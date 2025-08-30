Kargo pantolon ve etekler sonbaharın da gözdesi… Hem salaş hem de şık

Haberin Devamı

Bu yaz sokaklarda en çok karşımıza çıkan stillerden biri kuşkusuz kargo pantolon ve eteklerdi. Oversize (geniş) cepler, bol kesimler ve fonksiyonel detaylar, 2000’lerin Y2K estetiğinden 90’ların grunge ve salaş ruhuna uzanan bir çizgiyle yeniden gündeme taşındı. Ve bu trend yalnızca yazla sınırlı kalmıyor: Yeni sezon hazırlıklarını yaptığımız bugünlerde sonbahara da güçlü bir şekilde taşınıyor. Peki, kargoları sadece sportif ya da rahat günlerde değil, ofiste veya daha şık ortamlarda da kullanmaya ne dersiniz? Podyumlardan ilhamla birkaç öneri...

Ofiste: Gri, hâki ya da siyah tonlarda, hafif dar paçalı bir kargo pantolonu beyaz gömlek (özellikle crop kesimler) veya basic tişörtle eşleştirin. Minik topuklu bir sivri burun ayakkabı ya da topuklu bir sandalet eklediğinizde sofistike ve güçlü bir görünüm ortaya çıkıyor. Büyük bir deri çanta da görünümü tamamlar.

Gündüzden geceye: Midi ya da mini boy kargo etekleri basic atlet veya şık bir bluzla eşleştirin. Sonbaharda üzerine deri ceket ekleyerek gündüz enerjisi yakalayabilir, akşam içinse ince topuklarla görünümü yükseltebilirsiniz. Barbara Bui ve Burberry koleksiyonları ilham verici. Daha iddialı gece görünümleri için Dolce&Gabbana’nın transparan bluzlarla sunduğu kargo yorumlarını düşünebilirsiniz.

Sokakta: Oversize tişört, crop üst veya bomber ceketle tamamlanan bol kargolar sneaker’larla birleştiğinde tam anlamıyla Y2K enerjisi taşıyor. Bu stili en çok Tommy Hilfiger ve Sandro gibi markalarda görebilirsiniz.

ERKEKLERDE DE POPÜLER

Kargo pantolonlar erkek stillerinde de güçlü bir şekilde öne çıkıyor. Hâki, bej, gri ve siyah tonları tercih edilirken denim kargolar da seviliyor. Yazın geniş tişört ve sneaker ikilisi bu pantolonların en doğal eşlikçisi. Sonbahara geçişteyse, kargo tarzındaki ceketlerle bir araya geldiğinde kadın stillerine kıyasla daha umursamaz bir tavır ortaya koyuyor. Görünümü biraz daha şıklaştırmak isteyenler içinse deri ceket ve bot ikilisi sonbaharın en güçlü eşleşmelerinden.

Kargoların gücü, farklı dönemlere göre yeniden yorumlanabilmelerinde saklı. 90’larda rock sahnelerinin asi ruhunu, 2000’lerde pop kültürün hafifliğini taşıyan bu parçalar bugün işlevsel ve şık. Yazın ‘basic’ tişörtle giydiğimiz aynı kargo, sonbaharda triko kazakla çok daha şehirli ve modern bir tavra bürünmeye devam edecek.

HER TARZA UYGUN





Denim versiyonları dikkat çekiyor. H&M, 1.499 lira





Beyaz crop bir gömlekle ofise uyarlayın. Koton, 874 lira





Sonbaharda denim ceketlerle tamamlayın. Oxxo, 1.390 lira

Mini kargo etekler hem şık hem de sportif. Zara, 1.490 lira





Sneaker’lar kargo pantolonların en iyi eşlikçisi. Mavi, 1.799 lira