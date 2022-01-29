Karda yürüyüşün en konforlu hali

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1- SAĞLAM ADIMLAR

Salomon/Woodsen





Termal konfor sağlayan botları Şener Kalemci “Karda hareket etmeyi kolaylaştıran özel bir kış tabanı var. Bu taban yumuşak zeminde tutuşu arttırıyor” diyerek öneriyor. Fiyat: 1.439 lira

2- AYAKLARINIZ KURU KALSIN

The North Face/Futurelight Fastpack





Neslişah Şatıroğlu “Karda yürüyüş esnasında ayakkabının su geçirmezliği önceliğimiz olmalı. Bu model hem su geçirmiyor hem de tırtıklı tasarımıyla karda kayma ihtimalimizi azaltıyor” diyor. Fiyat: 1.975 lira

3- BİLEKLERİNİZ YORULMASIN

La Sportiva/Trango Trk

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Tırmanış için tasarlanan bu bot Süleyman Şahin’in önerisi. Bilek kısmındaki esnek parça sayesinde ayak bileği yorulmuyor, kar yürüyüşlerinde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Fiyat: 3.329 lira

4- ŞIKLIĞINDAN ÖDÜN VERMEYENLERE...

İnci





Tırtıklı tabanı kaymayı engelliyor, içi yünlü olduğu içinse ayaklar yürüyüş esnasında sıcacık kalıyor. Karda yürürken de şık olmak isteyenlere... Fiyatı 399 lira

5- GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMEDEN...

The North Face/Back-to-Berkeley III Textile





Dilan Acar Hekimoğlu’nun “Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan bu sağlam model benim yürüyüş ayakkabım, nereye gidersem ayağımda” diyerek önerdiği kış botu ilhamını geçmişten alıyor. Fiyat: 2.239 lira

6- SOĞUK VE RÜZGÂR GEÇİRMEZ

UGG/Adirondeck III





Özel astarı sayesinde -32 dereceye dayanıklı olan bu botu Burak Özberk “Sağlam tabanı ve yün kaplı içi sayesinde konfor sağlar. Kadınların tercih ettiği bu model tamamen su geçirmez ve soğuğa da rüzgâra da dayanıklı” diyerek öneriyor. Fiyat: 1.749 lira

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7- RENGÂRENK MODELLER

Moon Boot





Rengârenk tasarımlara sahip Moon Boot kış için vazgeçilmez bir parça. Her yaş grubunun tercih edebileceği botun kısa ve uzun modelleri mevcut. Cihan Nacar öneriyor. Fiyat: 691-2.000 lira

8- KIŞ KOŞULLARINA UYGUN PERFORMANS

Salewa/Crow GTX





Alpin arazi ve dağ yürüyüşlerinde kullanım için tasarlanan bu model Yıldırım Güngör’ün önerisi. Güngör “Biraz ağır olmasına rağmen kış koşullarında mükemmel performans sunuyor. Su geçirmez; karda yürüdüğünüzü hissetmeyeceksiniz bile” diyor. Fiyat: 3.450 lira

9- PROFESYONEL YÜRÜYÜŞÇÜLERE...

Aku/Conero GTX





Şener Kalemci’nin “Derin dişli ve sert yapılı tabanıyla orta ve uzun dağ yürüyüşlerinde profesyoneller için mükemmel konfor sağlıyor” diyerek önerdiği bu bot ayaklarının kuru ve sıcak kalmasına önem veren doğa tutkunlarına özel bir tasarım. Fiyat: 1.859 lira

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10- DOĞADA RAHAT HİSSETMEK İÇİN...…

Columbia





Farklı seçenekleri olan Columbia’yı Saffet Emre Tonguç “Outdoor’da ünlü bir marka olan Columbia’nın geniş ürün yelpazesinden seçeceğiniz botlarla kendinizi doğada rahat hissedeceksiniz” diyerek öneriyor. Fiyat: 2.239-4.371 lira