Karnaval tadÄ±nda bir bahar

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SÄ°NEMA

Tuhaf mesajlardan

imkÃ¢nsÄ±z gÃ¶reve...

â—Š UÄŸur Vardan,

HÃ¼rriyet sinema yazarÄ±

â—Š â€˜DROP: Kabul Et veya Reddetâ€™ (DROP)

YÄ±llar sonra ilk randevusuna Ã§Ä±kan dul anne Violet, buluÅŸma esnasÄ±nda tuhaf mesajlar alÄ±r. Gelen mesajlarda kendisine belirtilen isteklerin yerine getirmemesi durumunda kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunun ve bakÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼leceÄŸi bildirilir. Nihayetinde son istek belirir: BuluÅŸtuÄŸu kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmesi... YÃ¶netmenliÄŸini Christopher Landonâ€™Ä±n Ã¼stlendiÄŸi yapÄ±mda Meghann Fahy, Brandon Sklenar ve Violett Beane rol alÄ±yor.

Vizyon tarihi: 11 Nisan

â€˜Elmaslarâ€™ (Diamanti)

70â€™lerde bÃ¼yÃ¼k bir terzi dÃ¼kkÃ¢nÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bir grup kadÄ±nÄ±n hayatÄ±ndan kesitler; sorunlarÄ±, sevinÃ§leri, Ã¼zÃ¼ntÃ¼leri... Ferzan Ã–zpetekâ€™in son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda baÅŸrolleri Jasmine Trinca, Luisa Ranieri, Kasia Smutniak, Nicole Grimaudo ve Stefano Accorsi paylaÅŸÄ±yor.

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Vizyon tarihi: 18 Nisan

â€˜Kefenlerâ€™ (The Shrouds)

Ä°ÅŸ insanÄ± Karsh, eÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra tartÄ±ÅŸmalÄ± bir teknolojik uygulama olan GreveTechâ€™i icat eder. Bu teknoloji aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla geride kalanlar kaybettiklerinin cesetlerini kefenleri iÃ§inde gÃ¶zlemleyebileceklerdir. BÃ¼yÃ¼k usta David Cronenbergâ€™in, eÅŸini kaybettikten sonra yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan esinlenerek Ã§ektiÄŸi bu son yapÄ±tÄ±nda Diane Kruger, Vincent Cassel, Guy Pearce ve Sandrine Holt

rol alÄ±yor.

Vizyon tarihi: 8 MayÄ±s

â€˜Hurry Up Tomorrowâ€™

Uykusuzluktan mustarip bir mÃ¼zisyenin hayatÄ± gizemli bir yabancÄ±yla tanÄ±ÅŸmasÄ±yla deÄŸiÅŸir ve geÃ§miÅŸiyle yÃ¼zleÅŸmesine neden olur. Trey Edwards Shults imzalÄ± yapÄ±mda The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan, Olga Safari rol alÄ±yor.

Vizyon tarihi: 16 MayÄ±s

â€˜GÃ¶revimiz Tehlike: Son HesaplaÅŸmaâ€™ (Mission Impossible

The Final Reckoning)

63â€™Ã¼ne doÄŸru ilerleyen Tom Cruiseâ€™un â€˜YaÅŸlanmadÄ±m, ayaktayÄ±mâ€™ mesajlarÄ±nÄ± sÄ±kÃ§a verdiÄŸi aksiyon serisi â€˜Mission Impossibleâ€™Ä±n sekizinci adÄ±mÄ±nda ana karakter Ethan Hunt â€˜VarlÄ±kâ€™ adlÄ± yapay zekÃ¢ya karÅŸÄ± mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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Vizyon tarihi: 23 MayÄ±s



KONSER-FESTÄ°VAL

Sahneler de adeta Ã§iÃ§ek aÃ§Ä±yor

â—Š Uygar Taylan, HÃ¼rriyet Ekler muhabiri

â—Š Mert Demir 2025â€™in ilk konseri iÃ§in 3 MayÄ±sâ€™ta KÃ¼Ã§Ã¼kÃ‡iftlik Parkâ€™ta sahneye Ã§Ä±kacak. Bu Ã¶zel konserde Ã§Ä±kacak yeni albÃ¼mÃ¼nden ÅŸarkÄ±larÄ± ilk kez sevenleriyle paylaÅŸacak.

â—Š Oi Va Voi 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir DoÄŸu Avrupa, OrtadoÄŸu ve Ã¶tesinden esinlenen kozmopolit ritimleri kendi tarzÄ±yla harmanlÄ±yor. Grup yeni albÃ¼mÃ¼ â€˜The Waterâ€™s Edgeâ€™i 2 MayÄ±sâ€™ta dinleyicileriyle buluÅŸturacak. AlbÃ¼mÃ¼n yayÄ±nÄ± sonrasÄ±ndaysa ekip, 7 MayÄ±sâ€™ta Ankara 6:45â€™te,

9 MayÄ±sâ€™ta Ä°stanbul Babylonâ€™da ve 10 MayÄ±sâ€™ta Ä°zmir Soldout PSMâ€™de sahnede olacak.

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â—Š Elektronik mÃ¼zik ve dijital sanat festivali SÃ³nar Ä°stanbul 9-10 MayÄ±sâ€™ta Zorlu PSMâ€™de gerÃ§ekleÅŸecek. Festivalin zengin programÄ±nda The Chemical Brothers (DJ set), Richie Hawtin, Modeselektor (DJ set), Marie Davidson ve AÃ¯sha Devi de var.

â—Š Darkwave ve synthwave tarzlarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± ismi Ä°ngiliz mÃ¼zisyen Jake Leeâ€™nin mÃ¼zik projesi Sidewalks and Skeletons karanlÄ±k ve hipnotik melodileriyle dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunacak. 11 MayÄ±sâ€™ta Blindâ€™da izleyebilirsiniz.

â—Š Ä°ngiltere caz sahnesinin yenilikÃ§i isimlerinden Alabaster Deplume sahnedeki enerjisi ve seyirciyle kurduÄŸu baÄŸla Ã¼nlÃ¼ bir isim. Saksofoncu ve besteci â€˜A Blade Because a Blade Is Wholeâ€™ albÃ¼mÃ¼ turnesi kapsamÄ±nda ilk kez Ä°stanbulâ€™da sahneye Ã§Ä±kacak. 15 MayÄ±sâ€™ta Salon Ä°KSVâ€™de.

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â—Š BelÃ§ikalÄ±-MÄ±sÄ±rlÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± ve sÃ¶z yazarÄ± Tamino Ã¼lkemizde de Ã§ok sevilen isimlerden. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ albÃ¼mÃ¼ â€˜Every Dawnâ€™s a Mountainâ€™Ä± ilk kez canlÄ± dinlemek iÃ§in konseri harika bir fÄ±rsat. 23 MayÄ±sâ€™ta KÃ¼Ã§Ã¼kÃ‡iftlik Parkâ€™ta.

â—Š Ä°zlandalÄ± mÃ¼zisyen Ã“lafur Arnalds ve Janus Rasmussenâ€™in ortak elektronik mÃ¼zik projesi Kiasmos dÃ¼nya turnesi kapsamÄ±nda Ä°stanbulâ€™a geliyor. 23 MayÄ±sâ€™ta Volkswagen Arenaâ€™da gerÃ§ekleÅŸecek konser, etkileyici Ä±ÅŸÄ±k tasarÄ±mlarÄ± eÅŸliÄŸinde unutulmaz bir elektronik mÃ¼zik deneyimi sunacak.

â—Š Kibariye ve Buika Volkswagen Arenaâ€™daki konserlerinin ardÄ±ndan 26 MayÄ±sâ€™ta Harbiye AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda tekrar birlikte sahneye Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Ä°spanyol mÃ¼ziÄŸinin gÃ¼Ã§lÃ¼ sesi Buika ve arabesk mÃ¼ziÄŸin kraliÃ§esi Kibariyeâ€™nin beraber seslendireceÄŸi yeni ÅŸarkÄ±lar da ilk kez dinleyiciyle buluÅŸacak.

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â—Š NorveÃ§li indie-folk ikilisi Kings of

Convenience sakin ve melodik parÃ§alarÄ±yla dinleyicilere huzurlu bir akÅŸam sunacak. Kendini aÃ§Ä±k havada akustik mÃ¼ziÄŸin dinginliÄŸine bÄ±rakmak isteyenler iÃ§in ideal bir etkinlik. Erlend Ã˜ye ve Erik Glambek BÃ¸e Ä°stanbulâ€™a Ã¶zel bir ÅŸov hazÄ±rlÄ±yor, kaÃ§Ä±rmayÄ±n! 28 MayÄ±sâ€™ta KÃ¼Ã§Ã¼kÃ‡iftlik Parkâ€™ta.

â—Š Avustralyaâ€™nÄ±n yÃ¼zlerine taktÄ±klarÄ± etkileyici maskeleriyle Ã¼nlÃ¼, esrarengiz Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼ Glass Beams â€˜Mahalâ€™, Taurusâ€™, â€˜Mirageâ€™ ve â€˜Kongâ€™ gibi hit ÅŸarkÄ±larÄ±yla tanÄ±nÄ±yor. Hipnotik melodilerle saykedelik mÃ¼ziÄŸi bir araya getiren Ã¼Ã§lÃ¼, bir kez daha Ä°stanbullu hayranlarÄ±yla buluÅŸmak iÃ§in 29 MayÄ±sâ€™ta KÃ¼Ã§Ã¼kÃ‡iftlik Parkâ€™ta sahneye Ã§Ä±kacak.

TÄ°YATRO

Paranoya, belirsizlik ve â€˜kutsalâ€™ annelik

â—Š Bahar Ã‡uhadar, tiyatro eleÅŸtirmeni

â—Š â€˜Kozmik Korku ya da Brad Pittâ€™in Paranoyaya KapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± GÃ¼nâ€™ Moda Sahnesi

Christian Lollikeâ€™nin absÃ¼rt mizahla Ã§evre felaketini, kolektif kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve modern insanÄ±n Ã§aresizliÄŸini tartÄ±ÅŸmaya aÃ§tÄ±ÄŸÄ± â€˜Kozmik Korku ya da Brad Pittâ€™in Paranoyaya KapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± GÃ¼nâ€™ adlÄ± oyun Kemal AydoÄŸan rejisiyle sahnede. Sistem Ã§Ã¶kÃ¼yor, gezegen yanÄ±yor

ve kimse bunun gerÃ§ekten farkÄ±nda

deÄŸil mi? Yoksa farkÄ±nda olup da umursamÄ±yor mu? Peki, Brad Pitt bu konuda ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor?

â—Š â€˜Hisâ€™, SFRPZTF

SFRPZTFâ€™in yeni oyunu â€˜Hisâ€™ ebeveyn olabilmek Ã¼zerine. Ã‡ocuk bÃ¼yÃ¼tÃ¼rkenki belirsizliÄŸin ebeveynde oluÅŸturabileceÄŸi yÄ±kÄ±mÄ± ve insanÄ± kemiren varoluÅŸ mÃ¼cadelesini anlatÄ±yor. Oyuncular AyÅŸe Erbulak, Sibel ÅžiÅŸman, UÄŸur Kanbay ve UÄŸur Ãœnal.

â—Š â€˜Kutsalâ€™, TatlÄ± EkÅŸi Tiyatro

Morgan Lloyd Malcolmâ€™Ä±n â€˜Kutsalâ€™Ä± annelik deneyimine pek konuÅŸulmayan, uÃ§ bir noktadan bakÄ±yor. Yeni anne Ninaâ€™nÄ±n peÅŸinde, anneliÄŸin kutsallÄ±ÄŸÄ±na dair yaygÄ±n anlatÄ±larÄ±n Ã¶tesine geÃ§erek puslu, kirli ve Ã¼rkÃ¼tÃ¼cÃ¼ sulara Ã§ekiliyoruz. Oyunun TÃ¼rkiyeâ€™deki ilk yorumunda, TuÄŸrul TÃ¼lekâ€™in rejisi ve Seda TÃ¼rkmen, ÃœmmÃ¼ PutgÃ¼l, Neriman UÄŸurâ€™un gÃ¼Ã§lÃ¼ performanslarÄ± dikkat Ã§ekiyor. â€˜Kutsalâ€™ gerilim ve mizahÄ± dengeli bir ÅŸekilde harmanlÄ±yor.

SERGÄ°

Renkler arasÄ±nda kaybolmak...

â—Š Ä°stanbul Modern, 21 Martâ€™ta Ã–mer UluÃ§â€™un sanatsal yolculuÄŸuna Ä±ÅŸÄ±k tutan â€˜Ufuk Ã‡izgisinden Ã–teyeâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± kiÅŸisel sergisini aÃ§tÄ±. SanatÃ§Ä±nÄ±n 1960â€™lardan 2010â€™a uzanan Ã¼retim sÃ¼recini kapsayan sergi, farklÄ± ifade biÃ§imlerini bir araya getirerek izleyiciyi UluÃ§â€™un yaratÄ±cÄ± dÃ¼nyasÄ±na davet ediyor.

â—Š Pera MÃ¼zesi, Marcel Dzamaâ€™nÄ±n â€˜Ay IÅŸÄ±ÄŸÄ±yla Dansâ€™Ä±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Alistair Hicks kÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen sergi, sanatÃ§Ä±nÄ±n mÃ¼zik ve dansla beslenen renkli hayal dÃ¼nyasÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ yÃ¶netimler, Ã§evresel yÄ±kÄ±m ve savaÅŸlarÄ±n sebep olduÄŸu felaketlere uzanan eserlerini bir araya getiriyor. Pera MÃ¼zesi aynÄ± zamanda KÃ¼tahyalÄ± seramik ustasÄ± Minas Avramidisâ€™in dÃ¶nemini ve eserlerini konu alan ve mayÄ±s ayÄ±nda aÃ§Ä±lacak yeni bir sergi hazÄ±rlÄ±yor.

â—Š Arterâ€™deki â€˜Heykel Olma TeÅŸebbÃ¼sÃ¼â€™ baÅŸlÄ±klÄ± sergi, Franz Erhard Waltherâ€™in zaman ve mekÃ¢nda yeni bedensel mevcudiyet biÃ§imleri yaratmaya yÃ¶nelik sÃ¼regelen Ã¼retimine Ä±ÅŸÄ±k tutuyor.

KENT

Åžehir hayatÄ± kÄ±pÄ±r kÄ±pÄ±r

â—Š Melis YÄ±lmaz, HÃ¼rriyet Ekler kent yazarÄ±

â—Š Adanaâ€™daki Portakal Ã‡iÃ§eÄŸi KarnavalÄ± dÃ¼n baÅŸladÄ±,Â

13 Nisanâ€™a kadar sÃ¼rÃ¼yor. Kebap kokusuna portakal kokusu karÄ±ÅŸacak. MeÅŸhur kortejin tarihi bugÃ¼n.

â—Š 14. AlaÃ§atÄ± Ot Festivali 17-20 Nisanâ€™da gerÃ§ekleÅŸecek. YazÄ±n fragmanÄ± gibi olan bu etkinliÄŸe katÄ±lÄ±n, sokaklar cÄ±vÄ±l cÄ±vÄ±l oluyor. Sezon baÅŸlamamasÄ±na raÄŸmen popÃ¼ler mekÃ¢nlar da kapÄ±larÄ±nÄ± festival boyunca aÃ§Ä±yor.

â—Š Picnic&Gatheringâ€™in altÄ±ncÄ±sÄ± 31 MayÄ±sâ€™ta gerÃ§ekleÅŸecek. SwissÃ´tel The Bosphorusâ€™un bahÃ§esinde bu yÄ±l â€˜Magical Forestâ€™ (BÃ¼yÃ¼lÃ¼ Orman) konseptinde dÃ¼zenlenecek etkinlikte konserler olacak, sokak lezzetleri iÃ§in stantlar kurulacak. YazÄ± dans ederek selamlamak isteyenlere erken dÃ¶nem bilet fiyatÄ±

750 lira.

â—Š YeÅŸilkÃ¶y sahilindeki KÄ±rmÄ±zÄ± Koltuk Ã‡ay BahÃ§esi denize nazÄ±r. DÄ±ÅŸarÄ±dan bÃ¶rek, poÄŸaÃ§a, simit gÃ¶tÃ¼rebiliyorsunuz. BÃ¶reÄŸi, YeÅŸilyurt Ã‡arÅŸÄ±â€™daki Ã‡aÄŸdaÅŸ BÃ¶rekâ€™ten; simidi, YeÅŸilkÃ¶yâ€™deki SarÄ± Ekin Simit Eviâ€™nden alÄ±n. Sonra sahilde bisiklet sÃ¼rÃ¼n, deniz havasÄ±nÄ± iÃ§inize Ã§ekin, yazÄ±n hayalini ÅŸimdiden kurmaya baÅŸlayÄ±n.

â—Š Bebekâ€™te Ã¼Ã§-beÅŸ tur atÄ±n... Sabah Luccaâ€™da havalÄ± bir kahvaltÄ±, ardÄ±ndan biraz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±n. Bebek Otelâ€™e yeni aÃ§Ä±lan, Bodrumâ€™dan transfer Paraliakiâ€™de gÃ¼nÃ¼ batÄ±rÄ±n.

â—Š Kemerburgaz Kent OrmanÄ±â€™na gidin, doÄŸayla baÅŸ baÅŸa bir gÃ¼n geÃ§irin. Ä°Ã§inde doÄŸal gÃ¶ller var, gÃ¶llerdeyse kazlar, Ã¶rdekler... Ãœstelik Ã§evre Ã¶dÃ¼lÃ¼ YeÅŸil Anahtar sahibi bir park burasÄ±.

KÄ°TAP

Edebiyatta yÄ±ldÄ±zlar geÃ§idi

(Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda raflarda yerini alacak yeni kitaplarÄ± yayÄ±nevlerine sorduk. DeÄŸerli yazarlarÄ±n eserleriyle buluÅŸmaya Ã§ok az kaldÄ±... )

â—Š â€˜Zilli Zarifeâ€™, Haldun Taner,

YapÄ± Kredi YayÄ±nlarÄ±: Toplumsal sÄ±nÄ±f farklarÄ±nÄ±, gelenekler ve bireysel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± eÄŸlenceli bir dille iÅŸleyen eser, okurunu hem gÃ¼ldÃ¼rÃ¼yor hem de dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor. Haldun Tanerâ€™in keskin gÃ¶zlemleri ve mizahi Ã¼slubuyla kaleme aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Zilli Zarifeâ€™ tiyatro sahnesinden kitap raflarÄ±na taÅŸÄ±nÄ±yor.

â—Š â€˜Ruh Ãœzerineâ€™, Aristoteles, YapÄ± Kredi YayÄ±nlarÄ±: Aristotelesâ€™in insan zihni ve ruhu Ã¼zerine derinlemesine bir Ã§Ã¶zÃ¼mleme sunduÄŸu â€˜Ruh Ãœzerineâ€™ (De Anima) ruhun doÄŸasÄ±nÄ±, iÅŸlevlerini ve maddesel dÃ¼nyayla iliÅŸkisini tartÄ±ÅŸÄ±yor ve felsefenin temel sorularÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutuyor.

â—Š â€˜BÃ¼tÃ¼n OyunlarÄ± 9â€™

Bertolt Brecht, Everest YayÄ±nlarÄ±: Tiyatroda devrim yaratan Bertolt Brechtâ€™in kaleminden Ã§Ä±kan oyunlarÄ±n derlendiÄŸi kitap, usta yazarÄ±n eleÅŸtirel bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±, epik tiyatro anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve sahne sanatlarÄ±na getirdiÄŸi yenilikleri bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

â—Š â€˜Terra Alta 2â€™, Javier Cercas, Everest YayÄ±nlarÄ±: Javier Cercasâ€™Ä±n bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren â€˜Terra Altaâ€™ serisi, ikinci kitapla geri dÃ¶nÃ¼yor. Ä°lk romanda adalet, intikam ve geÃ§miÅŸin gÃ¶lgeleri arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan Melchor MarÃ­nâ€™in hikÃ¢yesi, bu kez daha sarsÄ±cÄ± bir boyuta taÅŸÄ±nÄ±yor.

â—Š â€˜Ä°Ã§imizdeki Bizâ€™, DoÄŸan CÃ¼celoÄŸlu, Kronik Kitap: YazarÄ±n insanÄ±n iÃ§sel yolculuÄŸuna Ä±ÅŸÄ±k tuttuÄŸu â€˜Ä°Ã§imizdeki Bizâ€™ bireyin kendisiyle ve Ã§evresiyle kurduÄŸu iliÅŸkiyi sÄ±cak ve iÃ§ten bir dille anlatÄ±yor. Kronik Kitapâ€™tan Ã§Ä±kacak olan yeni baskÄ±sÄ±yla yakÄ±nda raflarda...

â—Š â€˜Bu Ä°liÅŸkiyi KonuÅŸmalÄ±yÄ±zâ€™

GÃ¼lcan Ã–zer, Kronik Kitap:

Psikiyatr Ã–zer, iliÅŸkilerin karmaÅŸÄ±k doÄŸasÄ±nÄ± cesurca masaya yatÄ±rÄ±yor. â€˜Bu Ä°liÅŸkiyi KonuÅŸmalÄ±yÄ±zâ€™ samimi Ã¼slubu ve sarsÄ±cÄ± tespitleriyle okuru hem kendine hem de iliÅŸkilerine ayna tutmaya davet ediyor.

â—Š â€˜Gastronomiâ€™ (AdÄ± deÄŸiÅŸebilir), OÄŸul TÃ¼rkkan, Mundi-Can YayÄ±nlarÄ±: Gastronomi dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deneyimli ismi OÄŸul TÃ¼rkkan, mayÄ±s ayÄ±nda Can YayÄ±nlarÄ±â€™ndan Ã§Ä±kacak yeni kitabÄ±nda lezzet, mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve yeme-iÃ§me sanatÄ±na dair keÅŸif gezisine Ã§Ä±karacak.

ALBÃœM-TEKLÄ°

Geri sayÄ±m baÅŸladÄ±

â—Š Meltem FÄ±ratlÄ±, HÃ¼rriyet Ekler mÃ¼zik yazarÄ±

â—Š Volkswagen Arenaâ€™da verdiÄŸi son konserde yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Edis, albÃ¼mÃ¼n de yakÄ±nda Ã§Ä±kacaÄŸÄ± sinyalini verdi. Ama Ã¶ncesinde birkaÃ§ tekli gelebilir.

â—Š IÅŸÄ±k hÄ±zÄ±nda ÅŸÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ± tÄ±rmanan GÃ¼neÅŸ Ã¼retim aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸkan bir isim. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce â€˜Beyaz Sayfalarâ€™ adlÄ± bir tekli yayÄ±mlayan mÃ¼zisyen yaza kalmadan albÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamlayacak.

â—Š â€˜Bekleyenimâ€™ ÅŸarkÄ±sÄ±yla mÃ¼ziÄŸinde yeni bir yÃ¶n belirleyen Aleyna Tilki pop-rock tÃ¼rÃ¼ndeki yeni albÃ¼mÃ¼ iÃ§in â€˜yakÄ±ndaâ€™ diyor.

â—Š Ece SeÃ§kinâ€™in yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼n adÄ± bile belli: â€˜Spectrumâ€™.

â—Š GÃ¶ksel 10â€™uncu stÃ¼dyo albÃ¼mÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜Pardonâ€™u 14 Åžubatâ€™ta yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. AlbÃ¼mÃ¼n de ilkbaharda piyasaya Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.

â—Š Simge SaÄŸÄ±nâ€™Ä±n, prodÃ¼ktÃ¶r Ozan BayraÅŸa ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Ã¼nlÃ¼ler geÃ§idi gibi olacaÄŸÄ± tahmin edilen yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼n de bu ay Ã§Ä±kmasÄ± planlanÄ±yor.

â—Š MÃ¥neskinâ€™in solisti Damiano Davidâ€™in solo albÃ¼mÃ¼ 16 MayÄ±sâ€™ta piyasada. Merakla beklenen albÃ¼mÃ¼n adÄ± â€˜Funny Little Fearsâ€™ olarak aÃ§Ä±klandÄ±.