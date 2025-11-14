Karşınızda İstanbul, tabağınızda Ege

Haberin Devamı

Şehirde semtler dönem dönem parlıyor, sonra o popülaritesi kayboluyor. Bebek öyle değil, her daim hareketli, her zaman gözbebeğimiz. Klasikleri de var; yenileri ve yenilenenleri de... Poseidon mesela, bir dönem semtin sevilen balıkçılarındandı. Kapandı, yeri uzun yıllar boş kaldı. Taa ki geçen bahar aynı yerde Bodrum’dan tanıdığımız Paraliaki açılana kadar.

Lezzeti ve ambiyansıyla herkesin dilinde olan yeri uzun zamandır merak ediyordum. Nihayet geçen haftalarda yolumu düşürdüm. İçeriye girer girmez büyüleniyorsunuz, çünkü camekânın hemen arkasında şahane bir İstanbul manzarası karşılıyor sizi. İçerisi loş, gecenin karanlığında İstanbul’un ışıkları aydınlatıyor mekânı. Erken rezervasyon yaparsanız cam kenarındaki masaları tercih ettiğinizi mutlaka belirtin, orada oturmak ayrı bir keyif.

Malum, havalar soğudu ama şahane bir bahçesi, dış alanı da var Paraliaki’nin. İçeride otursanız bile dış kısmına mutlaka çıkın, Boğaz havasını içinize çekin. İstanbul Boğazı’nın kıyısında ama doğanın içinde gibi hissediyorsunuz kendinizi çünkü girişte zeytin ağaçları, yeşilliklerle bezeli bir peyzajı var.

Gelelim Paraliaki’nin mutfağına... Asıl olay burada başlıyor. Mutfağında doğallık ve iyi malzeme başrolde. En taze deniz ürünlerini ve yerel üreticilerden temin edilen malzemeleri kullanıyor. Günlük taze balıklar, Ege’nin özel otlarıyla hazırlanan mezeler, mavi kuyruklu karides, baby kalamar ve deniz mahsullü erişte gibi imza lezzetler mekânı gastronomik açıdan da ön plana çıkarıyor, diğerlerinden ayırıyor.Paraliaki’nin mutfağı, şef Nesimi Topdağ’ın kendine has dokunuşlarıyla şekilleniyor.

Şık bir balıkçı

En çok dikkatimi çeken şey menüde başlangıçlardaki kalemlerin bol seçenekli olmasıydı. Yanlış anlaşılmasın, zengin görünsün diye abartılmış tabakları değil, klasik lezzetleri dahil etmişler menülerine. Fiyatlar yüksek gibi olsa da mekânın konumuna ve benzerlerine göre ortalamanın üzerine çıkmıyor. Başlangıçlar 200-850 lira, salatalar 600-900 lira, ara sıcak ve ızgaralar 750-1.800 lira arasında. Porsiyonlar büyük, iki kişi paylaşabilir. Ahtapot söğüş, deniz mahsullü erişte ve taramanın tadı hâlâ damağımda. “Peki, ya balıklar nasıldı” diyecek olursanız; meze, ara sıcak derken yer kalmadı, balığı bir sonraki gidişime bıraktım.

Paraliaki çok şık bir balıkçı, giyim kuşama özen göstermekte fayda var. Bu arada yaş ortalaması da yüksek. Romantik bir ilk buluşma, kadın kadına bol sohbetli bir akşam yemeği veya kalabalık bir kutlama yemeği için tercih edilebilir. Özellikle hafta sonları çok kalabalık. Hoş ben hafta içi bir akşam uğradım ancak giden, gitmeye niyetlenen arkadaşlarımdan hafta sonları yer bulmanın zor olduğunu duydum.

Haftanın klasiği

Hazır balık demişken değme balıkçılara taş çıkaran bir İstanbul klasiğini hatırlatmak istiyorum; Asmalı Cavit... Ben balıkçı sohbetini, muhabbetini çok severim ama iş balığa gelince her yerde balık yemem, tercih etmem. Asmalı Cavit bir meyhane ama balık işini çok iyi yapıyorlar, tabii ki mezeleri de çok başarılı. Şu sıralar yolunuz Asmalı’ya düşecekse Cavit’e bir uğrayın. Yolunuz düşecekse diyorum ama rezervasyonsuz gitmek pek mümkün değil, hep dolu. Yer buldunuz diyelim, mutlaka ızgara sardalya veya hamsi (hangisi varsa) sipariş edin, ızgara kalamarı unutmayın. Öncesinde de taramanızı istersiniz. Balık dedik ama bir de guilty pleasure’ımı (suçlu zevk) paylaşayım sizinle; güveçte gelen sıcak işkembeyi denemeden sofradan kalkmayın.

AH GECELER

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Aybüke Albere bu gece 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Burçin Birben bu gece 23.00’te My Cabaret’de. (0532) 174 75 75

◊ Melsum bu gece 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Yusuf Aslan bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Okan Albayrak yarın 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live’da. Rezervasyon: @the.roomlive

◊ Funda Arar ve Kubat 21 Kasım Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Alya 20 Kasım Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

7/24 YETMEZ





◊ Cihangir’deki Emily’s Garden’ı çok severim. Yaz, kış fark etmez, bahçesi hep çok keyifli, ortamı hep çok sıcak gelir bana. Geçen pazar yeni bir etkinlik serisine başladılar, ismi Tek Efsane ile Pazar Buluşmaları. DJ performansı eşliğinde sohbet ve lezzet garantili pazar buluşmaları 16.00’da başlayacak. Seri 28 Aralık’a kadar sürecek.

◊ 5Masa müzikli, yemekli eğlence arayanların bir numaralı adreslerinden. Yazın sayfiyeye taşınıyor, kışınsa İstanbul’un her iki yakasında hizmet veriyor. Mekânın Akaretler’deki dükkânı adres değişikliğine gitti, bir süre önce 42 Maslak’a taşındı.

◊ 22 Kasım Cumartesi gecesi ünlü DJ Valeron Karaköy, Frankhan’da setin başına geçecek. 20.00’de kapı açılışıyla başlayacak etkinlik sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek. Backstage bileti 3.000, birinci dönem biletse 1.000 lira. bugece.co