmet Örs “Kalamış’taki şubesinden alıyorum ve suböreği bu civarın en iyisi” diyor. Siparişe özel kıymalı tepsi böreği de yapılıyor. (0216) 576 82 75
EN İNCE HALİNİ OSMANLI’DA ALDI
Ayfer Yavi, ‘Bir Dünya Börek’ kitabının yazarı
Türkiye’nin birçok yerinde, özellikle sabahları buharı tüten kıymalı, peynirli, patatesli, otlu, ıspanaklı ve sade börekler mutfağımızın değerli simgelerindendir. Türk halkının Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan kadim mutfağının yadigârıdır. Osmanlı’da en ince halini aldığını bildiğimiz börekler bu topraklardaki altın çağını 17’nci ve 18’inci yüzyılda yaşamış. Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatnamesi’nde daha önce duymadığınız onlarca çeşidi yer alır: Şam böreği, tereyağlı murtabak böreği, çiriş böreği, ballı börek, çakıl böreği, bohça böreği, tencere böreği, kapak böreği, süt böreği, mihrap böreği, paça böreği ve daha niceleri...